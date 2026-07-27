Mi történik a forinttal? Kiszeretett a piac belőle?

Rég művelt ilyet a forint
Még néhány nap hátra van a júliusból, de az már látszik, hogy ez a hónap nem a forint diadalmenetéről szól. A magyar deviza eddig mintegy 1,5%-kal gyengült az euróval szemben, ennél nagyobb havi esésre
az idei márciust leszámítva (amikor a közel-keleti háború kitört) tavaly sem volt példa, utoljára 2024 októberében volt ennél gyengébb hónapja a forintnak.
Azt egyelőre nehéz megjósolni, merre mozdul majd a magyar deviza a következő napokban, de a fordulat a fenti grafikonon is egyértelműen látszik. Utoljára május első felében volt a jelenleginél gyengébb a forint. Vagyis az áprilisi választást követő erősödését még nem dolgozta le a forint, de a 350 körüli mélypontról már érezhetően emelkedett az euró árfolyama.
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