Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Warsh elnök a kollégáit méltatja kezdésnek. Majd megismétli, hogy a jegybank tartotta az alapkamatot. A jegybank továbbra is a bőséges tartalékok rendszerét követi.

A munkaerőpiac rendben van, az infláció viszont cél feletti. A jegybank továbbra is elkötelezett az infláció célra vitelében.

Warsh szerint a bizonytalanság nem lehet kifogás arra, hogy a jegybank ne teljesítse az inflációs célját.

Warsh kijelenti, hogy az inflációs 2% és nem más. Ezt a rész többször is megismétli.

Warsh olyan hosszan ecseteli a 2%-os inflációs cél fontosságát, hogy az emberi azt hinné, hogy 3,5%-os inflációra és 2,6%-os maginflációra nagyot emelt a jegybank. Valójában nem változott az alapkamat.