Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot

Gyakorlatilag változatlan árfolyamon kezdte a csütörtöki napot a forint a főbb devizákkal szemben. Az eurót reggel hat órakor 362,6 forinton jegyezték a szerda délutáni 362,12 forint után.

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A dollár árfolyama 313,54-ről 313,7 forintra ugrott, de hajnalban gyakorlatilag pontosan a tegnapi zárószinten mozgott az árfolyam.

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Augusztus elejéhez képest a magyar fizetőeszköz 0,6 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,8 százalékkal a dollárral szemben.

Az év eleje óta az euró ellenében 5,8 százalékos, a dollárral szemben 4,2 százalékos, a frankhoz képest pedig 6 százalékos árfolyamnyereséget ért el.

Nemzetközi szinten iránykeresés jellemezte a devizapiacokat, a Reuters szerint a dollárindex 99,65 pont körül mozgott, továbbra is közel a hathetes mélypontjához. Az euró 1,1557 dolláron, az angol font 1,3469 dolláron állt.

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A befektetők továbbra is leginkább az amerikai–iráni konfliktus lezárását célzó diplomáciai egyeztetéseket figyelik.

A Reuters értesülése szerint Irán és Omán olyan javaslatról tárgyalhat, amely Teheránnak ellenőrzést biztosítana a Hormuzi-szorosba belépő hajóforgalom felett. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta a tervet, miközben Donald Trump korábban közelinek nevezte a szoros újranyitásáról szóló megállapodást.

Az olajpiacon csökkent a korábbi napokra jellemző volatilitás: a Brent jegyzése 0,5 százalékkal, hordónként 79,08 dollárra esett. A mérséklődő olajár egyelőre nyugodtabb kereskedést eredményezett a devizapiacokon is, a befektetők azonban kivárnak, amíg kiderül, létrejöhet-e tényleges megállapodás Washington és Teherán között.

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A jen 157,71 körül állt a dollárral szemben, miután az előző két kereskedési napon gyengült, és részben elveszítette a japán hatóságok intervenciója után elért nyereségét.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jegybank júniusi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók az erősödő inflációs kockázatok miatt további kamatemelések szükségességéről tárgyaltak. A piacon egyre többen számítanak arra, hogy a Bank of Japan akár már szeptemberben ismét szigoríthat.

Az amerikai dollár következő nagyobb mozgását a pénteken megjelenő munkaerőpiaci jelentés válthatja ki. Az elemzői várakozások szerint júliusban 80 ezerrel nőhetett a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma a júniusi 57 ezres bővülés után, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékon maradhatott. Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója szerdán arról beszélt, hogy a tartósan magas infláció miatt akár a kamatok további emelése is indokolttá válhat.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal a júniusi ipari termelési adatokat és a kiskereskedelmi forgalomról szóló tábláit teszi közzé.

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Címlapkép: A ForintApp okostelefonos applikáció bemutatója a Magyar Nemzeti Bank (MNB) sajtótájékoztatóján Budapesten, az MNB Teátrum termében 2019. december 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Mónus Márton