  • Megjelenítés
Erősödéssel reagált a forint a Fed kamatdöntésére
Deviza

Erősödéssel reagált a forint a Fed kamatdöntésére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A délelőtti iránykeresés után a devizapiacokat is megmozgatta Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos legújabb fenyegető üzenete. A délután folyamán emiatt a forint is már határozottan gyengült, azonban a Fed kamatdöntése után hirtelen mintegy 5 egységet erősödött a magyar deviza. Kevin Warsh jegybankelnök elnök szerint a piac úgy értelmezi a döntést, hogy  a Fed eltűr átmenetileg magasabb inflációt is.
Megosztás

Nagyot gyengült a dollár a Fed kamatdöntésére. Kevin Warsh jegybankelnök szerint a kötvénypiac elvégezte a szigorítás egy részét és ezt úgy értelmezi a piac, hogy a szigorúnak tűnő kommunikáció ellenére a Fed eltűr átmenetileg magasabb inflációt is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nem változtatott a kamatokan az amerikai jegybank

Maradt a 3,5-3,75%-os sávban az alapkamat. A jegybank kiemelte, hogy az infláció uygan cél feletti, de ez elsősorban az ellátási láncokat ért sokkoknak köszönhető. A sajtótájékoztató fél óra múlva kezdődik, élőben közvetítünk.

Tovább a cikkhez
Nem változtatott a kamatokan az amerikai jegybank
Megosztás

Hatalmasat szúrt le a forint

Bár sokáig 363-as szint körül táncolt a forint az euróval szemben, úgy tűnik a Fed döntése a magyar devizát is jelentősen megmozgatta, amely nagyjából két egységnyit erősödött az euróval és a dollárral szemben is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Már a 364-et súrolta a magyar deviza

Egészen 363,75-ig gyengült az euróval szemben a forint, mielőtt némi javulásnak indult. Azóta 0,6 egységnyit erősödött, így újra közel került a 363-as szinthez.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is új napi mélypont született, azonban 319,7-en megállt a gyengülés és egyelőre nem lépte át a forint a 320-as lélektani szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újabb mélyponton a forint

Ugyan volt rá jel, hogy megindulhat a korrekció, 360,1 közelében elérte napi euróval szembeni mélypontját a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is fokozatos gyengülés látható, ám ott még nem nem érte el napon belüli leggyengébb pontját, és jelenleg 319 közelében áll a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödni kezdett a forint

A kurzus stabilizálódása után, némi erősödést is elért a forint, amely mint egy fél egységet javított napi mélypontjához képest, és így jelenleg 362,5-ön áll az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a kilengések után a dollár gyengülésnek indult az euróval szemben, de a Fed közelgő kamatdöntése még okozhat meglepetéseket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megállt a forint esése

A nemzetközi befektetői hangulat elromlásával párhuzamosan a kora délutáni órákban a forint is veszített értékéből. Azóta a kurzus stabiliálódott, az euró ellenében a 363-as szint alatt jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A dollár is szárnyal

Az amerikai elnök Iránnal kapcsolatos bejelentésére az amerikai dollár is látványos erősödésbe fogott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok erőteljes megtorlócsapást fog végrehajtani Irán ellen, amiért ma hajnalban támadást indítottak egy jordániai amerikai bázis ellen.

Tovább a cikkhez
Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
Megosztás

Beindult a nagyobb gyengülés

Donald Trump amerikai elnök Iránt érintő legújabb fenyegetése elrontotta a piacok hangulatát, és ezt a forint is érzi.

Az euróval szembeni jegyzések hirtelen a 363-as szint fölé szúrtak.

Napon belül tehát már közel 3 egységet emelkedett az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

362 felett az euró

Egyértelmű most már az irány, gyengül a forint, az euróval szembeni árfolyama a 362-es szint fölé került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel a hazai fizetőeszköz többnapos mélypontjára került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Már érezhető gyengülésben

A 361,95 körüli euróárfolyam már fél százalékos forintgyengülést jelent kedd estéhez képest, míg a dollár jegyzése jelenleg 317,85 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

362 felé araszol a forint

Most úgy néz ki, a gyengülés felé billen a forint árfolyama a mai kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ismét gyengül a forint

Jól láthatóan, ma szűk sávban mutat fordulatokat a forint árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősebb szinten a forint

A piacok nyitását követően a forint is erősödésnek indult. Az euróval szembeni jegyzések már a 360,60-as szint közelében járnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengül a forint a zloty ellenében is

A forint minimális mozgást mutat legfontosabb régiós vetélytársa, a lengyel zloty ellenében is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Meghatározó döntés jön este, ezt a forint is megérezheti

Az elmúlt napokban nagy kilengéseket nem lehetett látni a devizapiacon, a legfőbb keresztekben sem. Feltehetően ez azzal függ össze, hogy a befektetők kivárnak a ma esti Fed-kamatdöntés előtt.

Az euró-dollár kurzusa jelenleg az 1,139-es szint környékén jár, ami ugyanott van, ahol a keddi kereskedésben. Kedden a dollár minimális veszteséget könyvet el az euró ellenében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint eközben tartja magát, az elmúlt napokban szűk sávban ingadozott az euróval szembeni árfolyama.

Szerda reggel a 361,50-es szintig emelkedett a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Nem változtatott a kamatokan az amerikai jegybank
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility