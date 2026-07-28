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Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban

Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank, miközben az infláció 3,5 százalékkal bőven a cél felett van, a reálgazdaság pedig stabil. A piac 62 százalékos eséllyel vár kamattartást, de a döntés szoros lehet, mivel több jegybanki döntéshozó is jelezte nyitottságát a kamatemelésre. A legnagyobb probléma, hogy az új elnök reakciófüggvénye kevéssé ismert, pedig a folyamatosan növekvő reálkamatok mellett a piac toleranciája a bizonytalansággal szemben egyre kisebb.

Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank. Az infláció bőven a cél felett van, az amerikai növekedés jól néz ki, ennek ellenére a piac bizonytalan abban, hogy lesz-e kamatemelés.

Kevin Warsh Fed-elnök figyelmeztetett arra, hogy a jegybank öt éve nem érte el az inflációs célját, miközzben az iráni háború továbbra is magasan tartja az üzemanyagárakat.

Ha mindez nem lenne elég, a reálkamatok olyan magasan vannak, hogy az már a részvénypiacokat is fojtogatja. Warshnak nincs sok jó választása.

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