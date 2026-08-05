Kifogták a szelet a forint vitorlájából

A keddi látványos erősödés után elsősorban a nemzetközi devizapiaci folyamatok mozgathatják szerdán a forintot. A magyar fizetőeszköz tegnap az euróval és a dollárral szemben is mintegy 3 forintot erősödött: az EUR/HUF 361 közelébe, az USD/HUF pedig 313 alá is benézett.

Szerda reggel az euró jegyzése már 360,5, a dolláré 312.5 forint környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi piacon továbbra is a dollár gyengélkedése adhat támaszt a forintnak. A Reuters szerint a dollárindex 99,85 pont körül áll, vagyis továbbra is hathetes mélypontjának közelében mozog, miközben az euró 1,15 dollár környékén stabilizálódott. A dollárra az olajárak jelentős esése és az amerikai kötvényhozamok csökkenése is nyomást helyez: a piac egyre kisebb valószínűséget tulajdonít annak, hogy a Fed szeptemberben újabb kamatemelést hajt végre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ebben fontos szerepet játszik a közel-keleti helyzet is, hiszen az amerikai–iráni konfliktus diplomáciai rendezésének reménye miatt a Brent árfolyama kedden mintegy 5 százalékot zuhant, szerdán pedig tovább csökkent. Az alacsonyabb olajár mérsékli az amerikai inflációs félelmeket és a Fed további szigorításával kapcsolatos várakozásokat, ami lefelé húzza a dollárt. Ez általában kedvező környezetet jelent a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint számára.

Közben továbbra is érdemes kiemelten figyelni a japán jent, ami 157,6 környékére erősödött a dollárral szemben, miután Washington és Tokió a múlt héten ritka, összehangolt devizapiaci intervencióval lépett fel a japán fizetőeszköz gyengülése ellen.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden azt mondta, az Egyesült Államok „mindent megtesz” Japán támogatásáért, a piac pedig további beavatkozást sem zár ki. A jen hirtelen mozgásai a globális carry trade pozíciók leépítésén keresztül más, magasabb kamatozású devizákra is átterjedhetnek, így a forint szempontjából is fontos kockázati tényezőt jelentenek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap legfontosabb makrogazdasági impulzusát az amerikai munkaerőpiac adhatja: szerdán érkezik az ADP magánfoglalkoztatási jelentése, miközben a befektetők már a pénteki hivatalos foglalkoztatási adatra készülnek.

A Reuters által közzétett piaci árazás szerint a szeptemberi Fed-emelés valószínűsége az egy héttel korábbi 75 százalékról nagyjából 60 százalékra esett. Egy erős ADP-adat ismét felfelé tolhatná a kamatvárakozásokat és erősíthetné a dollárt, míg egy gyenge adat újabb lendületet adhatna a dollár gyengülésének és közvetve a forintnak is.

Hazai oldalról továbbra is a rendkívüli energiahelyzet jelent kockázatot.

A Duna vízállásának keddi javulása egyelőre lehetővé tette a Paksi Atomerőmű utolsó turbinájának működését, de a következő napok kritikusak maradnak. Egy esetleges teljes leállás és az emiatt növekvő energiaimport ronthatná a magyar külső egyensúlyt és a befektetői hangulatot, míg a vízállás további javulása ezt a kockázatot mérsékelheti.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 04. Az amerikai bejelentés után megindult a forint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images