Több mint tíz éve nem tett ilyet az Egyesült Államok: titkos milliárdokkal avatkoztak be a devizapiacon

Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken japán jent vásárolt a meggyengült japán fizetőeszköz megtámogatására – jelentette a Financial Times. Washingtonnak több mint egy évtizede ez az első intervenciója a jen piacán, miközben a japán valuta a negyvenéves mélypontja közelében mozog.

A lap értesülései szerint a New York-i Federal Reserve Bank az amerikai pénzügyminisztérium megbízásából, a Goldman Sachson és a Morgan Stanley-n keresztül adott el eurót jenért, a vásárolt összeg pontos mértékét azonban nem hozták nyilvánosságra. A Reuters egyik fotója Scott Bessent pénzügyminiszter jegyzettömbjéről ugyanakkor árulkodó részletet örökített meg, hiszen a 'Teendők' felirat alatt az állt, hogy

'Japán jen vásárlása, 5–10 milliárd dollár'.

Az amerikai pénzügyminisztérium már a pénteki nap folyamán korábban tájékoztatott több bankot az esetleges piaci beavatkozásról, és felszólította őket, hogy álljanak készen a további lépésekre. A Kjodó hírügynökség szombaton japán forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy Japán és az Egyesült Államok akár már a jövő héten közös politikai lépést jelenthet be a jen gyengeségének kezelésére, ami figyelmeztetésként szolgálna a japán valutát nyomás alatt tartó spekulánsok számára.

Az Egyesült Államok legutóbb 2011-ben avatkozott be közvetlenül a jen érdekében, amikor a G7-országokkal összehangoltan lépett fel a piacok stabilizálása céljából a pusztító japán földrengést és szökőárt követő válság idején.

A beavatkozásról szóló hírek hatására a jen megerősödött, a dollár árfolyama a péntek késő délutáni kereskedésben mintegy 158,9 jenről 157,6 jenre süllyedt. Az amerikai fizetőeszköz az elmúlt hetekben csaknem 164 jenig emelkedett, ami 1986 óta a legmagasabb szint volt. A japán jegybank adatai szerint Tokió csütörtökön akár 58,97 milliárd dollár értékben is vásárolhatott jent, míg a Nikkei arról számolt be, hogy Japán pénteken, a New York-i kereskedési időszakban is beavatkozott a piacon.

Forrás: Reuters

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