Big Mac-index: még mindig olcsónak számít a forint, de van egy csavar a történetben

A The Economist című üzleti lap 40 évvel ezelőtt alkotta meg a Big Mac-indexet, ami egy nem szokványos összehasonlítási módszer a vásárlóerő-paritás elvének szemléltetésére. Azt mutatja meg tulajdonképpen, hogy egy deviza túl drága (felülértékelt), vagy éppen túl olcsó-e (alulértékelt) egy másik devizához képest.
Az index idei tanulságait ebben a cikkünkben írtuk meg:
Mostani cikkünkben a forint értékeltségére koncentrálunk. A lap szakértői a július 30-i árfolyam, és áradatokat vették alapul, akkor ezek voltak a legfontosabb információk:
- aznap a dollár a jegyzésük szerint 313,35 forintba került a devizapiacon,
- adatbázisuk szerint akkor 1660 forintba került az ismert mekis szendvics, és
- 6,22 dollárt kellett fizetni az Egyesült Államokban a Big Macért.
A Big Mac-ek árából számított implicit dollárárfolyam 266,88 forint lenne. Ezzel szemben viszont a 313,35-ös piaci árfolyam állt.
Ezen standard módszertan alapján állíthatjuk, hogy
a forint 14,8%-kal alulértékelt a dollárral szemben, ha a Big Mac-indexet vesszük alapul.
Ez azt is jelenti, hogy a forint ebben a tekintetben akár közel 50 egységgel is lehetne drágább, mint a jelenlegi piaci árfolyama.
De mit mutatnak a trendek?
Érdekes folyamatok rajzolódnak ki a szemünk előtt, ha az Economist idősoros grafikonjára pillantunk, amely megmutatja, hogy a magyar fizetőeszköz az elmúlt években alul-, vagy felülértékelt volt-e. A lentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az elmúlt 25 évben az alulértékeltség jellemezte a forint árfolyamát a dollár ellenében. (Érdemes megemlíteni, hogy a Big Mac index értékét évente kétszer vizsgálják meg a lap szakértői, így kiragadott időpontokban mutatja meg az árfolyamok állását, és nem mindig tudja megragadni emiatt az adott fizetőeszköz valós értékeltségét, de ha idősoros adatokat is nézünk, akkor teljesebb képet kaphatunk.)
A jelenlegi 14,8%-os alulértékeltség viszont már egyáltalán nem kimagasló, sőt:
a hazai fizetőeszköz alulértékeltsége 2014-ben volt legutóbb ilyen mérsékelt, akkor 12,2% volt az alulértékeltség mértéke.
A trend tehát egyértelmű: a hazai fizetőeszköz elmúlt években látott erősödése oda vezetett, hogy a forint alulértékeltsége látványosan csökkent, de még mindig nem nevezhető túlértékeltnek a hazai deviza. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy mindez a "normál" Big Mac-indexből következik. Ennek a módszertannak is vannak ugyanakkor kritikusai:
Az a bizonyos csavar
Az indexet sok kritika érte amiatt, hogy néhány tényezőt nem vesz figyelembe. Így azt sem, hogy egy szegényebb országban a munkaerő is olcsóbb, ami csökkenti a szendvics árát. Erre válaszul alkották meg a szerzők a GDP-vel korrigált mutatót.
Ez alapján az index már azt mutatja, hogy
a forint alulértékeltsége az amerikai zöldhasú ellenében lényegében teljesen megszűnt (0,2%-os alulértékeltség).
Leegyszerűsítve, ezen módszertan szerint az árfolyam nagyjából éppen a helyén van.
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