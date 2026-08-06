Kapja a forint a pofonokat, egyre feszültebbek a piacok

Kapja a pofonokat a forint
A devizapiacokon egyelőre a Hormuzi-szoros megnyitásával és az iráni–amerikai béke megkötésével kapcsolatos kételyek szabnak irányt. Mivel a befektetők sokszor látták és hallották már Donald Trump amerikai elnöktől, hogy másnap már lezárul a konfliktus, aztán mégis eszkalálódott, a piacok elkezdték ezt a kockázatot árazni. Így az euró is gyengül a dollárhoz képest, már 0,1 százalék a veszteség.
Ez viszi a forintot is: az euróhoz képest 0,5 százalékos a napi gyengülés eddig, 363,6 fölé is benézett már a kurzus. Ráadásul a magyar devizának az aszályhelyzet és a kedvezőtlen KSH-adatok is plusz nyomást jelentenek.
A dollárral szemben is 1,8 egységnyi a napi mínusz, az árfolyam 314,9 közelébe ment fel.
Óriási meglepetés érkezett a német iparból, de még korai az öröm
A német ipari megrendelések júniusban a vártnál jóval nagyobb mértékben emelkedtek, ám a kedvező adat nagyrészt a nagy megrendeléseknek köszönhető, ráadásul a májusi mutatót jelentősen lefelé korrigálták, így a szektor korántsincs túl a nehezén – jelentette a Reuters.
A KSH-adatok után tovább gyengül a forint
A statisztikai hivatal a kiskereskedelmi forgalomban és az ipari termelésben is visszaesést mért júniusban. A forintot tehát ez sem támogatta meg, már egy egységnyit gyengült az euróval szemben, az árfolyam már 362,5-nél jár.
A dollárhoz képest is hasonló pályán van a forint, a váltás így már 314 fölé szökött fel.
Gyenge adatok érkeztek a magyar gazdaságról
Júniusban az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is visszaesett az előző hónaphoz képest, vagyis gyengén zárta az első fél évet a magyar gazdaság - derül ki a KSH ma megjelent adataiból. Szerencsére mindkét esetben egy növekvő trenden belül látunk korrekciót, így nem kell temetni a növekedést.
A forintot is porlasztja a kritikus aszály, komoly gyengülést lát az elemző
A 2026-os rendkívüli nyári aszály már nemcsak a mezőgazdaságot sújtja, hanem komoly makrogazdasági kockázattá nőtte ki magát. A Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása miatt megbénult a folyami áruszállítás, a Paksi Atomerőmű termelése pedig a hűtővíz hiánya miatt a töredékére esett vissza. A kieső kapacitások pótlása egyre drágább energiaimportot, növekvő inflációs nyomást és a forint gyengülését vonja maga után – írja közleményében Közép-Európa egyik legnagyobb, csehországi székhelyű nem banki pénzforgalmi intézménye, az Akcenta CZ.
Gyengülget a forint
Az euróárfolyam már 362,5 közelébe ment fel, ami enyhe, 85 fillérnyi veszteséget jelent. Hamarosan érkeznek a KSH-adatközlései, amelyek látletet adnak a gazdaság nyári, aszályos időszakban látott teljesítményéről, ez pedig irányt szabhatnak a befektetőknek is.
Egy mutatóban Magyarországot is megelőzte az orosz gazdaság, de már azokat a morzsákat éli fel, amiket nem termelt meg
Az orosz vállalatok egyre nehezebben bírják a háborús gazdaság által felpörgetett bérversenyt: a Bloomberg becslése szerint 2022 óta a bérek növekedése mintegy 5 százalékponttal haladta meg a termelékenység javulását. Ez jóval magasabb a 2009 és 2021 közötti, átlagosan 1 százalékpontos különbségnél, és már a 2000-es évek olajboomjának torzulásaihoz mérhető.
Tisza-kormány: közel 900 milliárdos program indul, energetikai lépésekről dönt a kabinet
Magyar Péter miniszterelnök kormánya szerdán a rendkívüli hőség okozta energia- és vízügyi válsághelyzetet tárgyalta: a Paksi Atomerőmű szinte teljesen leállt az alacsony dunai vízállás miatt, de az önkéntes áramtakarékosságnak köszönhetően kötelező fogyasztáskorlátozásra egyelőre nem volt szükség. A kabinet 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el. Ruff Bálint kancelláriaminiszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre tíz törvényjavaslatból álló csomag megtárgyalására. A kormány emellett személyi döntéseket is hozott, valamint közlekedési és környezetvédelmi intézkedéseket készített elő, miközben a Tisza Párt már augusztus 11-re tervezi az új köztársasági elnök megválasztását.
Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot
Gyakorlatilag változatlan árfolyamon kezdte a csütörtöki napot a forint a főbb devizákkal szemben. Az eurót reggel hat órakor 362,6 forinton jegyezték a szerda délutáni 362,12 forint után.
A dollár árfolyama 313,54-ről 313,7 forintra ugrott, de hajnalban gyakorlatilag pontosan a tegnapi zárószinten mozgott az árfolyam.
Augusztus elejéhez képest a magyar fizetőeszköz 0,6 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,8 százalékkal a dollárral szemben.
Az év eleje óta az euró ellenében 5,8 százalékos, a dollárral szemben 4,2 százalékos, a frankhoz képest pedig 6 százalékos árfolyamnyereséget ért el.
Nemzetközi szinten iránykeresés jellemezte a devizapiacokat, a Reuters szerint a dollárindex 99,65 pont körül mozgott, továbbra is közel a hathetes mélypontjához. Az euró 1,1557 dolláron, az angol font 1,3469 dolláron állt.
A befektetők továbbra is leginkább az amerikai–iráni konfliktus lezárását célzó diplomáciai egyeztetéseket figyelik.
A Reuters értesülése szerint Irán és Omán olyan javaslatról tárgyalhat, amely Teheránnak ellenőrzést biztosítana a Hormuzi-szorosba belépő hajóforgalom felett. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta a tervet, miközben Donald Trump korábban közelinek nevezte a szoros újranyitásáról szóló megállapodást.
Az olajpiacon csökkent a korábbi napokra jellemző volatilitás: a Brent jegyzése 0,5 százalékkal, hordónként 79,08 dollárra esett. A mérséklődő olajár egyelőre nyugodtabb kereskedést eredményezett a devizapiacokon is, a befektetők azonban kivárnak, amíg kiderül, létrejöhet-e tényleges megállapodás Washington és Teherán között.
A jen 157,71 körül állt a dollárral szemben, miután az előző két kereskedési napon gyengült, és részben elveszítette a japán hatóságok intervenciója után elért nyereségét.
A japán jegybank júniusi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók az erősödő inflációs kockázatok miatt további kamatemelések szükségességéről tárgyaltak. A piacon egyre többen számítanak arra, hogy a Bank of Japan akár már szeptemberben ismét szigoríthat.
Az amerikai dollár következő nagyobb mozgását a pénteken megjelenő munkaerőpiaci jelentés válthatja ki. Az elemzői várakozások szerint júliusban 80 ezerrel nőhetett a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma a júniusi 57 ezres bővülés után, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékon maradhatott. Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója szerdán arról beszélt, hogy a tartósan magas infláció miatt akár a kamatok további emelése is indokolttá válhat.
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal a júniusi ipari termelési adatokat és a kiskereskedelmi forgalomról szóló tábláit teszi közzé.
Címlapkép: A ForintApp okostelefonos applikáció bemutatója a Magyar Nemzeti Bank (MNB) sajtótájékoztatóján Budapesten, az MNB Teátrum termében 2019. december 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Mónus Márton
Akár évtizedes rekordot is hozhat a magyar infláció
Júliusban az elemzők szerint 1,5%-os lehetett az infláció Magyarországon. Amennyiben a KSH holnap megjelenő hivatalos adata igazolja a várakozásokat, a harmadik egymást követő hónapban csökkenhetett a drágulás üteme. A közel-keleti válság okozta energiapiaci kockázatok enyhülése, az erős forint és további egyéb tényezők összességében sokat javítottak az inflációs kilátásokon, amit a szakértői prognózisok látványos csökkenése is mutat.
Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként
A Paksi Atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája a korábbi 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott. Az önkéntes fogyasztáscsökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes importszámlához képest szerény összeg. Az "energiakrízis ára" az egyes napok költségének akár felét is kitette, mivel az ország pont a legdrágább órákban szorult a legtöbb behozatalra.
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