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Csalódást keltő GDP-adat és Fed-döntés – Mi mozgatja most a forintot?
Deviza

Csalódást keltő GDP-adat és Fed-döntés – Mi mozgatja most a forintot?

Portfolio
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A magyar gazdaság a vártnál lassabb ütemben bővült a második negyedévben, miközben a júniusi külkereskedelmi mérleg a várakozásokat meghaladó többletet hozott. A devizapiacon eközben a forint erősödik mind az euróval, mind a dollárral szemben. A hazai fizetőeszköz teljesítményét részben az is támogatja, hogy a piacok a Fed szerdai kamatdöntését és az azt követő kommunikációt a dollár gyengülése irányába mutató jelzésként értékelték.
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Megjött a friss adat: a munkaerőpiac is ellenáll az energiaválságnak Európában

Idén júniusban a munkanélküliségi ráta stabil maradt az Európai Unióban és az euróövezetben is, az előbbiben 6,0, az utóbbiban pedig 6,3 százalékon állt. Bár a munkanélküliségi mutatók nem változtak az egy hónappal és az egy évvel korábbi adatokhoz képest, az állástalanok abszolút száma enyhe növekedést mutatott mindkét régióban az Eurostat legfrissebb jelentése szerint - írta meg az Eurostat.

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Megjött a friss adat: a munkaerőpiac is ellenáll az energiaválságnak Európában
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Mi hajtja most a forintot?

A forint csütörtökön mind az euróval, mind a dollárral szemben erősödik.

Az euró árfolyama 362 forint körül alakul, míg egy dollárért 315,5 forintot kell fizetni.

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A forint erősödése elsősorban a szerdai Fed-döntés utóhatásával magyarázható. Az amerikai jegybank ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatokat, a piacok számára azonban Kevin Warsh Fed-elnök sajtótájékoztatója bizonyult meghatározónak. Warsh úgy fogalmazott, hogy

a kötvénypiac elvégezte a monetáris szigorítás egy részét,

amit a befektetők úgy értelmeztek, hogy a Fed egyelőre nem kíván tovább emelni a kamatokat, és elfogadja a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedését. Ez gyengítette a dollárt a nemzetközi devizapiacon, amiből a forint is profitál.

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Kicsit korrigált a forint

A forint kicsit korrigált az euróval szemben, korábban 361,3-nál is járt, de délre 362,6-ig gyengült. Ez a szint ugyanakkor még mindig erősebb, mint a tegnap esti.

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Itt a friss európai GDP-rangsor!

Az energiaválság ellenére ellenálló maradt az eurózónabeli országok gazdasága 2026 második negyedévében - derül ki az Eurostat által publikált előzetes GDP-adatokból. Az eurózóna gazdasága negyedéves alapon 0,4, éves alapon pedig 1 százalékkal bővült, ami pozitív meglepetést okozott. A kedvező növekedési adatokat elsősorban az északi országok jó teljesítménye alapozta meg, de javuló dinamika látszik az európai nagy gazdaságok többségében is. Magyarország 0,4 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves GDP-növekedésével az előzetes európai rangsor középmezőnyében helyezkedik el.

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Itt a friss európai GDP-rangsor!
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Nagyot megy a forint

A forint 362 alá erősödött az euróval szemben, ez 1,6 egységnyi elmozdulást jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Sorra érkeznek a jó hírek: meglepő növekedést mutatott Európa legerősebb gazdasága

Pozitív meglepetést okozott a német gazdaság, a bruttó hazai termék ugyanis 0,2 százalékkal növekedett a második negyedévben. A friss statisztikai adatok szerint a bővülést elsősorban az export hajtotta, miközben az első negyedévi adatokat is felfelé korrigálták.

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Sorra érkeznek a jó hírek: meglepő növekedést mutatott Európa legerősebb gazdasága
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363 alatt jár a forint

A forint az euróval szemben 0,7 százalékkal erősödött délelőtt, ez 362,8 forintos árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárért 317 forintot kell fizetni, ez minimális gyengülést jelent a hazai deviza szempontjából.

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Erősödik a forint

A forint erősödni kezdett délelőtt annak ellenére, hogy a magyar gazdaság a vártnál gyengébb teljesítmény mutatott a második negyedévben.

Az euró 362,2-ig gyengült a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megjött a várt visszapattanás: újra nőni tudott a francia gazdaság

A francia gazdaság elkerülte a recessziót, miután 2026 második negyedévében 0,2 százalékos növekedést ért el. A bővülést elsősorban a belső kereslet élénkülése és az export fellendülése hajtotta - írta meg a Bloomberg.

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Megjött a várt visszapattanás: újra nőni tudott a francia gazdaság
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Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban

A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP-növekedés elmaradt a várakozásoktól.

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Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
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Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben

Júniusban nagyot ugrott a külkereskedelmi többlet. Egyetlen hónap alatt 1300 millió euró feletti szufficit jött össze.

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Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben
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A hét legfontosabb adatát várja a forint

Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos legújabb fenyegető üzenete szerdán a devizapiacokat is megmozgatta, ami a délutáni órákban a forint határozott gyengülését eredményezte. Az esti órákban azonban fordulat következett: a Fed kamatdöntését követően mintegy 5 egységet erősödött a magyar deviza. Kevin Warsh Fed-elnök szerint a piac a jegybank döntését úgy értelmezte, hogy

a Fed átmenetileg a magasabb inflációt is hajlandó tolerálni.

Csütörtök reggel az euró 363,4 forintba került, ami gyakorlatilag megegyezik a szerda esti jegyzéssel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 317,5 forint volt, ami 0,7 egységnyi forintgyengülést jelentett a reggeli kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb hazai makrogazdasági eseménye a KSH második negyedéves előzetes GDP-adatának és a júniusi külkereskedelmi statisztikának a közzététele lesz. A nemzetközi adatok közül a német és az euróövezeti GDP-számok érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok közli a második negyedéves előzetes GDP-adatát.

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