Hamarosan kezdődik a kritikus fontosságú amerikai kamatdöntés
A várakozások szerint nem változtat az alapkamaton a jegybank, azonban a piaci árazások közel 40% esélyt adnak a 25 bázispontos emelésnek. Az infláció 3,5%, a maginfláció 2,6% és az iráni háború hetente lángol újra.
A jó hír, hogy az inflációs várakozások stabilak és a magasabb energiaárak még nem gyűrűztek át a szolgáltatószektor áraiba. A rossz hír az, hogy ez csak idő kérdése.
Ráadásul nem csak az infláció a nagy kérdés. Nagyon magasra emelkedtek az amerikai reálkamatok is, amelyek drágítják a tőkeáttételes pozíciókat éppen egy olyan helyzetben, amikor az amerikai AI-sztori pozicionáltsága nagyon ingatag.
Látható tehát, hogy kulcsfontosságú ülésnek nézünk elébe.
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Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban
Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank, miközben az infláció 3,5 százalékkal bőven a cél felett van, a reálgazdaság pedig stabil. A piac 62 százalékos eséllyel vár kamattartást, de a döntés szoros lehet, mivel több jegybanki döntéshozó is jelezte nyitottságát a kamatemelésre. A legnagyobb probléma, hogy az új elnök reakciófüggvénye kevéssé ismert, pedig a folyamatosan növekvő reálkamatok mellett a piac toleranciája a bizonytalansággal szemben egyre kisebb.
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