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Japán intervenció után nyomás alatt a dollár, gyengélkedik a forint is
Deviza

Japán intervenció után nyomás alatt a dollár, gyengélkedik a forint is

Portfolio
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A forint 364 körül kezdte a hetet az euróval szemben, míg a dollár-forint kurzus 315,7 forintra mérséklődött a múlt héten látott 319-es szintekről. A japán jen eközben óriásit erősödött, miután a japán pénzügyminisztérium megerősítette, hogy az Egyesült Államokkal közös jenvásárlási intervenciót hajtott végre. A koordinált beavatkozás, valamint az iráni-amerikai konfliktus csillapodásának híre a dollárt is nyomás alá helyezte, így az euró másfél havi csúcsra emelkedett a dollárral szemben. A befektetők figyelme most az amerikai-iráni tárgyalások mellett ezen a héten az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed további kamatpolitikai lépéseit is befolyásolhatja.
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Felszúrt az euró és a dollár árfolyama

Az euró jegyzése 364,5, a dolláré 316,2 forintig emelkedett az elmúlt percekben.

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Cáfolja Irán a tárgyalásokat, megakadt a forint lendülete

Az elmúlt hetekben látott bizonytalanság folytatódik a Közel-Keleten, miután Irán cáfolta az USA-val folytatott tárgyalásokat (amelyeket Donald Trump elnök jelentett be korábban), valamint megerősítette, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad.

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A hírekre a befektetők kockázatvállalási kedve is alábbhagyott, így a dollár enyhén erősödni tudott az elmúlt órában. A hírek a forint számára kedvezőtlenek voltak, így a magyar fizetőeszköz euróval szembeni jegyzése 363,9, a dolláré 315,8 egységig emelkedett.

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Ezen bukhat el a magyar növekedés: már nem a beruházások hiánya a legnagyobb veszély

A magyar munkaerőpiac látszólag stabil: a foglalkoztatottság továbbra is magas, a munkanélküliség nem emelkedik drámai mértékben. A felszín alatt azonban egyre súlyosabb szerkezeti problémák rajzolódnak ki. A vállalatoknak egyre komolyabb gondot okoz, hogy nem találnak elegendő számban megfelelő szaktudással, motivációval rendelkező munkaerőt. A következő években a magyar gazdaság versenyképességének egyik legfontosabb kérdése az lesz, képes-e kezelni a munkaerőpiacon jelentkező kihívásokat.

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Kapaszkodik a forint

Több mint 1 egységgel csökkent az euró-forint jegyzés a pénteki zárószinthez képest, az árfolyam jelenleg a 363,5-ös szintek környékén ingadozik (most épp 363,4).

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A dollár-forint kurzus a péntek estinél 0,8 egységgel alacsonyabban alakulva most 315,4 forint.

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Big Mac kontra Big Macron: mit árul el a Big Mac-index egy globális devizavitáról

Párizs közelében, egy páncélteremben, három üvegbúra alatt lapul egy kis platinaötvözet-henger, amelyet 1879-ben Londonban készítettek. A Le Grand K néven ismert tárgy hosszú ideig a kilogramm hivatalos etalonjaként szolgált. A devizák pénzügyi súlyára és vásárlóerejére nézve nem létezik hasonló, egyetemes mérce. Az Economistnak azonban van egy kedvenc jelöltje. Legfeljebb 240 grammot nyom. Kartondobozba csomagolva árulják. És két aranyív alatt szinte bárhol megtalálható. A mi Le Grand K-nk a McDonald's Big Mac-je.

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Nagy esésben az olajár

Az iráni fejlemények hírére a Brent árfolyama már 8,8 százalékos mínuszban van ma reggel.

A konfliktus július eleji kiújulása óta azonban még ezzel együtt is 22 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti ára.

Az olajárak csökkenése a devizapiacokra is hatással van, mivel a feltörekvő piacok jellemzősen profitálnak a globális kockázatvállalási kedv javulásából, míg a dollár hetek óta először újra tartós nyomás alá kerülhet.

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Japán intervenció után nyomás alatt a dollár, ezt használná ki a forint is Óriásit erősödött a jen, nyomás alatt a dollár

364 forint körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ami nem jelent egyértelmű elmozdulást a múlt heti szintekhez képest. Az árfolyam hétfőn reggel 363,8 forint környékén ingadozik.

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A dollár-forint kurzus folytatja fokozatos mérséklődését,

mivel a Fed július 29-i kamatdöntése után múlt hét végén a Japánnal közös devizapiaci intervenció is nyomás alá helyezte az amerikai fizetőeszközt. A múlt héten látott 319 forint körüli jegyzések után most csak 315,7 forintba kerül a zöldhasú egysége.

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Óriásit erősödött a jen, nyomás alatt a dollár

A japán deviza eközben az ázsiai kereskedés reggeli szakaszában egy százalékot erősödve a 155,20-as szintet érte el a dollárral szemben, ami mintegy háromhavi csúcsnak felel meg. A jen az euróval és a fonttal szemben is emelkedett, ami újabb spekulációkat váltott ki arról, hogy a japán hatóságok ismét jelen lehetnek a piacon. Az SMBC vezető devizastratégája, Hirofumi Szuzuki szerint a mozgás mértéke és időzítése alapján nem zárható ki egy újabb intervenció.

A hétfői emelkedés a múlt hét végi, két kereskedési nap alatt tapasztalt, több mint három százalékos ugrást követte.

A japán pénzügyminisztérium megerősítette, hogy pénteken közös jenvásárlási intervenciót hajtott végre az Egyesült Államokkal,

a jegybanki adatok szerint pedig Tokió csütörtökön akár 58,97 milliárd dollár értékben is vásárolhatott jent. A piacon hétfőn a jen gyengülésére játszó pozíciók nagymértékű felszámolása zajlott, ami tovább gyorsította a japán deviza erősödését.

A BBH globális piaci stratégiai igazgatója, Elias Haddad kiemelte, hogy a közös devizapiaci intervenció történelmileg mindig hatásosnak bizonyult, hiszen 1998 óta mindhárom koordinált amerikai beavatkozás sikeres volt. A Goldman Sachs elemzői ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a monetáris politika vagy a globális növekedési kilátások érdemi változása nélkül

a tőke hazatelepítésének ösztönzése lenne a leghatékonyabb eszköz a jen árfolyamának hosszú távú befolyásolására.

A jenintervenciók és a közel-keleti konfliktus újbóli csillapodása a dollárt is nyomás alá helyezték,

így az euró másfél havi csúcsra, 1,1559 dollárra emelkedett, míg a font kéthetes csúcs közelében, 1,3470 dolláron tartózkodott. A dollárindex a múlt héten több mint másfél százalékot esett, az amerikai-iráni tárgyalások folytatódása pedig akár további dollárgyengülésnek is megágyazhat. Az olajárak csökkenése szintén a dollár gyengülését váltotta ki, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elállt egy Irán elleni csapástól, és hétfőre tárgyalást tűztek ki a felek között.

A befektetők figyelme a héten az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed további lépéseire is hatással lehet. Az OCBC elemzői szerint a szeptemberi kamatdöntő ülés előtt érkező két inflációs és két foglalkoztatási adat meghatározó lesz a monetáris politika alakulása szempontjából.

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Forrás: Reuters

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Aki él és mozog a piacon, az Magyarországra fogadott – A szerelem után eljött a keserű csalódás?

Az első félévben a feltörekvő kötvénypiac egyik legjobb sztorija Magyarország volt, a kormányváltást követően meredeken csökkentek a hozamok a forint erősödésével párhuzamosan. Az elmúlt hetekben megtorpant ez a folyamat, kicsit korrigáltak az állampapírok, de ez leginkább nemzetközi tényezőkkel magyarázható. Egyelőre a piaci szereplők is megosztottak azzal kapcsolatban, lehet-e még folytatás vagy eljött a kiábrándulás időszaka.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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