Enyhülnek a feszültségek, folytatja diadalmenetét a forint

Hétfő reggel további számottevő erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben azt követően, hogy pénteken már enyhült a nyomás a magyar devizán. Így az euró jegyzése hamar 360 alá esett, kérdés, hogy a nemzetközi feszültség enyhülése mennyire lesz tartós, továbbra is kiszámíthatatlanok a közel-keleti hírek.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A forint 359 alá erősödött hétfő reggel az euróval szemben, ez 0,65%-kal volt alacsonyabb a péntek esti jegyzésnél. A magyar deviza már a hétvége előtt jelentősen erősödött az euróval és a dollárral szemben, így

szép lassan visszatért az utóbbi hónapokban látott 350-360-as sávba.

A következő időszakban is az döntheti el elsősorban az irányt, hogy alakul a közel-keleti háború. Az elmúlt napokban folyamatos üzengetés volt az amerikai és az iráni fél között, mostanra úgy tűnik, hogy esély nyílt legalább a tárgyalásra közvetítőkön keresztül. A hétvége legfontosabb fejleménye, hogy Donald Trump elrendelte a korábban beharangozott pusztító amerikai támadás felfüggesztését addig, amíg lát esélyt a tárgyalásokra. Ennek hatására az olajár érezhetően esett hétfő reggelre, a Brent most 86,5 dollár körül áll, ami több mint 5%-kal alacsonyabb a péntek esti jegyzésnél.

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A dollárral szemben is erősödni tudott a forint, sőt, mivel a nemzetközi feszültség oldódása miatt az amerikai deviza az euróval szemben is 0,35%-kal gyengült, ezért ott még nagyobb az esés. A dollár-forint jelenleg 314,6-nál jár, ami egy százalékkal alacsonyabb a péntek estinél.

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