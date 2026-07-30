Csalódást keltő GDP-adat és Fed-döntés – Mi mozgatja most a forintot?

A forint csütörtökön mind az euróval, mind a dollárral szemben erősödik.

Az euró árfolyama 362 forint körül alakul, míg egy dollárért 315,5 forintot kell fizetni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint erősödése elsősorban a szerdai Fed-döntés utóhatásával magyarázható. Az amerikai jegybank ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatokat, a piacok számára azonban Kevin Warsh Fed-elnök sajtótájékoztatója bizonyult meghatározónak. Warsh úgy fogalmazott, hogy

a kötvénypiac elvégezte a monetáris szigorítás egy részét,

amit a befektetők úgy értelmeztek, hogy a Fed egyelőre nem kíván tovább emelni a kamatokat, és elfogadja a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedését. Ez gyengítette a dollárt a nemzetközi devizapiacon, amiből a forint is profitál.