28 év után az Egyesült Államok is a japán jen mellé állt, de a piacok még nem hitték el a fordulatot

Az Egyesült Államok csatlakozásával július végén új szakaszba lépett a japán jen védelme, a befektetők azonban egyelőre nem hitték el a fordulatot. Két éve egy hasonló helyzetben globális pánik és tőzsdei korrekció érkezett, most a részvénypiacok mégis történelmi csúcson vannak. Éppen ezért megmutatjuk, hogy milyen feltételek együttállása esetén ismétlődhet meg a 2024-es piaci sokk és hogy meddig finanszírozhatja Japán olcsó pénzzel a globális befektetéseket.

A múlt hét végén Japán és az Amerikai Egyesült Államok 28 éve nem látott közös devizapiaci intervenciót hajtott végre a 40 éves mélyponton lévő jen védelme érdekében. 2024 nyarán egy hasonló jenerősödés indította el azt a láncreakciót, amelynek a végén az S&P 500 6, a Nasdaq 8 százalékot esett egy hét alatt. Most az amerikai tőzsde ehelyett történelmi csúcson van.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kockázat megszűnt, hiszen Japán továbbra is a globális befektetések egyik legnagyobb finanszírozási forrása, a japán események pedig így közvetve hatással vannak a technológiai részvényekre, a nemesfémekre és akár a feltörekvő devizákra is.

Most megmutatjuk, hogy mikor érdemes újabb globális piaci sokkra számítani, mely eszközök szenvednék meg, illetve nyújtanának védelmet egy ilyen helyzetben, illetve hogy meddig tudja még olcsó pénzzel ellátni Japán a világ befektetőit.