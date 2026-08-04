Döntő amerikai adatokra vár a forint

Hétfőn összességében csendes kereskedés jellemezte a forintpiacot, az árfolyam a nap nagy részében a 364-es (euró), illetve 315–316-os (dollár) szintek közelében ingadozott.

A dollár eközben globálisan nyomás alatt maradt: a japán pénzügyminisztérium megerősítette a hét végi, Egyesült Államokkal közös jenvásárlási intervenciót, ráadásul a közel-keleti feszültség enyhülése és a zuhanó olajárak is a zöldhasú ellen dolgoztak. Mindezek nyomán az euró másfél havi csúcsra emelkedett a dollárral szemben.

A befektetők figyelme ezen a héten az amerikai munkaerőpiaci jelentésre irányul, amely a Fed következő kamatpolitikai lépéseit is befolyásolhatja. Emellett az amerikai-iráni tárgyalások alakulása is meghatározó marad: Irán hétfőn előbb cáfolta a Trump elnök által beharangozott egyeztetéseket, a konfliktus azonban összességében a csillapodás felé mozdult.