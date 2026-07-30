Keresi az irányt a forint a vártnál gyengébb GDP-adat után

Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos legújabb fenyegető üzenete szerdán a devizapiacokat is megmozgatta, ami a délutáni órákban a forint határozott gyengülését eredményezte. Az esti órákban azonban fordulat következett: a Fed kamatdöntését követően mintegy 5 egységet erősödött a magyar deviza. Kevin Warsh Fed-elnök szerint a piac a jegybank döntését úgy értelmezte, hogy

a Fed átmenetileg a magasabb inflációt is hajlandó tolerálni.

Csütörtök reggel az euró 363,4 forintba került, ami gyakorlatilag megegyezik a szerda esti jegyzéssel.

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A dollár árfolyama 317,5 forint volt, ami 0,7 egységnyi forintgyengülést jelentett a reggeli kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb hazai makrogazdasági eseménye a KSH második negyedéves előzetes GDP-adatának és a júniusi külkereskedelmi statisztikának a közzététele lesz. A nemzetközi adatok közül a német és az euróövezeti GDP-számok érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok közli a második negyedéves előzetes GDP-adatát.

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