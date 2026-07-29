Nincs határozott irány a forintban a nagy döntés előtt

Az elmúlt napokban nagy kilengéseket nem lehetett látni a devizapiacon, a legfőbb keresztekben sem. Feltehetően ez azzal függ össze, hogy a befektetők kivárnak a ma esti Fed-kamatdöntés előtt.

Az euró-dollár kurzusa jelenleg az 1,139-es szint környékén jár, ami ugyanott van, ahol a keddi kereskedésben. Kedden a dollár minimális veszteséget könyvet el az euró ellenében.

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A forint eközben tartja magát, az elmúlt napokban szűk sávban ingadozott az euróval szembeni árfolyama.

Szerda reggel a 361,50-es szintig emelkedett a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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