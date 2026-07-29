Nincs határozott irány a forintban a nagy döntés előtt

Ismét gyengül a forint
Jól láthatóan, ma szűk sávban mutat fordulatokat a forint árfolyama.
Erősebb szinten a forint
A piacok nyitását követően a forint is erősödésnek indult. Az euróval szembeni jegyzések már a 360,60-as szint közelében járnak.
Gyengül a forint a zloty ellenében is
A forint minimális mozgást mutat legfontosabb régiós vetélytársa, a lengyel zloty ellenében is.
Meghatározó döntés jön este, ezt a forint is megérezheti
Az elmúlt napokban nagy kilengéseket nem lehetett látni a devizapiacon, a legfőbb keresztekben sem. Feltehetően ez azzal függ össze, hogy a befektetők kivárnak a ma esti Fed-kamatdöntés előtt.
Az euró-dollár kurzusa jelenleg az 1,139-es szint környékén jár, ami ugyanott van, ahol a keddi kereskedésben. Kedden a dollár minimális veszteséget könyvet el az euró ellenében.
A forint eközben tartja magát, az elmúlt napokban szűk sávban ingadozott az euróval szembeni árfolyama.
Szerda reggel a 361,50-es szintig emelkedett a kurzus.
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