Gyengülget a forint
Az euróárfolyam már 362,5 közelébe ment fel, ami enyhe, 85 fillérnyi veszteséget jelent. Hamarosan érkeznek a KSH-adatközlései, amelyek látletet adnak a gazdaság nyári, aszályos időszakban látott teljesítményéről, ez pedig irányt szabhatnak a befektetőknek is.
Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet
Magyar Péter miniszterelnök kormánya szerdán a rendkívüli hőség okozta energia- és vízügyi válsághelyzetet tárgyalta: a Paksi Atomerőmű szinte teljesen leállt az alacsony dunai vízállás miatt, de az önkéntes áramtakarékosságnak köszönhetően kötelező fogyasztáskorlátozásra egyelőre nem volt szükség. A kabinet 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el. Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre tíz törvényjavaslatból álló csomag megtárgyalására. A kormány emellett személyi döntéseket is hozott, valamint közlekedési és környezetvédelmi intézkedéseket készített elő, miközben a Tisza Párt már augusztus 11-re tervezi az új köztársasági elnök megválasztását.
Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot
Gyakorlatilag változatlan árfolyamon kezdte a csütörtöki napot a forint a főbb devizákkal szemben. Az eurót reggel hat órakor 362,6 forinton jegyezték a szerda délutáni 362,12 forint után.
A dollár árfolyama 313,54-ről 313,7 forintra ugrott, de hajnalban gyakorlatilag pontosan a tegnapi zárószinten mozgott az árfolyam.
Augusztus elejéhez képest a magyar fizetőeszköz 0,6 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,8 százalékkal a dollárral szemben.
Az év eleje óta az euró ellenében 5,8 százalékos, a dollárral szemben 4,2 százalékos, a frankhoz képest pedig 6 százalékos árfolyamnyereséget ért el.
Nemzetközi szinten iránykeresés jellemezte a devizapiacokat, a Reuters szerint a dollárindex 99,65 pont körül mozgott, továbbra is közel a hathetes mélypontjához. Az euró 1,1557 dolláron, az angol font 1,3469 dolláron állt.
A befektetők továbbra is leginkább az amerikai–iráni konfliktus lezárását célzó diplomáciai egyeztetéseket figyelik.
A Reuters értesülése szerint Irán és Omán olyan javaslatról tárgyalhat, amely Teheránnak ellenőrzést biztosítana a Hormuzi-szorosba belépő hajóforgalom felett. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta a tervet, miközben Donald Trump korábban közelinek nevezte a szoros újranyitásáról szóló megállapodást.
Az olajpiacon csökkent a korábbi napokra jellemző volatilitás: a Brent jegyzése 0,5 százalékkal, hordónként 79,08 dollárra esett. A mérséklődő olajár egyelőre nyugodtabb kereskedést eredményezett a devizapiacokon is, a befektetők azonban kivárnak, amíg kiderül, létrejöhet-e tényleges megállapodás Washington és Teherán között.
A jen 157,71 körül állt a dollárral szemben, miután az előző két kereskedési napon gyengült, és részben elveszítette a japán hatóságok intervenciója után elért nyereségét.
A japán jegybank júniusi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók az erősödő inflációs kockázatok miatt további kamatemelések szükségességéről tárgyaltak. A piacon egyre többen számítanak arra, hogy a Bank of Japan akár már szeptemberben ismét szigoríthat.
Az amerikai dollár következő nagyobb mozgását a pénteken megjelenő munkaerőpiaci jelentés válthatja ki. Az elemzői várakozások szerint júliusban 80 ezerrel nőhetett a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma a júniusi 57 ezres bővülés után, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékon maradhatott. Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója szerdán arról beszélt, hogy a tartósan magas infláció miatt akár a kamatok további emelése is indokolttá válhat.
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal a júniusi ipari termelési adatokat és a kiskereskedelmi forgalomról szóló tábláit teszi közzé.
Címlapkép: A ForintApp okostelefonos applikáció bemutatója a Magyar Nemzeti Bank (MNB) sajtótájékoztatóján Budapesten, az MNB Teátrum termében 2019. december 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Mónus Márton
Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként
A Paksi Atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája a korábbi 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott. Az önkéntes fogyasztáscsökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes importszámlához képest szerény összeg. Az "energiakrízis ára" az egyes napok költségének akár felét is kitette, mivel az ország pont a legdrágább órákban szorult a legtöbb behozatalra.
„Ha egy lángos 2000 forint, miért sajnáljuk a pénzt egy jó borra?”
Szűcs Róberttel, a villányi Jammertal Borbirtok társtulajdonosával beszélgettünk.
Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet
Várhatóan fontos bejelentésekre és részletekre számíthatunk csütörtökön.
Akár évtizedes rekordot is hozhat a magyar infláció
Tovább csökkenhetett a drágulás üteme a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként
Muszáj rossz üzletet kötni.
Komoly arcvesztés: már 100 milliárd dollárt fizetett vissza Amerika Trump elhibázott vámháborúja miatt
252 496 visszatérítési nyilatkozat érkezett.
Megszólalt Magyar Péter: itt vannak a 868 milliárdos energiafejlesztési program részletei
A Duna vízállása Paksnál lassan emelkedik, az atomerőmű működése biztonságos.
Ennyit a Béketanács nagy tervéről? Izrael egyértelmű nemet mondott - Az egész alku borulhat
Jeruzsálem hallani sem akar az új javaslatról.
Pokoli hőség Magyarországon: egymás után dőltek meg az évszázados rekordok
Rettentő meleg volt hajnalban és nap közben is.
Az Otthon Start indulása óta Budapesten csak 3,92%-kal drágultak a lakások
Az MNB statisztikái szerint 2026. II. negyedévében minden településtípusnál csökkentek a lakásárak. De ennél talán sokkal nagyobb meglepetés, hogy az Otthon Start program indulása, azaz szept
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
„Ha egy lángos 2000 forint, miért sajnáljuk a pénzt egy jó borra?”
Szűcs Róberttel, a villányi Jammertal Borbirtok társtulajdonosával beszélgettünk.
Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?
Ez az első beszámoló a Luminor felvásárlása után.
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!