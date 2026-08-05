Gyengül estére a forint

Még enyhe gyengülésben a forint
A forint a késő délutáni órákban kicsit korrigálva 361,6-ig jött vissza az euróval szemben, köszönhetően a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló kedvező híreknek. Ezzel még így is 0,14 százalékos napi gyengüléssel áll a magyar deviza.
A dollárhoz képest is javított a forint: már 313,1 alatt jár a váltás, ami az egész csütörtököt nézve már erősödést jelent.
Hirtelen erősödésben a magyar deviza
Egy kisebb leszúrás után jelenleg 361,6 alá került a forint az euróval szemben.
Eközben a dollárhoz képest, újra a 313-as határt súrolja a magyar fizetőeszköz.
28 év után az Egyesült Államok is a japán jen mellé állt, de a piacok még nem hitték el a fordulatot
Az Egyesült Államok csatlakozásával július végén új szakaszba lépett a japán jen védelme, a befektetők azonban egyelőre nem hitték el a fordulatot. Két éve egy hasonló helyzetben globális pánik és tőzsdei korrekció érkezett, most a részvénypiacok mégis történelmi csúcson vannak. Éppen ezért megmutatjuk, hogy milyen feltételek együttállása esetén ismétlődhet meg a 2024-es piaci sokk és hogy meddig finanszírozhatja Japán olcsó pénzzel a globális befektetéseket.
Ismét 362 alatt a forint
Két és fél egységnyi gyengülése után újra enyhe erősödésben a magyar deviza, ami az euróval szemben jelenleg 361,9 körül jár.
A dollárral szemben ez idő alatt 314 környékéről javított a forint, és jelenleg 313,4 körül mozog.
Folytatódik a fokozatos romlás
Tovább tart a forint gyengülése, amely a délelőtti órák végére új mélypontra került az euróval szembe a 362,7-es szint közelében.
Ugyan biztatóan indult a reggel, mostanra a kedden még gyenge, indulóértékekhez közelít a magyar deviza, így mostanra a dollárral szemben is 314-es árszint fölé került.
Tovább gyengül a magyar deviza
Bár megállni látszott a gyengülés, a mostanra 362 felett jár a forint árfolyama az euróval szemben. Különösebb nemzetközi hír nem érkezett, ami alakíthatná a hangulatot, így bár egyelőre stabil a helyzet, könnyen lehet, hogy az magyarországi energiaellátást árazzák némileg a kereskedők.
Megállni látszik a forint romlása
361,6-os árszintnél megtorpant a magyar deviza gyengülése az euróval szemben, és jelenleg enyhe javuló tendenciát mutat 316,3 környékén.
A dollárral szemben 313,5-ig gyengült a forint, de azóta ott is javított pár tizedet a magyar deviza.
Hirtelen látványos gyengülésnek indult a forint
Bár a reggeli órákban már az euróval szembeni 360-as lélektani határát súrolta a magyar deviza, 9 óra után látványos romlásnak indult a forint, és jelenleg már ismét 361 felett jár.
Eközben a dollárral szemben is közel egy egységnyit rontott, így jelenleg a 313-as árszint határán jár.
Lélektani határát feszegeti a magyar deviza
A tegnapi erősödés egyelőre szerdán is folytatódni látszik, miután egy kisebb leszúrással éppen csak a 360-as szint előtt torpant meg a forint az euróval szemben.
Mélypontnál a dollár – kedvező szél fújhat a forintnak
A keddi látványos erősödés után elsősorban a nemzetközi devizapiaci folyamatok mozgathatják szerdán a forintot. A magyar fizetőeszköz tegnap az euróval és a dollárral szemben is mintegy 3 forintot erősödött: az EUR/HUF 361 közelébe, az USD/HUF pedig 313 alá is benézett.
Szerda reggel az euró jegyzése már 360,5, a dolláré 312.5 forint környékén mozog.
A nemzetközi piacon továbbra is a dollár gyengélkedése adhat támaszt a forintnak. A Reuters szerint a dollárindex 99,85 pont körül áll, vagyis továbbra is hathetes mélypontjának közelében mozog, miközben az euró 1,15 dollár környékén stabilizálódott. A dollárra az olajárak jelentős esése és az amerikai kötvényhozamok csökkenése is nyomást helyez: a piac egyre kisebb valószínűséget tulajdonít annak, hogy a Fed szeptemberben újabb kamatemelést hajt végre.
Ebben fontos szerepet játszik a közel-keleti helyzet is, hiszen az amerikai–iráni konfliktus diplomáciai rendezésének reménye miatt a Brent árfolyama kedden mintegy 5 százalékot zuhant, szerdán pedig tovább csökkent. Az alacsonyabb olajár mérsékli az amerikai inflációs félelmeket és a Fed további szigorításával kapcsolatos várakozásokat, ami lefelé húzza a dollárt. Ez általában kedvező környezetet jelent a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint számára.
Közben továbbra is érdemes kiemelten figyelni a japán jent, ami 157,6 környékére erősödött a dollárral szemben, miután Washington és Tokió a múlt héten ritka, összehangolt devizapiaci intervencióval lépett fel a japán fizetőeszköz gyengülése ellen.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden azt mondta, az Egyesült Államok „mindent megtesz” Japán támogatásáért, a piac pedig további beavatkozást sem zár ki. A jen hirtelen mozgásai a globális carry trade pozíciók leépítésén keresztül más, magasabb kamatozású devizákra is átterjedhetnek, így a forint szempontjából is fontos kockázati tényezőt jelentenek.
A nap legfontosabb makrogazdasági impulzusát az amerikai munkaerőpiac adhatja: szerdán érkezik az ADP magánfoglalkoztatási jelentése, miközben a befektetők már a pénteki hivatalos foglalkoztatási adatra készülnek.
A Reuters által közzétett piaci árazás szerint a szeptemberi Fed-emelés valószínűsége az egy héttel korábbi 75 százalékról nagyjából 60 százalékra esett. Egy erős ADP-adat ismét felfelé tolhatná a kamatvárakozásokat és erősíthetné a dollárt, míg egy gyenge adat újabb lendületet adhatna a dollár gyengülésének és közvetve a forintnak is.
Hazai oldalról továbbra is a rendkívüli energiahelyzet jelent kockázatot.
A Duna vízállásának keddi javulása egyelőre lehetővé tette a Paksi Atomerőmű utolsó turbinájának működését, de a következő napok kritikusak maradnak. Egy esetleges teljes leállás és az emiatt növekvő energiaimport ronthatná a magyar külső egyensúlyt és a befektetői hangulatot, míg a vízállás további javulása ezt a kockázatot mérsékelheti.
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