Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban

Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank. Az infláció bőven a cél felett van, az amerikai növekedés jól néz ki, ennek ellenére a piac bizonytalan abban, hogy lesz-e kamatemelés.
Kevin Warsh Fed-elnök figyelmeztetett arra, hogy a jegybank öt éve nem érte el az inflációs célját, miközzben az iráni háború továbbra is magasan tartja az üzemanyagárakat.
Ha mindez nem lenne elég, a reálkamatok olyan magasan vannak, hogy az már a részvénypiacokat is fojtogatja. Warshnak nincs sok jó választása.
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