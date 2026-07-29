Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Véget ért a sajtótájékoztató
A jegybank változatlanul hagyta az alapkamatot. Warsh számos alkalommal kifejtette, hogy a jegybanknak a legfontosabb az inflációs cél teljesítése. De amikor riporterek rákérdeztek, hogy miért nem emel kamatot, a válasz ugyanaz volt: a jegybanknak elsődleges az árstabilitás elérése.
Miért nem emel kamatot a jegybank?
A jegybank alaposan mérlegelte a bejövő adatokat és a lehetséges változásokat és nagy vitákat folytattak. A következő hónapokban még erősebb vitákat vár a jegybankon belül.
Milyen inflációt figyel Warsh?
Warsh elmondja, hogy a PCE inflációt követi a jegybank, de Warsh szerint az akciócsoportoknak erről is lehet majd mondanivalója.
Ahhoz, hogy elérje a jegybank a 2%-os inflációs célját, Warsh más inflációs mutatókat is néz, de nem kívánja elmondani, hogy milyeneket.
Warsh a jegybank céljairól beszél
Warsh nem hiszi, hogy választani kellene a foglalkoztatottság és inflációs cél között. Ha elérik a 2%-os célt, akkor mindkét cél teljesülni fog.
Hogyan veszi figyelembe a kínálatoldai inflációt?
A riporter kérdezi, hogy ez csökkenti a kamatemelések hatékonyságát? A jegybank nagy erőket fektetett abba, hogy az alapvető inflációs folyamatokat megértse a jegybank. Ezen belül is azt, hogy a kínálatoldali infláció átgyűrűzhet-e az árak szélesebb körébe.
A Kormányzótanácsban a tagok véleménye külnbözött ezekben a kérdésekben.
Kamatemelést áraz a piac, miért nem emelt a jegybank?
A piac már elvégezte a kamatemelés egy résztét. A jegybank követni fogja, hogyan reagál az adatokra a piac és ezt is beépíti a döntésébe.
Kérdések következnek
Warsh elmondja, hogy a magasabb reálkamatok a jegybank helyett végzik el a munkát és végre nem az van, hogy azt figyelik a szereplők, hogy mit fog csinálni a jegybank, hanem azt, hogy milyen információk érkeznek be.
Az AI beruházásokról beszél Warsh
Az AI beruházások továbbra is nagyon jelentősek és ez nem teszik a jegybank dolgát egyszerűbbé. Ezek a beruházások a későbbi növekedés alapjait fektik le, de a hosszú távú növekedési hatásokat nehéz megítélni.
A jegybankban továbbra is fontos viták zajlanak a hosszú távú hatásokról.
4 fontos témát emel ki:
- Az infláció 5 éve cél felett van
- Sérült ellátási láncok, háborúk és magasabb energiaárak. Ezek hatása viszont bizonytalan
- Az AI beruházások felhajtják néhány termék árát, és kérdés, hogy a vámok hogyan hatnak az árszínvonalra.
- A kamat az egyetlen igazi és legerősbb eszköze a jegybanknak.
A kötvénypiacról beszél Warsh
A nominális és reálkamatok érdemben megemelkedtek az előző ülés óta. Miért lehet ez, ha a jegybank nem emelt kamatot?
Warsh szerint a kötvénypiac a bejövő adatokra reagált, amelyek erősek lettek. De az előretekintő iránymutatás hiánya is szerepet játszhatott. Warsh szerint ezek a változások kedvezőek.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Warsh elnök a kollégáit méltatja kezdésnek. Majd megismétli, hogy a jegybank tartotta az alapkamatot. A jegybank továbbra is a bőséges tartalékok rendszerét követi.
A munkaerőpiac rendben van, az infláció viszont cél feletti. A jegybank továbbra is elkötelezett az infláció célra vitelében.
Warsh szerint a bizonytalanság nem lehet kifogás arra, hogy a jegybank ne teljesítse az inflációs célját.
Warsh kijelenti, hogy az inflációs 2% és nem más. Ezt a rész többször is megismétli.
Warsh olyan hosszan ecseteli a 2%-os inflációs cél fontosságát, hogy az emberi azt hinné, hogy 3,5%-os inflációra és 2,6%-os maginflációra nagyot emelt a jegybank. Valójában nem változott az alapkamat.
Nem változott az alapkamat
Az amerikai jegybank végül a 3,5-3,75%-os sávban hagyta az alapkamatot. A közlemény megjegyzi, hogy a gazdaság a külső sokkok ellenére szépen növekszik, a termelékenységnövekedés és a tőkeberuházásoknak köszönhetően.
Az infláció továbbra is cél feletti, de ez az ellátási láncokat ért sokkoknak köszönhető.
Hamarosan kezdődik a kritikus fontosságú amerikai kamatdöntés
A várakozások szerint nem változtat az alapkamaton a jegybank, azonban a piaci árazások közel 40% esélyt adnak a 25 bázispontos emelésnek. Az infláció 3,5%, a maginfláció 2,6% és az iráni háború hetente lángol újra.
A jó hír, hogy az inflációs várakozások stabilak és a magasabb energiaárak még nem gyűrűztek át a szolgáltatószektor áraiba. A rossz hír az, hogy ez csak idő kérdése.
Ráadásul nem csak az infláció a nagy kérdés. Nagyon magasra emelkedtek az amerikai reálkamatok is, amelyek drágítják a tőkeáttételes pozíciókat éppen egy olyan helyzetben, amikor az amerikai AI-sztori pozicionáltsága nagyon ingatag.
Látható tehát, hogy kulcsfontosságú ülésnek nézünk elébe.
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Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban
Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank, miközben az infláció 3,5 százalékkal bőven a cél felett van, a reálgazdaság pedig stabil. A piac 62 százalékos eséllyel vár kamattartást, de a döntés szoros lehet, mivel több jegybanki döntéshozó is jelezte nyitottságát a kamatemelésre. A legnagyobb probléma, hogy az új elnök reakciófüggvénye kevéssé ismert, pedig a folyamatosan növekvő reálkamatok mellett a piac toleranciája a bizonytalansággal szemben egyre kisebb.
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