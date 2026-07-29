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Nem változtatott a kamatokan az amerikai jegybank
Deviza

Nem változtatott a kamatokan az amerikai jegybank

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Maradt a 3,5-3,75%-os sávban az alapkamat. A jegybank kiemelte, hogy az infláció ugyan cél feletti, de ez elsősorban az ellátási láncokat ért sokkoknak köszönhető. Warsh a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy nagyot emelkedtek a nominális és reálhozamok az előző ülés óta. Warsh szerint nagy kérdés, hogy a kínálatoldali sokkok, hogyan érintik az alapvető inflációs folyamatokat.
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Warsh a jegybank céljairól beszél

Warsh nem hiszi, hogy választani kellene a foglalkoztatottság és inflációs cél között. Ha elérik a 2%-os célt, akkor mindkét cél teljesülni fog.

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Hogyan veszi figyelembe a kínálatoldai inflációt?

A riporter kérdezi, hogy ez csökkenti a kamatemelések hatékonyságát? A jegybank nagy erőket fektetett abba, hogy az alapvető inflációs folyamatokat megértse a jegybank. Ezen belül is azt, hogy a kínálatoldali infláció átgyűrűzhet-e az árak szélesebb körébe.

A Kormányzótanácsban a tagok véleménye külnbözött ezekben a kérdésekben.

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Kamatemelést áraz a piac, miért nem emelt a jegybank?

A piac már elvégezte a kamatemelés egy résztét. A jegybank követni fogja, hogyan reagál az adatokra a piac és ezt is beépíti a döntésébe.

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Kérdések következnek

Warsh elmondja, hogy a magasabb reálkamatok a jegybank helyett végzik el a munkát és végre nem az van, hogy azt figyelik a szereplők, hogy mit fog csinálni a jegybank, hanem azt, hogy milyen információk érkeznek be.

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Az AI beruházásokról beszél Warsh

Az AI beruházások továbbra is nagyon jelentősek és ez nem teszik a jegybank dolgát egyszerűbbé. Ezek a beruházások a későbbi növekedés alapjait fektik le, de a hosszú távú növekedési hatásokat nehéz megítélni.

A jegybankban továbbra is fontos viták zajlanak a hosszú távú hatásokról.

4 fontos témát emel ki:

  1. Az infláció 5 éve cél felett van
  2. Sérült ellátási láncok, háborúk és magasabb energiaárak. Ezek hatása viszont bizonytalan
  3. Az AI beruházások felhajtják néhány termék árát, és kérdés, hogy a vámok hogyan hatnak az árszínvonalra.
  4. A kamat az egyetlen igazi és legerősbb eszköze a jegybanknak.
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A kötvénypiacról beszél Warsh

A nominális és reálkamatok érdemben megemelkedtek az előző ülés óta. Miért lehet ez, ha a jegybank nem emelt kamatot?

Warsh szerint a kötvénypiac a bejövő adatokra reagált, amelyek erősek lettek. De az előretekintő iránymutatás hiánya is szerepet játszhatott. Warsh szerint ezek a változások kedvezőek.

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Kezdődik a sajtótájékoztató

Warsh elnök a kollégáit méltatja kezdésnek. Majd megismétli, hogy a jegybank tartotta az alapkamatot. A jegybank továbbra is a bőséges tartalékok rendszerét követi.

A munkaerőpiac rendben van, az infláció viszont cél feletti. A jegybank továbbra is elkötelezett az infláció célra vitelében.

Warsh szerint a bizonytalanság nem lehet kifogás arra, hogy a jegybank ne teljesítse az inflációs célját.

Warsh kijelenti, hogy az inflációs 2% és nem más. Ezt a rész többször is megismétli.

Warsh olyan hosszan ecseteli a 2%-os inflációs cél fontosságát, hogy az emberi azt hinné, hogy 3,5%-os inflációra és 2,6%-os maginflációra nagyot emelt a jegybank. Valójában nem változott az alapkamat.

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Nem változott az alapkamat

Az amerikai jegybank végül a 3,5-3,75%-os sávban hagyta az alapkamatot. A közlemény megjegyzi, hogy a gazdaság a külső sokkok ellenére szépen növekszik, a termelékenységnövekedés és a tőkeberuházásoknak köszönhetően.

Az infláció továbbra is cél feletti, de ez az ellátási láncokat ért sokkoknak köszönhető.

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Hamarosan kezdődik a kritikus fontosságú amerikai kamatdöntés

A várakozások szerint nem változtat az alapkamaton a jegybank, azonban a piaci árazások közel 40% esélyt adnak a 25 bázispontos emelésnek. Az infláció 3,5%, a maginfláció 2,6% és az iráni háború hetente lángol újra.

A jó hír, hogy az inflációs várakozások stabilak és a magasabb energiaárak még nem gyűrűztek át a szolgáltatószektor áraiba. A rossz hír az, hogy ez csak idő kérdése.

Ráadásul nem csak az infláció a nagy kérdés. Nagyon magasra emelkedtek az amerikai reálkamatok is, amelyek drágítják a tőkeáttételes pozíciókat éppen egy olyan helyzetben, amikor az amerikai AI-sztori pozicionáltsága nagyon ingatag.

Látható tehát, hogy kulcsfontosságú ülésnek nézünk elébe.

Címlapkép forrása: Eric Lee/Getty Images

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Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban

Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank, miközben az infláció 3,5 százalékkal bőven a cél felett van, a reálgazdaság pedig stabil. A piac 62 százalékos eséllyel vár kamattartást, de a döntés szoros lehet, mivel több jegybanki döntéshozó is jelezte nyitottságát a kamatemelésre. A legnagyobb probléma, hogy az új elnök reakciófüggvénye kevéssé ismert, pedig a folyamatosan növekvő reálkamatok mellett a piac toleranciája a bizonytalansággal szemben egyre kisebb.

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