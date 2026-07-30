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Nem nő úgy a gazdaság, ahogy várták – Mit csinál a forint?
Deviza

Nem nő úgy a gazdaság, ahogy várták – Mit csinál a forint?

Portfolio
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A vártnál lassabban nőtt a magyar gazdaság a második negyedévben, miközben júniusban jelentősen emelkedett a külkereskedelmi többlet. A forint csütörtök reggel az euróval szemben egyelőre stabil, a dollárral szemben azonban gyengült. A szerdai kereskedésben Donald Trump Iránnal kapcsolatos kijelentései és a Fed kamatdöntése egyaránt jelentős árfolyammozgásokat okoztak.
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Erősödik a forint

A forint erősödni kezdett délelőtt annak ellenére, hogy a magyar gazdaság a vártnál gyengébb teljesítmény mutatott a második negyedévben.

Az euró 362,2-ig gyengült a forinttal szemben.

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Megjött a várt visszapattanás: újra nőni tudott a francia gazdaság

A francia gazdaság elkerülte a recessziót, miután 2026 második negyedévében 0,2 százalékos növekedést ért el. A bővülést elsősorban a belső kereslet élénkülése és az export fellendülése hajtotta - írta meg a Bloomberg.

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Megjött a várt visszapattanás: újra nőni tudott a francia gazdaság
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Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban

A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP-növekedés elmaradt a várakozásoktól.

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Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
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Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben

Júniusban nagyot ugrott a külkereskedelmi többlet. Egyetlen hónap alatt 1300 millió euró feletti szufficit jött össze.

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Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben
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A hét legfontosabb adatát várja a forint

Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos legújabb fenyegető üzenete szerdán a devizapiacokat is megmozgatta, ami a délutáni órákban a forint határozott gyengülését eredményezte. Az esti órákban azonban fordulat következett: a Fed kamatdöntését követően mintegy 5 egységet erősödött a magyar deviza. Kevin Warsh Fed-elnök szerint a piac a jegybank döntését úgy értelmezte, hogy

a Fed átmenetileg a magasabb inflációt is hajlandó tolerálni.

Csütörtök reggel az euró 363,4 forintba került, ami gyakorlatilag megegyezik a szerda esti jegyzéssel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 317,5 forint volt, ami 0,7 egységnyi forintgyengülést jelentett a reggeli kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb hazai makrogazdasági eseménye a KSH második negyedéves előzetes GDP-adatának és a júniusi külkereskedelmi statisztikának a közzététele lesz. A nemzetközi adatok közül a német és az euróövezeti GDP-számok érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok közli a második negyedéves előzetes GDP-adatát.

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