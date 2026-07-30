Megindult a jen, több milliárd dolláros intervenciót sejtenek a háttérben

A japán jen 2022 óta nem látott mértékben erősödött csütörtökön a dollárral szemben, ami a piaci szereplők szerint arra utalhat, hogy a tokiói hatóságok közvetlenül beavatkoztak a devizapiacon. A dollár árfolyama rövid idő alatt mintegy 3 százalékkal, 158,34 jenig esett, miután a hét elején még 164 jen közelében, négy évtizedes csúcson járt.

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A japán pénzügyminisztérium nem erősítette meg az intervenciót, a deviza mozgásának nagysága és a szokatlanul magas kereskedési forgalom azonban erre enged következtetni. Daisaku Ueno, a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities vezető devizastratégája szerint

nehéz más magyarázatot találni arra, hogy a dollár árfolyama ilyen rövid idő alatt körülbelül 5 jennel zuhant.

A Citi elektronikus kereskedési platformján mindössze tíz perc alatt, amerikai keleti parti idő szerint 9:30 és 9:40 között mintegy 8,1 milliárd dollár értékben adhattak el dollárt jennel szemben a legfontosabb devizapiaci helyszíneken. A jen eközben több mint 2 százalékkal erősödött az euróval és a fonttal, az ausztrál dollárral szemben pedig csaknem 2 százalékot nyert.

A japán fizetőeszköz az elmúlt években tartósan gyengült az ország alacsony kamatszintje, valamint a további költségvetési élénkítéssel kapcsolatos várakozások miatt. Reálértéken a jen továbbra is történelmi mélypontja közelében mozog, gyengesége pedig az energiaimport drágulásán keresztül egyre nagyobb terhet ró a japán gazdaságra és a háztartásokra.

Nem ez lenne az első japán devizapiaci beavatkozás az idén

A japán hatóságok áprilisban és májusban összesen több mint 70 milliárd dollárt fordítottak dolláreladásra és jenvásárlásra, az akkor elért árfolyamnyereséget azonban a fizetőeszköz rövid időn belül nagyrészt elveszítette. Elemzők szerint

a mostani időzítés célja az lehetett, hogy váratlanul érje a jen további gyengülésére fogadó spekulánsokat.

A figyelem most a japán jegybank pénteki kamatdöntésére irányul, amely várhatóan nem változtat a kamatszinten, de jelezheti a további emelések lehetőségét. Amennyiben azonban a jegybank kommunikációja a vártnál lassabb szigorítást vetít előre, a jen gyorsan elveszítheti frissen szerzett nyereségének egy részét. A következő fontos árfolyamszintet 155 jennél látják az elemzők: ennek áttörése mutathatná meg, mennyire elszántak a japán hatóságok a deviza védelmében.

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