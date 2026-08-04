Az amerikai bejelentés után megindult a forint

A dollár a hét elején stabilabban teljesít, miután a jelentős jenintervenció lezárulhatott, ezzel pedig megszűnhetett a további dollárgyengülés egyik fő kockázata – írja az ING elemzésében.

A bank szerint a spekulatív pozícionáltság is kiegyensúlyozottabbá vált a múlt hetihez képest.

Az ING számításai szerint a dollárral kapcsolatos nettó long spekulatív pozíciók a júliusi Fed-ülés napján a nyitott kötésállomány közel 26 százalékát tették ki, ami a 2019 májusa óta mért legmagasabb, vagyis a leginkább túlvett szint volt. Az elemzők szerint innen a további dollárgyengüléshez már erősebb makrogazdasági érvre, konkrétan gyenge adatokra lenne szükség.

Eközben enyhén túlértékelt az euró. Az ING rövid távú modellje szerint az EUR/USD árfolyam a jelenlegi szinteken enyhén, mintegy 0,5-1 százalékkal túlértékelt. A bank alapforgatókönyve szerint az árfolyam a héten visszahúzódhat 1,150 alá az erősebb dollár mellett, de hacsak az amerikai munkaerőpiaci adatok nem lesznek kifejezetten erősek, a 1,140-es szint visszatérésére rövid távon nem számítanak.

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Tovább mérséklődhetnek a régiós hozamok. A piaci árazás jelenleg nagyjából két cseh kamatemelést vár a következő 18 hónapban, valamivel több mint egy emelést Lengyelországban, Magyarországon pedig mintegy három kamatvágást. Az ING szerint Csehországban és Lengyelországban a kamatszint változatlan maradhat, a magyar jegybank viszont a jelenleg beárazottnál több vágást hajthat végre.

Az elemzők szerint a hozamoknak további tér nyílhat a csökkenésre, ha a globális környezet támogató marad – Csehországban és Magyarországon ezt az inflációs adatok is segíthetik. A bank véleménye szerint az erősebb zloty és forint profitálhat a globális enyhülésből, míg a cseh korona alulteljesíthet a cseh jegybank e heti ülésének galamblelkű értelmezése nyomán.