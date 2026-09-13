Összefogtak a tech-óriások: tényleg fékezhetik az AI-fejlesztéseket?

Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója esszéjében arra szólította fel az MI-ipart, hogy lassítsa a legfejlettebb modellek fejlesztését, és egy hárompontos biztonsági tervet vázolt fel. A javaslatot Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) és Elon Musk is támogatta, bár a kezdeményezés legfőbb dilemmája, hogy a rivális hatalmak – elsősorban Kína – csatlakoznak-e a lassításhoz. Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak meg kell őriznie technológiai lépéselőnyét, és a veszélyeket csak "negatív erők" fújják fel. A biztonsági vita kritikus időszakban zajlik: az iparágat szabályozási nyomás, lakossági ellenérzések és a hatalmas MI-beruházások megtérülésével kapcsolatos piaci bizonytalanság egyaránt terheli.

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Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei szombaton közzétett esszéjében arra szólította fel a mesterségesintelligencia-ipart, hogy lassítsa a legfejlettebb modellek fejlesztési ütemét. A javaslatot az iparág több meghatározó szereplője is támogatásáról biztosította, de a kezdeményezés számos kérdést is felvet – különösen a nemzetközi versenyt illetően - jelentette a CNBC.

Amodei egy hárompontos tervet vázolt fel, amely szerinte úgy fékezné a fejlesztés tempóját, hogy közben nem veszélyeztetné sem a piaci versenyelőnyt, sem az Egyesült Államok vezető pozícióját a mesterséges intelligencia terén. Első lépésként az Anthropic egyoldalúan vállalta, hogy külső értékelők számára alkalmazotti szintű hozzáférést biztosít a biztonsági gyakorlatok ellenőrzéséhez és az incidensek jelentéséhez. A második lépés a demokratikus országok vezető MI-vállalatainak közös biztonsági szabványok kialakítására irányuló együttműködését szorgalmazza, míg a harmadik a demokratikus és az autoriter kormányok közötti koordinációt célozza.

A vasárnapi CBS-interjúban Amodei elismerte, hogy javaslatának "legkeményebb dilemmája" az, mi történik, ha a rivális hatalmak – mindenekelőtt Kína – nem csatlakoznak a lassításhoz.