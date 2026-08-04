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Döntő amerikai adatokra vár a forint
Deviza

Döntő amerikai adatokra vár a forint

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Kedd reggel 363,6 forint környékén jár az euró-forint jegyzés, míg a dollár-forint kurzus 316 forint körül alakul. A magyar fizetőeszköz ezzel nagyjából a hétfői szinteken tartja magát, a hétfő esti záráshoz képest pedig mindkét vezető devizával szemben minimálisan erősödött. A dollár globálisan nyomás alá került a hét végi közös jenintervenció és a közel-keleti feszültség enyhülése nyomán, így az euró másfél havi csúcsra erősödött vele szemben.A hét fókuszában az amerikai munkaerőpiaci jelentés áll, amely a Fed következő kamatlépéseit is befolyásolhatja.
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Zajlik a keddi kereskedés

Kedd reggel 363,6 forint környékén jár az euró-forint jegyzés, míg a dollár-forint kurzus 316 forint körül alakul. A magyar fizetőeszköz ezzel nagyjából a hétfői szinteken tartja magát, a hétfő esti záráshoz képest pedig mindkét vezető devizával szemben minimálisan erősödött.

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Így zajlott a hétfő a forint piacán

Hétfőn összességében csendes kereskedés jellemezte a forintpiacot, az árfolyam a nap nagy részében a 364-es (euró), illetve 315–316-os (dollár) szintek közelében ingadozott.

A dollár eközben globálisan nyomás alatt maradt: a japán pénzügyminisztérium megerősítette a hét végi, Egyesült Államokkal közös jenvásárlási intervenciót, ráadásul a közel-keleti feszültség enyhülése és a zuhanó olajárak is a zöldhasú ellen dolgoztak. Mindezek nyomán az euró másfél havi csúcsra emelkedett a dollárral szemben.

A befektetők figyelme ezen a héten az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed következő kamatpolitikai lépéseit is befolyásolhatja. Emellett az amerikai-iráni tárgyalások alakulása is meghatározó marad: Irán hétfőn előbb cáfolta a Trump elnök által beharangozott egyeztetéseket, a konfliktus azonban összességében a csillapodás felé mozdult.

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