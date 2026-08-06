Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot
Deviza

Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot

Portfolio
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A forint stabilan kezdte a csütörtöki kereskedést, napközben azonban a nemzetközi hangulat és az amerikai munkaerőpiaci adatok előtti pozicionálás is mozgathatja az árfolyamot. A globális devizapiacokon az amerikai–iráni tárgyalások, az olajár alakulása, valamint a japán és az amerikai jegybank várható kamatlépései kerülhetnek a figyelem középpontjába. A hazai fizetőeszköznél emellett a Duna vízállása és az energiaellátás helyzetéről érkező hírek is nagyobb kilengéseket okozhatnak.
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Gyengülget a forint

Az euróárfolyam már 362,5 közelébe ment fel, ami enyhe, 85 fillérnyi veszteséget jelent. Hamarosan érkeznek a KSH-adatközlései, amelyek látletet adnak a gazdaság nyári, aszályos időszakban látott teljesítményéről, ez pedig irányt szabhatnak a befektetőknek is.

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Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet

Magyar Péter miniszterelnök kormánya szerdán a rendkívüli hőség okozta energia- és vízügyi válsághelyzetet tárgyalta: a Paksi Atomerőmű szinte teljesen leállt az alacsony dunai vízállás miatt, de az önkéntes áramtakarékosságnak köszönhetően kötelező fogyasztáskorlátozásra egyelőre nem volt szükség. A kabinet 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el. Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre tíz törvényjavaslatból álló csomag megtárgyalására. A kormány emellett személyi döntéseket is hozott, valamint közlekedési és környezetvédelmi intézkedéseket készített elő, miközben a Tisza Párt már augusztus 11-re tervezi az új köztársasági elnök megválasztását.

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Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet
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Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot

Gyakorlatilag változatlan árfolyamon kezdte a csütörtöki napot a forint a főbb devizákkal szemben. Az eurót reggel hat órakor 362,6 forinton jegyezték a szerda délutáni 362,12 forint után.

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A dollár árfolyama 313,54-ről 313,7 forintra ugrott, de hajnalban gyakorlatilag pontosan a tegnapi zárószinten mozgott az árfolyam.

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Augusztus elejéhez képest a magyar fizetőeszköz 0,6 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,8 százalékkal a dollárral szemben.

Az év eleje óta az euró ellenében 5,8 százalékos, a dollárral szemben 4,2 százalékos, a frankhoz képest pedig 6 százalékos árfolyamnyereséget ért el.

Nemzetközi szinten iránykeresés jellemezte a devizapiacokat, a Reuters szerint a dollárindex 99,65 pont körül mozgott, továbbra is közel a hathetes mélypontjához. Az euró 1,1557 dolláron, az angol font 1,3469 dolláron állt.

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A befektetők továbbra is leginkább az amerikai–iráni konfliktus lezárását célzó diplomáciai egyeztetéseket figyelik.

A Reuters értesülése szerint Irán és Omán olyan javaslatról tárgyalhat, amely Teheránnak ellenőrzést biztosítana a Hormuzi-szorosba belépő hajóforgalom felett. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta a tervet, miközben Donald Trump korábban közelinek nevezte a szoros újranyitásáról szóló megállapodást.

Az olajpiacon csökkent a korábbi napokra jellemző volatilitás: a Brent jegyzése 0,5 százalékkal, hordónként 79,08 dollárra esett. A mérséklődő olajár egyelőre nyugodtabb kereskedést eredményezett a devizapiacokon is, a befektetők azonban kivárnak, amíg kiderül, létrejöhet-e tényleges megállapodás Washington és Teherán között.

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A jen 157,71 körül állt a dollárral szemben, miután az előző két kereskedési napon gyengült, és részben elveszítette a japán hatóságok intervenciója után elért nyereségét.

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A japán jegybank júniusi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók az erősödő inflációs kockázatok miatt további kamatemelések szükségességéről tárgyaltak. A piacon egyre többen számítanak arra, hogy a Bank of Japan akár már szeptemberben ismét szigoríthat.

Az amerikai dollár következő nagyobb mozgását a pénteken megjelenő munkaerőpiaci jelentés válthatja ki. Az elemzői várakozások szerint júliusban 80 ezerrel nőhetett a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma a júniusi 57 ezres bővülés után, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékon maradhatott. Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója szerdán arról beszélt, hogy a tartósan magas infláció miatt akár a kamatok további emelése is indokolttá válhat.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal a júniusi ipari termelési adatokat és a kiskereskedelmi forgalomról szóló tábláit teszi közzé.

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Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként

A Paksi Atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája a korábbi 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott. Az önkéntes fogyasztáscsökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes importszámlához képest szerény összeg. Az "energiakrízis ára" az egyes napok költségének akár felét is kitette, mivel az ország pont a legdrágább órákban szorult a legtöbb behozatalra.

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Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként

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