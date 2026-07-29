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Hamarosan kezdődik a kritikus fontosságú amerikai kamatdöntés
Deviza

Hamarosan kezdődik a kritikus fontosságú amerikai kamatdöntés

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Magyar idő szerint este 8 órakor megtudjuk, hogyan változtatta a kamatokat az amerikai jegybank, majd fél órával később kezdődik a sajtótájékoztató. Erős érvek szólnak az emelés és a tartás mellett is, a piaci szereplők megosztottak, de a többség tartást vár. A kamatdöntésről és az azt követő sajtótájékoztatóról is ebben a cikkben élőben közvetítünk.
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Hamarosan kezdődik a kritikus fontosságú amerikai kamatdöntés

A várakozások szerint nem változtat az alapkamaton a jegybank, azonban a piaci árazások közel 40% esélyt adnak a 25 bázispontos emelésnek. Az infláció 3,5%, a maginfláció 2,6% és az iráni háború hetente lángol újra.

A jó hír, hogy az inflációs várakozások stabilak és a magasabb energiaárak még nem gyűrűztek át a szolgáltatószektor áraiba. A rossz hír az, hogy ez csak idő kérdése.

Ráadásul nem csak az infláció a nagy kérdés. Nagyon magasra emelkedtek az amerikai reálkamatok is, amelyek drágítják a tőkeáttételes pozíciókat éppen egy olyan helyzetben, amikor az amerikai AI-sztori pozicionáltsága nagyon ingatag.

Látható tehát, hogy kulcsfontosságú ülésnek nézünk elébe.

Címlapkép forrása: Eric Lee/Getty Images

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Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban

Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank, miközben az infláció 3,5 százalékkal bőven a cél felett van, a reálgazdaság pedig stabil. A piac 62 százalékos eséllyel vár kamattartást, de a döntés szoros lehet, mivel több jegybanki döntéshozó is jelezte nyitottságát a kamatemelésre. A legnagyobb probléma, hogy az új elnök reakciófüggvénye kevéssé ismert, pedig a folyamatosan növekvő reálkamatok mellett a piac toleranciája a bizonytalansággal szemben egyre kisebb.

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