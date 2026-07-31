Warsh kiterítette a lapjait - újra szárnyalhat ez a befektetés

Több, mint húszszor elmondta a Fed elnöke tegnap, hogy az árstabilitás mindennél fontosabb és a Fednek el kell érnie az inflációs célját. De a 3,5%-os infláció mellett a döntéshozók mégis a kamatszint tartásáról határoztak. Sőt, Warsh táncra hívta a kötvénypiacot. Örvendetesnek nevezte, hogy elvégzik a Fed helyett a munkát. Láttuk már ezt a játékot korábban, komoly trendek indultak el, amivel busás hozamokat lehetett keresni. Mutatjuk miről van szó.

Ritkán fordul elő, hogy változatlan alapkamat mellett indul el egy több hónapos trend. Szerdán pontosan ez történhetett. Az amerikai jegybank változatlanul hagyta az alapkamatot egy olyan helyzetben, amikor az adatok egy jelentős része, de még a jegybank kommunikációja is a szigorítás irányába mutat.

KEVIN WARSH A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN HÚSZNÁL IS TÖBBSZÖR HIVATKOZOTT A 2 SZÁZALÉKOS INFLÁCIÓS CÉLRA, MAJD ELMAGYARÁZTA, hogy ennek ellenére MIÉRT NEM INDOKOLT MOST A SZIGORÍTÁS.

A piac rögtön vette a lapot, és olyan mozgások indultak el, amelyek egy éve nagyon komoly trendeket előztek meg több fontos befektetésnél. Az alábbiakban végigvesszük, mit tett valójában a Fed, miért kockázatos ez, és mely eszközosztályok felé indul el a pénz, ha az új rezsim tartósnak bizonyul.