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Mi történik a forinttal? Kiszeretett a piac belőle?

Az elmúlt hetekben érezhetően gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben, lassan a választás óta nem látott szinten járnak a jegyzések. A magyar deviza elsősorban a nemzetközi fejlemények hatására fordult, emellett a korábbi erős pozicionáltság is szerepet játszott a gyengülésben. Aggodalomra egyelőre nincs ok, a fundamentális sztori továbbra is támogató, így rövid távon inkább újabb fordulat várható, de egyre több figyelmeztető akadály is tornyosulhat a forint előtt.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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Rég művelt ilyet a forint

Még néhány nap hátra van a júliusból, de az már látszik, hogy ez a hónap nem a forint diadalmenetéről szól. A magyar deviza eddig mintegy 1,5%-kal gyengült az euróval szemben, ennél nagyobb havi esésre

az idei márciust leszámítva (amikor a közel-keleti háború kitört) tavaly sem volt példa, utoljára 2024 októberében volt ennél gyengébb hónapja a forintnak.

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Azt egyelőre nehéz megjósolni, merre mozdul majd a magyar deviza a következő napokban, de a fordulat a fenti grafikonon is egyértelműen látszik. Utoljára május első felében volt a jelenleginél gyengébb a forint. Vagyis az áprilisi választást követő erősödését még nem dolgozta le a forint, de a 350 körüli mélypontról már érezhetően emelkedett az euró árfolyama.

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