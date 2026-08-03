  • Megjelenítés
Japán intervenció után nyomás alatt a dollár, ezt használná ki a forint is
Deviza

Japán intervenció után nyomás alatt a dollár, ezt használná ki a forint is

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A forint 364 körül kezdte a hetet az euróval szemben, míg a dollár-forint kurzus 315,7 forintra mérséklődött a múlt héten látott 319-es szintekről. A japán jen eközben óriásit erősödött, miután a japán pénzügyminisztérium megerősítette, hogy az Egyesült Államokkal közös jenvásárlási intervenciót hajtott végre. A koordinált beavatkozás a dollárt is nyomás alá helyezte, az euró másfél havi csúcsra emelkedett a dollárral szemben. A befektetők figyelme most az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed további kamatpolitikai lépéseit is befolyásolhatja.
Megosztás

Japán intervenció után nyomás alatt a dollár, ezt használná ki a forint is

364 forint körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ami nem jelent egyértelmű elmozdulást a múlt heti szintekhez képest. Az árfolyam hétfőn reggel 363,8 forint környékén ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint kurzus folytatja fokozatos mérséklődését,

mivel a Fed július 29-i kamatdöntése után múlt hét végén a Japánnal közös devizapiaci intervenció is nyomás alá helyezte az amerikai fizetőeszközt. A múlt héten látott 319 forint körüli jegyzések után most csak 315,7 forintba kerül a zöldhasú egysége.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Óriásit erősödött a jen, nyomás alatt a dollár

A japán deviza eközben az ázsiai kereskedés reggeli szakaszában egy százalékot erősödve a 155,20-as szintet érte el a dollárral szemben, ami mintegy háromhavi csúcsnak felel meg. A jen az euróval és a fonttal szemben is emelkedett, ami újabb spekulációkat váltott ki arról, hogy a japán hatóságok ismét jelen lehetnek a piacon. Az SMBC vezető devizastratégája, Hirofumi Szuzuki szerint a mozgás mértéke és időzítése alapján nem zárható ki egy újabb intervenció.

A hétfői emelkedés a múlt hét végi, két kereskedési nap alatt tapasztalt, több mint három százalékos ugrást követte.

A japán pénzügyminisztérium megerősítette, hogy pénteken közös jenvásárlási intervenciót hajtott végre az Egyesült Államokkal,

a jegybanki adatok szerint pedig Tokió csütörtökön akár 58,97 milliárd dollár értékben is vásárolhatott jent. A piacon hétfőn a jen gyengülésére játszó pozíciók nagymértékű felszámolása zajlott, ami tovább gyorsította a japán deviza erősödését.

A BBH globális piaci stratégiai igazgatója, Elias Haddad kiemelte, hogy a közös devizapiaci intervenció történelmileg mindig hatásosnak bizonyult, hiszen 1998 óta mindhárom koordinált amerikai beavatkozás sikeres volt. A Goldman Sachs elemzői ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a monetáris politika vagy a globális növekedési kilátások érdemi változása nélkül

a tőke hazatelepítésének ösztönzése lenne a leghatékonyabb eszköz a jen árfolyamának hosszú távú befolyásolására.

A jenintervenciók a dollárt is nyomás alá helyezték,

így az euró másfél havi csúcsra, 1,1559 dollárra emelkedett, míg a font kéthetes csúcs közelében, 1,3470 dolláron tartózkodott. A dollárindex a múlt héten több mint másfél százalékot esett. Az olajárak csökkenése szintén a dollár gyengülését váltotta ki, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elállt egy Irán elleni csapástól, és hétfőre tárgyalást tűztek ki a felek között.

A befektetők figyelme a héten az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed további lépéseire is hatással lehet. Az OCBC elemzői szerint a szeptemberi kamatdöntő ülés előtt érkező két inflációs és két foglalkoztatási adat meghatározó lesz a monetáris politika alakulása szempontjából.

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus adatok jönnek az USA-ból, miközben a hőség szétszedi Európát

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Aki él és mozog a piacon, az Magyarországra fogadott – A szerelem után eljött a keserű csalódás?

Az első félévben a feltörekvő kötvénypiac egyik legjobb sztorija Magyarország volt, a kormányváltást követően meredeken csökkentek a hozamok a forint erősödésével párhuzamosan. Az elmúlt hetekben megtorpant ez a folyamat, kicsit korrigáltak az állampapírok, de ez leginkább nemzetközi tényezőkkel magyarázható. Egyelőre a piaci szereplők is megosztottak azzal kapcsolatban, lehet-e még folytatás vagy eljött a kiábrándulás időszaka.

Tovább a cikkhez
Aki él és mozog a piacon, az Magyarországra fogadott – A szerelem után eljött a keserű csalódás?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Több mint tíz éve nem tett ilyet az Egyesült Államok: titkos milliárdokkal avatkoztak be a devizapiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility