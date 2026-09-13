Összefogtak a tech-óriások: tényleg fékezhetik az AI-fejlesztéseket?

Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei szombaton közzétett esszéjében arra szólította fel a mesterségesintelligencia-ipart, hogy lassítsa a legfejlettebb modellek fejlesztési ütemét. A javaslatot az iparág több meghatározó szereplője is támogatásáról biztosította, de a kezdeményezés számos kérdést is felvet – különösen a nemzetközi versenyt illetően - jelentette a CNBC.
Amodei egy hárompontos tervet vázolt fel, amely szerinte úgy fékezné a fejlesztés tempóját, hogy közben nem veszélyeztetné sem a piaci versenyelőnyt, sem az Egyesült Államok vezető pozícióját a mesterséges intelligencia terén. Első lépésként az Anthropic egyoldalúan vállalta, hogy külső értékelők számára alkalmazotti szintű hozzáférést biztosít a biztonsági gyakorlatok ellenőrzéséhez és az incidensek jelentéséhez. A második lépés a demokratikus országok vezető MI-vállalatainak közös biztonsági szabványok kialakítására irányuló együttműködését szorgalmazza, míg a harmadik a demokratikus és az autoriter kormányok közötti koordinációt célozza.
A vasárnapi CBS-interjúban Amodei elismerte, hogy javaslatának "legkeményebb dilemmája" az, mi történik, ha a rivális hatalmak – mindenekelőtt Kína – nem csatlakoznak a lassításhoz.
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