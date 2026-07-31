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Brutális méretű beavatkozást hajtottak végre a japánok
Deviza

Brutális méretű beavatkozást hajtottak végre a japánok

Portfolio
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Japán feltehetően mintegy 53 milliárd dollár értékben avatkozott be a devizapiacon a jen erősítése érdekében – derül ki a Bloomberg jegybanki adatokon alapuló elemzéséből. Az összeg a valaha volt legnagyobb egynapos japán devizapiaci intervenció lehetett.

A becslések szerint a beavatkozás mértéke elérte a 8450 milliárd jent (mintegy 52,8 milliárd dollárt). Ezt az összeget a japán jegybank (BOJ) által közzétett számlaegyenlegek és a pénzpiaci brókerek előrejelzéseinek összevetésével kalkulálták ki. A jen a csúcspontján 3,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben a New York-i kereskedésben, ami 2023 decembere óta a legjelentősebb napon belüli árfolyam-elmozdulás volt.

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A beavatkozás mértéke jól jelzi, hogy a japán hatóságok milyen elszántan, ugyanakkor egyre nehezebben próbálják visszaszorítani a jen gyengülésére fogadó spekulánsokat.

Piaci információk szerint Japán és Dél-Korea összehangolhatta műveleteit, ugyanis Szöul szintén dollárt adott el a New York-i kereskedési órákban, aminek hatására a dél-koreai von október közepe óta nem látott szintre erősödött.

A japán illetékesek nem erősítették meg hivatalosan a beavatkozás tényét, ugyanakkor Mimura Acusi, a pénzügyminisztérium vezető devizapolitikai tisztségviselője jelezte, hogy más országok – köztük az Egyesült Államok – támogatják Tokió lépéseit. Egy piaci forrás szerint az amerikai hatóságok tokiói idő szerint hajnali fél háromkor árfolyam-ellenőrzést (rate checket) végeztek.

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Az intervencióra a tavaszi japán ünnepi időszak, a Golden Week óta nem volt példa. Az április–májusi időszakban a hatóságok összesen rekordszintű, 11730 milliárd jen értékben avatkoztak be a devizapiacon, a friss becslések szerint azonban most egyetlen nap alatt közel akkora összeget mozgósítottak, mint korábban hetek alatt.

A BOJ a pénteki ülésén változatlanul hagyta az alapkamatot. A jen a tokiói kereskedési nap végén 159,95-ös szinten forgott a dollárral szemben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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