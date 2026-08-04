Az amerikai bejelentés után megindult a forint

Már ma lehet megállapodás?
Bessent bejelentésére erősödni kezdett a forint, új napi csúcspontokra szaladt. Az euróval szemben egészen 362,2-ig, míg a dollárral szemben 314,6-ig szúrt fel.
Bejelentette Amerika: már ma megállapodás születhet a Hormuzi-szoros újranyitásáról
Már a mai nap megállapodhat Irán és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros újranyitásáról – mondta el Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek.
Bár csapongva, de továbbra is oldalazik a magyar deviza mindkét nagyobb devizapárjával szemben:
- euró-forint 363,7, míg a
- dollár-forint 315,9.
Tovább erősödik a forint
Reggel óta 1 forintot erősödött a magyar deviza a dollár ellenében, jelenleg 315 a jegyzése, míg az euróval szemben a 362,7-es szintig szaladt a jegyzés.
Talpra állhat a dollár
A dollár a hét elején stabilabban teljesít, miután a jelentős jenintervenció lezárulhatott, ezzel pedig megszűnhetett a további dollárgyengülés egyik fő kockázata – írja az ING elemzésében.
A bank szerint a spekulatív pozícionáltság is kiegyensúlyozottabbá vált a múlt hetihez képest.
Az ING számításai szerint a dollárral kapcsolatos nettó long spekulatív pozíciók a júliusi Fed-ülés napján a nyitott kötésállomány közel 26 százalékát tették ki, ami a 2019 májusa óta mért legmagasabb, vagyis a leginkább túlvett szint volt. Az elemzők szerint innen a további dollárgyengüléshez már erősebb makrogazdasági érvre, konkrétan gyenge adatokra lenne szükség.
Eközben enyhén túlértékelt az euró. Az ING rövid távú modellje szerint az EUR/USD árfolyam a jelenlegi szinteken enyhén, mintegy 0,5-1 százalékkal túlértékelt. A bank alapforgatókönyve szerint az árfolyam a héten visszahúzódhat 1,150 alá az erősebb dollár mellett, de hacsak az amerikai munkaerőpiaci adatok nem lesznek kifejezetten erősek, a 1,140-es szint visszatérésére rövid távon nem számítanak.
Tovább mérséklődhetnek a régiós hozamok. A piaci árazás jelenleg nagyjából két cseh kamatemelést vár a következő 18 hónapban, valamivel több mint egy emelést Lengyelországban, Magyarországon pedig mintegy három kamatvágást. Az ING szerint Csehországban és Lengyelországban a kamatszint változatlan maradhat, a magyar jegybank viszont a jelenleg beárazottnál több vágást hajthat végre.
Az elemzők szerint a hozamoknak további tér nyílhat a csökkenésre, ha a globális környezet támogató marad – Csehországban és Magyarországon ezt az inflációs adatok is segíthetik. A bank véleménye szerint az erősebb zloty és forint profitálhat a globális enyhülésből, míg a cseh korona alulteljesíthet a cseh jegybank e heti ülésének galamblelkű értelmezése nyomán.
Zajlik a keddi kereskedés
Kedd reggel 363,6 forint környékén jár az euró-forint jegyzés, míg a dollár-forint kurzus 316 forint körül alakul. A magyar fizetőeszköz ezzel nagyjából a hétfői szinteken tartja magát, a hétfő esti záráshoz képest pedig mindkét vezető devizával szemben minimálisan erősödött.
Így zajlott a hétfő a forint piacán
Hétfőn összességében csendes kereskedés jellemezte a forintpiacot, az árfolyam a nap nagy részében a 364-es (euró), illetve 315–316-os (dollár) szintek közelében ingadozott.
A dollár eközben globálisan nyomás alatt maradt: a japán pénzügyminisztérium megerősítette a hét végi, Egyesült Államokkal közös jenvásárlási intervenciót, ráadásul a közel-keleti feszültség enyhülése és a zuhanó olajárak is a zöldhasú ellen dolgoztak. Mindezek nyomán az euró másfél havi csúcsra emelkedett a dollárral szemben.
A befektetők figyelme ezen a héten az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed következő kamatpolitikai lépéseit is befolyásolhatja. Emellett az amerikai-iráni tárgyalások alakulása is meghatározó marad: Irán hétfőn előbb cáfolta a Trump elnök által beharangozott egyeztetéseket, a konfliktus azonban összességében a csillapodás felé mozdult.
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