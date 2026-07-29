Erősödéssel reagált a forint a Fed kamatdöntésére

Nagyot gyengült a dollár a Fed kamatdöntésére. Kevin Warsh jegybankelnök szerint a kötvénypiac elvégezte a szigorítás egy részét és ezt úgy értelmezi a piac, hogy a szigorúnak tűnő kommunikáció ellenére a Fed eltűr átmenetileg magasabb inflációt is.
Nem változtatott a kamatokan az amerikai jegybank
Maradt a 3,5-3,75%-os sávban az alapkamat. A jegybank kiemelte, hogy az infláció uygan cél feletti, de ez elsősorban az ellátási láncokat ért sokkoknak köszönhető. A sajtótájékoztató fél óra múlva kezdődik, élőben közvetítünk.
Hatalmasat szúrt le a forint
Bár sokáig 363-as szint körül táncolt a forint az euróval szemben, úgy tűnik a Fed döntése a magyar devizát is jelentősen megmozgatta, amely nagyjából két egységnyit erősödött az euróval és a dollárral szemben is.
Már a 364-et súrolta a magyar deviza
Egészen 363,75-ig gyengült az euróval szemben a forint, mielőtt némi javulásnak indult. Azóta 0,6 egységnyit erősödött, így újra közel került a 363-as szinthez.
A dollárral szemben is új napi mélypont született, azonban 319,7-en megállt a gyengülés és egyelőre nem lépte át a forint a 320-as lélektani szintet.
Újabb mélyponton a forint
Ugyan volt rá jel, hogy megindulhat a korrekció, 360,1 közelében elérte napi euróval szembeni mélypontját a forint.
A dollárral szemben is fokozatos gyengülés látható, ám ott még nem nem érte el napon belüli leggyengébb pontját, és jelenleg 319 közelében áll a magyar deviza.
Erősödni kezdett a forint
A kurzus stabilizálódása után, némi erősödést is elért a forint, amely mint egy fél egységet javított napi mélypontjához képest, és így jelenleg 362,5-ön áll az euróval szemben.
Eközben a kilengések után a dollár gyengülésnek indult az euróval szemben, de a Fed közelgő kamatdöntése még okozhat meglepetéseket.
Megállt a forint esése
A nemzetközi befektetői hangulat elromlásával párhuzamosan a kora délutáni órákban a forint is veszített értékéből. Azóta a kurzus stabiliálódott, az euró ellenében a 363-as szint alatt jár.
A dollár is szárnyal
Az amerikai elnök Iránnal kapcsolatos bejelentésére az amerikai dollár is látványos erősödésbe fogott.
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Beindult a nagyobb gyengülés
Donald Trump amerikai elnök Iránt érintő legújabb fenyegetése elrontotta a piacok hangulatát, és ezt a forint is érzi.
Az euróval szembeni jegyzések hirtelen a 363-as szint fölé szúrtak.
Napon belül tehát már közel 3 egységet emelkedett az árfolyam.
362 felett az euró
Egyértelmű most már az irány, gyengül a forint, az euróval szembeni árfolyama a 362-es szint fölé került.
Ezzel a hazai fizetőeszköz többnapos mélypontjára került.
Már érezhető gyengülésben
A 361,95 körüli euróárfolyam már fél százalékos forintgyengülést jelent kedd estéhez képest, míg a dollár jegyzése jelenleg 317,85 körül jár.
362 felé araszol a forint
Most úgy néz ki, a gyengülés felé billen a forint árfolyama a mai kereskedésben.
Ismét gyengül a forint
Jól láthatóan, ma szűk sávban mutat fordulatokat a forint árfolyama.
Erősebb szinten a forint
A piacok nyitását követően a forint is erősödésnek indult. Az euróval szembeni jegyzések már a 360,60-as szint közelében járnak.
Gyengül a forint a zloty ellenében is
A forint minimális mozgást mutat legfontosabb régiós vetélytársa, a lengyel zloty ellenében is.
Meghatározó döntés jön este, ezt a forint is megérezheti
Az elmúlt napokban nagy kilengéseket nem lehetett látni a devizapiacon, a legfőbb keresztekben sem. Feltehetően ez azzal függ össze, hogy a befektetők kivárnak a ma esti Fed-kamatdöntés előtt.
Az euró-dollár kurzusa jelenleg az 1,139-es szint környékén jár, ami ugyanott van, ahol a keddi kereskedésben. Kedden a dollár minimális veszteséget könyvet el az euró ellenében.
A forint eközben tartja magát, az elmúlt napokban szűk sávban ingadozott az euróval szembeni árfolyama.
Szerda reggel a 361,50-es szintig emelkedett a kurzus.
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