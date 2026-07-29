Erősödéssel reagált a forint a Fed kamatdöntésére

Egészen 363,75-ig gyengült az euróval szemben a forint, mielőtt némi javulásnak indult. Azóta 0,6 egységnyit erősödött, így újra közel került a 363-as szinthez.

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A dollárral szemben is új napi mélypont született, azonban 319,7-en megállt a gyengülés és egyelőre nem lépte át a forint a 320-as lélektani szintet.