Japán intervenció után nyomás alatt a dollár, ezt használná ki a forint is
364 forint körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ami nem jelent egyértelmű elmozdulást a múlt heti szintekhez képest. Az árfolyam hétfőn reggel 363,8 forint környékén ingadozik.
A dollár-forint kurzus folytatja fokozatos mérséklődését,
mivel a Fed július 29-i kamatdöntése után múlt hét végén a Japánnal közös devizapiaci intervenció is nyomás alá helyezte az amerikai fizetőeszközt. A múlt héten látott 319 forint körüli jegyzések után most csak 315,7 forintba kerül a zöldhasú egysége.
Óriásit erősödött a jen, nyomás alatt a dollár
A japán deviza eközben az ázsiai kereskedés reggeli szakaszában egy százalékot erősödve a 155,20-as szintet érte el a dollárral szemben, ami mintegy háromhavi csúcsnak felel meg. A jen az euróval és a fonttal szemben is emelkedett, ami újabb spekulációkat váltott ki arról, hogy a japán hatóságok ismét jelen lehetnek a piacon. Az SMBC vezető devizastratégája, Hirofumi Szuzuki szerint a mozgás mértéke és időzítése alapján nem zárható ki egy újabb intervenció.
A hétfői emelkedés a múlt hét végi, két kereskedési nap alatt tapasztalt, több mint három százalékos ugrást követte.
A japán pénzügyminisztérium megerősítette, hogy pénteken közös jenvásárlási intervenciót hajtott végre az Egyesült Államokkal,
a jegybanki adatok szerint pedig Tokió csütörtökön akár 58,97 milliárd dollár értékben is vásárolhatott jent. A piacon hétfőn a jen gyengülésére játszó pozíciók nagymértékű felszámolása zajlott, ami tovább gyorsította a japán deviza erősödését.
A BBH globális piaci stratégiai igazgatója, Elias Haddad kiemelte, hogy a közös devizapiaci intervenció történelmileg mindig hatásosnak bizonyult, hiszen 1998 óta mindhárom koordinált amerikai beavatkozás sikeres volt. A Goldman Sachs elemzői ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a monetáris politika vagy a globális növekedési kilátások érdemi változása nélkül
a tőke hazatelepítésének ösztönzése lenne a leghatékonyabb eszköz a jen árfolyamának hosszú távú befolyásolására.
A jenintervenciók a dollárt is nyomás alá helyezték,
így az euró másfél havi csúcsra, 1,1559 dollárra emelkedett, míg a font kéthetes csúcs közelében, 1,3470 dolláron tartózkodott. A dollárindex a múlt héten több mint másfél százalékot esett. Az olajárak csökkenése szintén a dollár gyengülését váltotta ki, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elállt egy Irán elleni csapástól, és hétfőre tárgyalást tűztek ki a felek között.
A befektetők figyelme a héten az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed további lépéseire is hatással lehet. Az OCBC elemzői szerint a szeptemberi kamatdöntő ülés előtt érkező két inflációs és két foglalkoztatási adat meghatározó lesz a monetáris politika alakulása szempontjából.
Forrás: Reuters
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