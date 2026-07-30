Nem nő úgy a gazdaság, ahogy várták – Mit csinál a forint?

Erősödik a forint
A forint erősödni kezdett délelőtt annak ellenére, hogy a magyar gazdaság a vártnál gyengébb teljesítmény mutatott a második negyedévben.
Az euró 362,2-ig gyengült a forinttal szemben.
Megjött a várt visszapattanás: újra nőni tudott a francia gazdaság
A francia gazdaság elkerülte a recessziót, miután 2026 második negyedévében 0,2 százalékos növekedést ért el. A bővülést elsősorban a belső kereslet élénkülése és az export fellendülése hajtotta - írta meg a Bloomberg.
Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP-növekedés elmaradt a várakozásoktól.
Újabb óriási többlet a magyar külkereskedelemben
Júniusban nagyot ugrott a külkereskedelmi többlet. Egyetlen hónap alatt 1300 millió euró feletti szufficit jött össze.
A hét legfontosabb adatát várja a forint
Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos legújabb fenyegető üzenete szerdán a devizapiacokat is megmozgatta, ami a délutáni órákban a forint határozott gyengülését eredményezte. Az esti órákban azonban fordulat következett: a Fed kamatdöntését követően mintegy 5 egységet erősödött a magyar deviza. Kevin Warsh Fed-elnök szerint a piac a jegybank döntését úgy értelmezte, hogy
a Fed átmenetileg a magasabb inflációt is hajlandó tolerálni.
Csütörtök reggel az euró 363,4 forintba került, ami gyakorlatilag megegyezik a szerda esti jegyzéssel.
A dollár árfolyama 317,5 forint volt, ami 0,7 egységnyi forintgyengülést jelentett a reggeli kereskedésben.
A mai nap legfontosabb hazai makrogazdasági eseménye a KSH második negyedéves előzetes GDP-adatának és a júniusi külkereskedelmi statisztikának a közzététele lesz. A nemzetközi adatok közül a német és az euróövezeti GDP-számok érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok közli a második negyedéves előzetes GDP-adatát.
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