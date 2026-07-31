Warsh kiterítette a lapjait - újra szárnyalhat ez a befektetés

Ritkán fordul elő, hogy változatlan alapkamat mellett indul el egy több hónapos trend. Szerdán pontosan ez történhetett. Az amerikai jegybank változatlanul hagyta az alapkamatot egy olyan helyzetben, amikor az adatok egy jelentős része, de még a jegybank kommunikációja is a szigorítás irányába mutat.
KEVIN WARSH A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN HÚSZNÁL IS TÖBBSZÖR HIVATKOZOTT A 2 SZÁZALÉKOS INFLÁCIÓS CÉLRA, MAJD ELMAGYARÁZTA, hogy ennek ellenére MIÉRT NEM INDOKOLT MOST A SZIGORÍTÁS.
A piac rögtön vette a lapot, és olyan mozgások indultak el, amelyek egy éve nagyon komoly trendeket előztek meg több fontos befektetésnél. Az alábbiakban végigvesszük, mit tett valójában a Fed, miért kockázatos ez, és mely eszközosztályok felé indul el a pénz, ha az új rezsim tartósnak bizonyul.
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