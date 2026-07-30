Keresi az irányt a forint a vártnál gyengébb GDP-adat után

Kicsit korrigált a forint
A forint kicsit korrigált az euróval szemben, korábban 361,3-nál is járt, de délre 362,6-ig gyengült. Ez a szint ugyanakkor még mindig erősebb, mint a tegnap esti.
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Az energiaválság ellenére ellenálló maradt az eurózónabeli országok gazdasága 2026 második negyedévében - derül ki az Eurostat által publikált előzetes GDP-adatokból. Az eurózóna gazdasága negyedéves alapon 0,4, éves alapon pedig 1 százalékkal bővült, ami pozitív meglepetést okozott. A kedvező növekedési adatokat elsősorban az északi országok jó teljesítménye alapozta meg, de javuló dinamika látszik az európai nagy gazdaságok többségében is. Magyarország 0,4 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves GDP-növekedésével az előzetes európai rangsor középmezőnyében helyezkedik el.
Nagyot megy a forint
A forint 362 alá erősödött az euróval szemben, ez 1,6 egységnyi elmozdulást jelent.
Sorra érkeznek a jó hírek: meglepő növekedést mutatott Európa legerősebb gazdasága
Pozitív meglepetést okozott a német gazdaság, a bruttó hazai termék ugyanis 0,2 százalékkal növekedett a második negyedévben. A friss statisztikai adatok szerint a bővülést elsősorban az export hajtotta, miközben az első negyedévi adatokat is felfelé korrigálták.
363 alatt jár a forint
A forint az euróval szemben 0,7 százalékkal erősödött délelőtt, ez 362,8 forintos árfolyamot jelent.
A dollárért 317 forintot kell fizetni, ez minimális gyengülést jelent a hazai deviza szempontjából.
Erősödik a forint
A forint erősödni kezdett délelőtt annak ellenére, hogy a magyar gazdaság a vártnál gyengébb teljesítmény mutatott a második negyedévben.
Az euró 362,2-ig gyengült a forinttal szemben.
Megjött a várt visszapattanás: újra nőni tudott a francia gazdaság
A francia gazdaság elkerülte a recessziót, miután 2026 második negyedévében 0,2 százalékos növekedést ért el. A bővülést elsősorban a belső kereslet élénkülése és az export fellendülése hajtotta - írta meg a Bloomberg.
Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP-növekedés elmaradt a várakozásoktól.
Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben
Júniusban nagyot ugrott a külkereskedelmi többlet. Egyetlen hónap alatt 1300 millió euró feletti szufficit jött össze.
A hét legfontosabb adatát várja a forint
Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos legújabb fenyegető üzenete szerdán a devizapiacokat is megmozgatta, ami a délutáni órákban a forint határozott gyengülését eredményezte. Az esti órákban azonban fordulat következett: a Fed kamatdöntését követően mintegy 5 egységet erősödött a magyar deviza. Kevin Warsh Fed-elnök szerint a piac a jegybank döntését úgy értelmezte, hogy
a Fed átmenetileg a magasabb inflációt is hajlandó tolerálni.
Csütörtök reggel az euró 363,4 forintba került, ami gyakorlatilag megegyezik a szerda esti jegyzéssel.
A dollár árfolyama 317,5 forint volt, ami 0,7 egységnyi forintgyengülést jelentett a reggeli kereskedésben.
A mai nap legfontosabb hazai makrogazdasági eseménye a KSH második negyedéves előzetes GDP-adatának és a júniusi külkereskedelmi statisztikának a közzététele lesz. A nemzetközi adatok közül a német és az euróövezeti GDP-számok érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok közli a második negyedéves előzetes GDP-adatát.
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