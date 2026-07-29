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FONTOS Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
Hirtelen elkezdték csapni a forintot
Deviza

Hirtelen elkezdték csapni a forintot

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Szerdán további gyengülés jellemzi a forintot a devizapiacon, a magyar fizetőeszköz az euróval szemben 363 közelében jár. Az igazi izgalmak majd este jöhetnek, amikor a befektetők kiemelten figyelik a Fed döntését és üzeneteit.
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A dollár is szárnyal

Az amerikai elnök Iránnal kapcsolatos bejelentésére az amerikai dollár is látványos erősödésbe fogott.

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Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok erőteljes megtorlócsapást fog végrehajtani Irán ellen, amiért ma hajnalban támadást indítottak egy jordániai amerikai bázis ellen.

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Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
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Beindult a nagyobb gyengülés

Donald Trump amerikai elnök Iránt érintő legújabb fenyegetése elrontotta a piacok hangulatát, és ezt a forint is érzi.

Az euróval szembeni jegyzések hirtelen a 363-as szint fölé szúrtak.

Napon belül tehát már közel 3 egységet emelkedett az árfolyam.

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362 felett az euró

Egyértelmű most már az irány, gyengül a forint, az euróval szembeni árfolyama a 362-es szint fölé került.

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Ezzel a hazai fizetőeszköz többnapos mélypontjára került.

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Már érezhető gyengülésben

A 361,95 körüli euróárfolyam már fél százalékos forintgyengülést jelent kedd estéhez képest, míg a dollár jegyzése jelenleg 317,85 körül jár.

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362 felé araszol a forint

Most úgy néz ki, a gyengülés felé billen a forint árfolyama a mai kereskedésben.

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Ismét gyengül a forint

Jól láthatóan, ma szűk sávban mutat fordulatokat a forint árfolyama.

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Erősebb szinten a forint

A piacok nyitását követően a forint is erősödésnek indult. Az euróval szembeni jegyzések már a 360,60-as szint közelében járnak.

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Gyengül a forint a zloty ellenében is

A forint minimális mozgást mutat legfontosabb régiós vetélytársa, a lengyel zloty ellenében is.

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Meghatározó döntés jön este, ezt a forint is megérezheti

Az elmúlt napokban nagy kilengéseket nem lehetett látni a devizapiacon, a legfőbb keresztekben sem. Feltehetően ez azzal függ össze, hogy a befektetők kivárnak a ma esti Fed-kamatdöntés előtt.

Az euró-dollár kurzusa jelenleg az 1,139-es szint környékén jár, ami ugyanott van, ahol a keddi kereskedésben. Kedden a dollár minimális veszteséget könyvet el az euró ellenében.

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A forint eközben tartja magát, az elmúlt napokban szűk sávban ingadozott az euróval szembeni árfolyama.

Szerda reggel a 361,50-es szintig emelkedett a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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