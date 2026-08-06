A forintot is porlasztja a kritikus aszály, komoly gyengülést lát az elemző

A 2026-os rendkívüli nyári aszály már nemcsak a mezőgazdaságot sújtja, hanem komoly makrogazdasági kockázattá nőtte ki magát. A Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása miatt megbénult a folyami áruszállítás, a Paksi Atomerőmű termelése pedig a hűtővíz hiánya miatt a töredékére esett vissza. A kieső kapacitások pótlása egyre drágább energiaimportot, növekvő inflációs nyomást és a forint gyengülését vonja maga után – írja közleményében Közép-Európa egyik legnagyobb, csehországi székhelyű nem banki pénzforgalmi intézménye, az Akcenta CZ.

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A tartósan alacsony vízállás miatt a folyami teherhajók csak csökkentett merüléssel és rakománnyal közlekedhetnek, így a teherállítás jelentős része a már amúgy is túlterhelt közutakra terelődött. A helyzetet tovább nehezíti, hogy energiatakarékossági okokból a hatóságok a csúcsidőszakokban a vasúti teherforgalmat is korlátozták.

Ezzel párhuzamosan a Paksi Atomerőmű – amely alapesetben a hazai villamosenergia-igény mintegy felét biztosítja – a hűtővíz hiánya és magas hőmérséklete miatt kénytelen volt kapacitását mindössze 10 százalékra, mintegy 240 megawattra visszavágni, így jelenleg csupán egyetlen blokk üzemel.

Mivel a tartós hőhullámok miatt a villamosenergia-fogyasztás rekordközelben alakul, a kieső hazai termelést jelentős és költséges importból kell pótolni.

Az Akcenta CZ becslése szerint a másnapi spotpiaci árak megugrása a becslések szerint 100–200 milliárd forintos többletterhet ró a nemzetgazdaságra.

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében több nagyipari szereplő – köztük a Mol, a Samsung SDI és az Audi –, valamint a lakosság is önkéntes fogyasztáscsökkentésbe kezdett.

A kényszerűen megnövekedett közúti fuvarozás felhajtja az üzemanyag-keresletet egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai feszültségek miatt a nyersolajárak eleve rendkívül volatilisek. Eduard Kusala, az Akcenta CZ elemzője rámutatott, hogy

a dráguló logisztika és az egyre költségesebb energiaimport gyorsan megjelenik a vállalatok költségeiben, majd a fogyasztói árakban is, ami újbóli inflációs nyomást szül. Ez a folyamat a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét is jelentősen szűkíti. A romló külkereskedelmi mérleg és a növekvő inflációs kockázatok miatt a jegybanknak kevesebb lehetősége marad a további kamatvágásokra, ami azzal jár, hogy a vállalati hitelkamatok a vártnál hosszabb ideig magas szinten ragadhatnak.

A devizában elszámolt energiaimport hirtelen növekedése a forint árfolyamára is közvetlen, kedvezőtlen hatást gyakorol.

Míg az év első felében az euró-forint jegyzés 350 körül mozgott, a gazdasági bizonytalanság hatására az árfolyam 362 fölé gyengült.

Ez a környezet különösen az importra támaszkodó kis- és középvállalkozásokat hozza nehéz helyzetbe, amelyeknek a növekvő hazai működési költségek mellett a gyengébb forint miatt megdrágult külföldi alapanyagárakkal is meg kell küzdeniük.

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