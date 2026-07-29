Hamarosan kezdődik a kritikus fontosságú amerikai kamatdöntés

A várakozások szerint nem változtat az alapkamaton a jegybank, azonban a piaci árazások közel 40% esélyt adnak a 25 bázispontos emelésnek. Az infláció 3,5%, a maginfláció 2,6% és az iráni háború hetente lángol újra.

A jó hír, hogy az inflációs várakozások stabilak és a magasabb energiaárak még nem gyűrűztek át a szolgáltatószektor áraiba. A rossz hír az, hogy ez csak idő kérdése.

Ráadásul nem csak az infláció a nagy kérdés. Nagyon magasra emelkedtek az amerikai reálkamatok is, amelyek drágítják a tőkeáttételes pozíciókat éppen egy olyan helyzetben, amikor az amerikai AI-sztori pozicionáltsága nagyon ingatag.

Látható tehát, hogy kulcsfontosságú ülésnek nézünk elébe.

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