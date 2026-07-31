Nem emelt a japán jegybank

A döntés 8:1 arányban született meg, egyedül Hadzsime Takata igazgatótanácsi tag szavazott 1,25 százalékos emelés mellett. A japán jegybank előrejelzésében a 2026-os üzleti év második felétől – vagyis szeptembertől márciusig –
a maginfláció célérték feletti gyorsulását vetíti előre. A folyamatot a béremelések árakba történő átgyűrűzésével, a nyersolajárak emelkedésével és a jen gyengülésével magyarázták.
A júliusi japán maginfláció 1,6 százalék volt, és 2026 nagy részében két százalék alatt maradt.
A kamatdöntést megelőzően a jen a dollárral szemben 163 körül forgott, miután csütörtök este Tokió az amerikai hatóságokkal összehangolva devizapiaci intervenciót hajtott végre. A jen ezt követően meredeken erősödött, és 157,96-ig jutott. Maszahiko Loo, a State Street Investment Management szenior kötvénypiaci stratégája szerint a pénzügyminisztérium üzenete egyértelmű, miszerint a jen túlzott gyengülése elfogadhatatlan, a küszöbérték pedig nem egyetlen árfolyamszint, hanem sokkal inkább a 162–165-ös sáv.
A BOJ közleményében ugyan nem jelezte, hogy gyorsítana a kamatemelések ütemén, de leszögezte, hogy mivel az inflációs alapfolyamatok közelítik a két százalékot, a monetáris kondíciók pedig továbbra is lazák, folytatja az irányadó kamat emelését. Mindezt annak érdekében teszi, hogy megakadályozza az infláció olyan mértékű túllövését, amely utólag kedvezőtlenül hatna a gazdaságra.
A piaci várakozásokat egyébként a Bloomberg korábbi értesülése is mozgatta, amely szerint a BOJ tisztségviselői nyitottak arra, hogy a jelenleg beárazott félévenkénti emelésnél sűrűbben lépjenek
. Loo szerint mindez akár már egy szeptemberi vagy októberi kamatemelést is lehetővé tesz. Az RBC BlueBay Asset Management elemzője, Vataru Aszó arra hívta fel a figyelmet, hogy a piacok számára Kazuo Ueda jegybankelnök sajtótájékoztatója lesz a legfontosabb iránytű, hiszen ott derülhet ki, hogy a jegybank ténylegesen felgyorsítja-e a kamatemelési ciklust.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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