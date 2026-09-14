Csúnyán beborult a forint felett az ég - Mi történt?

A forint erősödéssel zárta a hetet: az euró jegyzése estére 363,2 forint környékére süllyedt, napközben rövid időre a 363-as szint alá is benézett. A hétfői kereskedésben azonban ismét kedvezőtlenebb lett a nemzetközi környezet, mindenekelőtt az energiaárak újabb megugrása miatt. A Brent hordónkénti ára már 107 dollár közelében jár, ami a magyar deviza számára különösen fontos kockázat: a drága energia egyszerre növelheti az inflációs nyomást és ronthatja Magyarország külső egyensúlyát.

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A nemzetközi devizapiacon a dollár erősödéssel kezdi a hetet: a dollárindex felfelé mozdult, az euró jegyzése 1,16 dollár alá gyengült. A piac egyre határozottabban számít arra, hogy a Federal Reserve szerdán kamatot emel: a pénteki amerikai inflációs adat után a határidős árazások már mintegy 86 százalékos esélyt adtak a szigorításnak. A döntés mellett azonban legalább ennyire fontos lesz Kevin Warsh jegybankelnök üzenete arról, hogy egyszeri lépésről vagy egy hosszabb kamatemelési sorozat kezdetéről lehet-e szó.

Pénteken pedig a Bank of Japan kerül sorra, amelytől már szinte teljesen beárazott egy 25 bázispontos kamatemelés. A jen szeptemberben mintegy 4 százalékot erősödött, és héthavi csúcsa közelében jár, így a devizapiac azt figyeli majd, hogy a japán jegybank további szigorításokat is kilátásba helyez-e.

A piacokat mozgató egyik legnagyobb tényező továbbra is az olaj:

a Brent ára hétfő reggel közel 2 százalékkal, 106–107 dollár közé emelkedett, miután újabb húszi támadások érték Szaúd-Arábiát, iráni támadásokról érkeztek hírek a Perzsa-öbölben, és egy fontos szaúdi olajvezeték kiesése is növelte az ellátási aggodalmakat.

A tartósan 100 dollár feletti olajár nemcsak a kockázati hangulatot ronthatja, hanem a jegybankok dolgát is megnehezíti azzal, hogy újabb inflációs nyomást hoz a világgazdaságra.

A hétfői makronaptár viszonylag csendesnek ígérkezik. Magyarországon az építőipar friss adatai és az MNB előzetes statisztikai mérlege jelenik meg, ezektől azonban önmagukban nem várható jelentős forintpiaci reakció. Így a hét elején elsősorban az olajár, a közel-keleti hírek, a dollár és a kötvényhozamok mozgása, valamint a Fed szerdai döntése előtti pozicionálás szabhatja meg a forint irányát.

A forint és a nemzetközi devizapiac hétfői mozgásairól ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.

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