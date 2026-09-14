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Estére enyhült a nyomás a forinton
Deviza

Estére enyhült a nyomás a forinton

Portfolio
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Jelentősen gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben: délután az euró árfolyama a 367, a dolláré pedig a 318 forintos szintet is elérte, majd onnan estére korrigált. A magyar fizetőeszközre a romló nemzetközi piaci hangulat is nyomást helyez, miután kiderült, hogy a múlt heti dróntámadás következtében Szaúd-Arábia stratégiai jelentőségű kelet–nyugati olajvezetéke akár 3–5 hétig is nagyrészt üzemen kívül maradhat. Az olajellátással kapcsolatos aggodalmakra a Brent árfolyama rövid időre a hordónkénti 111 dolláros szint fölé emelkedett, délután pedig mintegy 3,8 százalékos pluszban járt.
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365-ig kapaszkodott vissza a forint

Estére 365-ig erősödött vissza a forint az euróval szemben, de még ezzel is 0,4%-os gyengülésben van péntek estéhez képest. A dollár-forint árfolyam 316 alá kanyarodott vissza.

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Kicsit szépített estére a forint

A korábbi egy százalék körüli esés után már csak fél százalékos mínuszban van ma a magyar deviza az euróval szemben, így 365,6-nál jár a jegyzés. A fordulat a nemzetközi hangulat javulásával függ össze, az amerikai részvénypiacok is kapaszkodnak vissza korábbi jelentős esésükből.

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A régióban a forint a nap vesztese

Ha megnézzük a régiós devizákat, akkor nem csak a forint gyengül, de a legjobban a magyar fizetőeszköz szenvedi meg a nemzetközi hangulatot. Ennek két oka van:

  1. A forint a leginkább magas bétájú deviza Közép-Kelet-Európában, vagyis a dollár erősödése hagyományosan a magyar deviza piacán jelenik meg a leginkább.
  2. Az utóbbi hónapokban nagyon erős pozícionáltság épült ki a forint mellett, a választások óta a befektetők egyik kedvenc feltörekvő piaci vétele a magyar forint állampapír volt, ami forintvásárlással is jár. Ez az erősen kifeszített pozícionáltság pedig a mostanihoz hasonló nemzetközi hangulatromlás mellett nagyobb negatív kilengéseket is okozhat.

A régióban hétfőn a forint egy százalékos esése mellett a lengyel zloty majdnem fél százalékotv veszített az euróval szemben, míg a cseh korona 0,2%-ot esett. Közben a román lejben délelőtt volt egy nagyobb felszúrás, de úgy tűnik, hogy a jegybank továbbra is menedzselni tudja az árfolyamot.

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Dollárerősödést hozott a romló nemzetközi hangulat

Nem csak a forint, hanem az euró is érezhetően gyengül a dollárral szemben. Ez pedig tankönyvi példa szerint fokozottan sújtja az olyan magas bétájú devizákat, mint amilyen a forint, nagyrészt ez magyarázza a mai mozgásokat.

Az euró-dollár jegyzés 1,154-ig esett, amire augusztus eleje óta nem volt példa, ezzel ma fél százalékkal lett erősebb a dollár.

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Az ok pedig a geopolitikai bizonytalanságokban keresendő: az emelkedő energiaárak és fokozódó közel-keleti feszültségek mellett a befektetők megint a biztos menedéket keresik, amit a jelek szerint az amerikai devizában találnak meg.

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Továbbra is jelentős mínuszban a forint

A dollár 4,5 egységgel (1,4 százalékkal) erősödött a forinttal szemben, amely 318-as árfolyamot jelent.

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Az euró eközben 0,9 százalékkal 3,3 egységgel lett erősebb a forintnál, ez 366,9-es árfolyam.

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Jelentősen gyengül a forint

Az euró a 367-es, a dollár a 318,5-ös szinten mozog. A forint az euróval szemben közel 3,5 a dollárhoz viszonyítva 5 egységgel gyengült.

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367 felé megy az euró

A euró árfolyama a 367-es szint felé tart, ez 3,3 egységnyi gyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint gyengülését a romló nemzetközi piaci hangulat és az olajellátással kapcsolatos újabb aggodalmak is erősíthetik. Az AP értesülése szerint a múlt heti dróntámadás után Szaúd-Arábia kelet–nyugati olajvezetéke akár 3–5 hétig is nagyrészt üzemen kívül maradhat.

A vezeték napi akár 7 millió hordó olajat képes a Vörös-tengerhez szállítani, megkerülve a Hormuzi-szorost,

ezért kiesése érdemi kockázatot jelent a globális kínálatra nézve.

A megjelent hírekre a Brent hordónkénti árfolyama rövid időre már a 111 dolláros árszintet is átlépte, jelenleg pedig mintegy 3,8 százalékos emelkedésben van a jegyzés.

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Rég nem látott magasságban az indiai infláció

Augusztusban 4,82 százalékra, 2024 decembere óta a legmagasabbra emelkedett az éves infláció Indiában az előző havi 4,44 százalékról, kissé meghaladva a 4,8 százalékos piaci előrejelzést - derült ki az indiai statisztikai és programvégrehajtási minisztérium hétfőn közzétett adataiból.

A havi szintű infláció az előző havi 0,88 százalék után 0,73 százalékon állt augusztusban.

Az élelmiszerek éves szintű árnövekedése 5,95 százalékos, 2025 januárja óta a legerőteljesebb volt az előző havi 5,52 százalékos drágulást követően, míg a közlekedési szolgáltatások inflációja 4,60 százalékra gyorsult az előző havi 4,43 százalékról.

India a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavaroknak leginkább kitett országok közé tartozik, olajszükségletének közel 85 százalékát importálja, ennek több mint a felét a Közel-Keletről, ahol az amerikai-iráni háború jelentős ellátási zavarokat okozott.

Az indiai központi bank (RBI) legutóbbi kamatdöntő ülésén, augusztus 5-én a piaci várakozásokkal összhangban február, április és június után ismét változatlanul, 5,25 százalékon tartotta az irányadónak számító, repo műveletek kamatát.

Az indiai központi bank tavaly decemberben 25 bázisponttal, a jelenleg is érvényes 5,25 százalékra, 2022 júliusa óta a legalacsonyabb szintre csökkentette az alapkamatot. A Reserve Bank of India szakértői a 2026-2027-es pénzügyi évre 5,0 százalékos átlagos inflációt prognosztizálnak.

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365-366 forint között az euró

Az euró 365 és 366 forint között ingadozik, az árfolyam ma már 366 felett is járt.

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Tovább gyengült a forint

Az euró 365,7 körül jár, amely azt jelenti, hogy a forint már két egységet gyengült ma.

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Esik a forint a dollárral szemben is

A dollárral szemben a forint már a 317-es szintet is átvitte, ez 3,7 egységnyi gyengülés.

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Gyengül a forint

A közel-keleti konfliktus eszkalációs fejleményei, főként a szaúd-arábiai olajinfrastruktúra elleni támadások hatására elindult a kockázatkerülés a devizapiacokon, a folyamatnak pedig egyértelmű vesztese a forint.

Miután a befektetők egyértelműen a szokásos menedékük, a dollár felé fordultak, a 1,1536-ig jött le az EURUSD-árfolyam, ami több mint fél százalékos eurógyengülést jelent.

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Ez a hatás a forintot is elérte: a magyar deviza 0,55 százalékos gyengüléssel 365,8-ig szúrt fel fél 11-ig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengül a forint 365,5 körül az euró

A forint már közel két egységet gyengült az euróval szemben, az árfolyama 365,5 körül jár.

A gyengülés mögött leginkább az olaj és a gáz drágulása áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Egyre jobban beborul a magyar építőipar

Júliusban az építőipari termelés volumene 4,6%-kal elmaradt az előző havitól, éves összevetésben 12,2%-os a visszaesés. A friss adat újra felerősíti az ágazat csökkenő trendjét.

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Egyre jobban beborul a magyar építőipar
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Jegybanki szuperhét indul – mit csinál a forint?

A forint erősödéssel zárta a hetet: az euró jegyzése estére 363,2 forint környékére süllyedt, napközben rövid időre a 363-as szint alá is benézett. A hétfői kereskedésben azonban ismét kedvezőtlenebb lett a nemzetközi környezet, mindenekelőtt az energiaárak újabb megugrása miatt. A Brent hordónkénti ára már 107 dollár közelében jár, ami a magyar deviza számára különösen fontos kockázat: a drága energia egyszerre növelheti az inflációs nyomást és ronthatja Magyarország külső egyensúlyát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon a dollár erősödéssel kezdi a hetet: a dollárindex felfelé mozdult, az euró jegyzése 1,16 dollár alá gyengült. A piac egyre határozottabban számít arra, hogy a Federal Reserve szerdán kamatot emel: a pénteki amerikai inflációs adat után a határidős árazások már mintegy 86 százalékos esélyt adtak a szigorításnak. A döntés mellett azonban legalább ennyire fontos lesz Kevin Warsh jegybankelnök üzenete arról, hogy egyszeri lépésről vagy egy hosszabb kamatemelési sorozat kezdetéről lehet-e szó.

Pénteken pedig a Bank of Japan kerül sorra, amelytől már szinte teljesen beárazott egy 25 bázispontos kamatemelés. A jen szeptemberben mintegy 4 százalékot erősödött, és héthavi csúcsa közelében jár, így a devizapiac azt figyeli majd, hogy a japán jegybank további szigorításokat is kilátásba helyez-e.

A piacokat mozgató egyik legnagyobb tényező továbbra is az olaj:

a Brent ára hétfő reggel közel 2 százalékkal, 106–107 dollár közé emelkedett, miután újabb húszi támadások érték Szaúd-Arábiát, iráni támadásokról érkeztek hírek a Perzsa-öbölben, és egy fontos szaúdi olajvezeték kiesése is növelte az ellátási aggodalmakat.

A tartósan 100 dollár feletti olajár nemcsak a kockázati hangulatot ronthatja, hanem a jegybankok dolgát is megnehezíti azzal, hogy újabb inflációs nyomást hoz a világgazdaságra.

A hétfői makronaptár viszonylag csendesnek ígérkezik. Magyarországon az építőipar friss adatai és az MNB előzetes statisztikai mérlege jelenik meg, ezektől azonban önmagukban nem várható jelentős forintpiaci reakció. Így a hét elején elsősorban az olajár, a közel-keleti hírek, a dollár és a kötvényhozamok mozgása, valamint a Fed szerdai döntése előtti pozicionálás szabhatja meg a forint irányát.

A forint és a nemzetközi devizapiac hétfői mozgásairól ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Megint megsoroznak minket a jegybankok – Mire kell figyelni a befektetőknek?

Az Európai Központi Bank (EKB) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közé ékelődik a héten az amerikai, a brit és a japán jegybankok kulcsfontosságú döntése. Vagyis megint érdemes lesz résen lenni a befektetőknek, hiszen a geopolitikai hírek mellett a jegybankok kommunikációja is tartogathat meglepetéseket a fokozódó inflációs kockázatok miatt.

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Megint megsoroznak minket a jegybankok – Mire kell figyelni a befektetőknek?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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