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Rángatják a forintot, nehéz napja van a magyar devizának
Deviza

Rángatják a forintot, nehéz napja van a magyar devizának

Portfolio
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A keddi devizapiacot az olajár megugrása, az amerikai kötvényhozamok emelkedése és a szerdai Fed-kamatdöntésre való várakozás határozza meg. A forint is gyengüléssel reagált már reggel, az euró 366,75 forint környékén járt, délelőtt már többször is 367 fölé nézett be, míg délután egy átmeneti erősödés után újra kapott egy pofont az árfolyam. A piac figyelme most arra irányul, hogy a Federal Reserve kamatdöntése mellett Kevin Warsh Fed-elnök kommunikációja nyitva hagyja-e az utat a további szigorítások előtt.
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Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról

Az amerikai tízéves állampapírhozam 2007 óta nem látott szintre, átmenetileg 5,04 százalékig emelkedett, miközben Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a jelenség mögött elsősorban globális tényezők állnak, nem amerikai specifikus problémák. A költségvetési helyzet ugyanakkor továbbra is aggasztó: a szövetségi hiány már meghaladta az előző teljes pénzügyi év deficitjét, az államadósság pedig átlépte a 40 ezer milliárd dollárt. A pénzügyminisztérium kötvény-visszavásárlási programja eddig nem tudta érdemben csillapítani a piaci feszültségeket. Bessent emellett bejelentette, hogy a hétvégén ismét egyeztet He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel, Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozója előtt pedig a kereskedelmi kérdések mellett az iráni konfliktus és Kína teheráni pénzügyi kapcsolatai is napirendre kerülhetnek.

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Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
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A nyitószintnél oldalazik az árfolyam

Az euróval szemben a forintgyengülés végül csak átmenetinek bizonyult: 365,7-nél áll a váltás.

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Újra erősödésben a forint

A forint óvatosan erősödget: már 365,2-nél jár az euróval szemben az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében még enyhébb a korrekció, de már 316,3-nál mozog a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megint gyengülget a forint

A forint újra gyengül, az euróval szemben már ismét 366-nál mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 317-ig csúszott vissza az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kitart a forint

A nyitószint alá erősödött a forint, és az elmúlt órában ott stagnál az euróval szemben. Az árfolyam jelenleg 365,5.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Május óta nem látott szinten a magyar kötvényhozam – Kezdhetünk aggódni?

Utoljára május első felében volt olyan magasan a magyar tízéves kötvényhozam, mint kedden. A folyamat akár aggodalomra is adhatna okot, azonban, ha ránézünk a nemzetközi piacra, akkor továbbra is az látszik, hogy a globális hozamokkal párhuzamosan emelkedik a magyar is, a német kötvényekhez viszonyított relatív hozamkülönbségünk alig változott.

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Május óta nem látott szinten a magyar kötvényhozam – Kezdhetünk aggódni?
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Egyre jobban néz ki a forint

367,5-ről 365,5 közelébe erősödött a forint az euróval szemben másfél óra alatt. A dollárral szemben is nagy volt a mozgás: 318,5-ről 317 alá erősödött a magyar fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kapaszkodót talált a forint

A forint kicsit visszaerősödött dél után: az euró váltása már újra 366,5 alatt jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár pedig 317,5-nél áll most, egy forinttal a napi mélypontja alatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jól jelzi, hogy a nemzetközi feszültségek miatt ütik a feltörekvő piaci devizákat, hogy a lengyel zloty is egész délelőtt gyengült az euróval szemben, csak most tudott korrigálni, a kurzus 4,34-ig erősödött vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kármán András bejelentette a dízeltámogatás részleteit, valamint elárulta a jövedékiadó-emelés hátterét

A kormány havi 5 ezer forintos támogatást adna az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak, a mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé tenné a gázolaj jövedéki adóját – ismertette Kármán András pénzügyminiszter kedden az Országgyűlésben. A törvényjavaslat ettől független másik elemeként novembertől jelentősen emelkedne a dohánytermékek jövedéki adója, amitől a kormány mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt vár, és ezt az egészségügyi kiadások növelésére fordítaná.

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Kármán András bejelentette a dízeltámogatás részleteit, valamint elárulta a jövedékiadó-emelés hátterét
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Nem talál erőre a forint

Továbbra is napi mélypontjánál, 367,6 közelében mozog az euróárfolyam. Főleg a nemzetközi helyzet helyez nyomást a magyar devizára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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A magyar ipart is megmérgezheti, hogy az előző válság óta nem volt ilyen Európa gazdasági motorjában

Több mint három éve nem emelkedtek olyan gyorsan a német nagykereskedelmi árak, mint augusztusban, miután az iráni és közel-keleti konfliktus jelentősen megdrágította az energiahordozókat és a nyersanyagokat. A folyamat Magyarország számára is fontos, mivel a hazai ipar – különösen az autó-, gép- és vegyipar – szorosan beépült a német termelési láncokba, így a német vállalatok költségeinek emelkedése és az ottani kereslet esetleges gyengülése viszonylag gyorsan megjelenhet a magyar beszállítók rendelésállományában és költségeiben is.

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A magyar ipart is megmérgezheti, hogy az előző válság óta nem volt ilyen Európa gazdasági motorjában
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Megszólalt a nagybank: évekre beragadhatnak a magas kamatok

A Morgan Stanley felülvizsgálta kamatvárakozásait: az elemzőház idén két Fed-kamatemelést vár, szeptemberben és decemberben egyaránt 25-25 bázisponttal. A bank szerint a dezinfláció lassabb a vártnál, az energiaárak másodkörös hatásai és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási kereslet egyaránt a szigorítás mellett szólnak. Az euróövezetben szintén szigorúbb pályát vetítenek előre: decemberben újabb EKB-emelést várnak 2,75 százalékra, kamatcsökkentésre pedig legkorábban 2027 végén számítanak. A piacok már szinte teljesen beárazták a Kevin Warsh vezette Fed első kamatemelését az e heti ülésen.

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Megszólalt a nagybank: évekre beragadhatnak a magas kamatok
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Eddig tartott: újra gyengül a forint

Nem kedvez a megugró olajárak és kötvényhozamok terhelte külső környezet a forintnak: az euróval szemben már 367,3-ig ment fel az árfolyam, pedig már 366,4-ig javított a magyar deviza a délelőtt során.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 317,5-ről pattant fel 318,4-ig a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Bloomberg: Magyarország a legvonzóbbbb célpont a világon

A befektetők figyelme egyre inkább Kelet-Európa felé fordul az európai államkötvénypiacokon. Bulgária, Magyarország és Litvánia a legkeresettebb célpontok közé emelkedett a javuló gazdasági és költségvetési kilátásoknak, valamint a vonzó hozamoknak köszönhetően, miközben a nyugat-európai magállamok – különösen Franciaország és Belgium – egyre kevésbé számítanak biztos menedéknek - írta a Bloomberg.

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Bloomberg: Magyarország a legvonzóbbbb célpont a világon
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Újra fellángolt az infláció az euróövezet második legnagyobb gazdaságában

Ismét gyorsult az infláció Franciaországban augusztusban, még ha a végleges adat valamivel kedvezőbb is lett az első becslésnél. Az uniós összehasonlításra használt harmonizált fogyasztóiár-index 2,6 százalékkal emelkedett éves alapon, miközben az energiaárak újbóli megugrása egyre látványosabban nehezíti az infláció letörését az egész euróövezetben az INSEE friss statisztikái szerint.

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Újra fellángolt az infláció az euróövezet második legnagyobb gazdaságában
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Korrigálni kezdett a forint

Miután reggel fél 9-kor már 367,15-nél járt az euróárfolyam, most egy enyhe visszaerősödéssel már 366,7-ig jött le a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében eddig a napi csúcs 318,5-nél volt, ahonnan lejött 317,9-ig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Novembertől jön a fájdalmas drágulás a magyar dohányboltokban, a kormány elárulta, mire megy a pénz

2026. november 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, a belőle származó, várhatóan mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt pedig az egészségügyi ellátásra fordítja az állam. A lépést az indokolja, hogy a dohányzás okozta egészségügyi kiadások jelentősen meghaladják az iparágból származó költségvetési bevételeket - közölte a magyar kormány.

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Novembertől jön a fájdalmas drágulás a magyar dohányboltokban, a kormány elárulta, mire megy a pénz
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Rossz hírek érkeztek a forintnak: nemzetközi nyomás nő a magyar devizán

A keddi devizapiaci kereskedést egyértelműen a megugró olajár, az amerikai kötvényhozamok emelkedése és a Fed szerdai kamatdöntése határozza meg. Az olaj hordónkénti ára 107 dollár közelében, négyhavi csúcson jár, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, miközben elhalasztották az Öböl-menti országok és Irán közötti tárgyalásokat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az újabb energiapiaci inflációs kockázatok tovább erősítették a kamatemelési várakozásokat:

az amerikai tízéves állampapír hozama 5,03 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, a piac pedig már mintegy 93 százalékos valószínűséggel árazza, hogy a Fed szerdán kamatot emel.

10yusy.b 2026. szeptember 15.
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A magasabb olajár, az emelkedő amerikai hozamok és a romló kockázati hangulat együtt a dollárt erősítik. A dollárindex kéthetes csúcs közelébe emelkedett, miközben az euró egyhavi mélypontja körül mozog, és az ázsiai, illetve más kockázatosabb devizák többsége is gyengül. A következő nagy kérdés már nem pusztán az, hogy emel-e a Fed, hanem az, hogy Kevin Warsh és a jegybank kommunikációja nyitva hagyja-e az utat további szigorítások előtt. Pénteken a Bank of Japan döntése következik, ahol szintén kamatemelést vár a piac.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint ebben a kedvezőtlenebb nemzetközi környezetben gyengüléssel kezdte a keddet.

Reggel negyed kilenc körül az euró 366,75 forintnál járt, mintegy 0,3 százalékkal a hétfői záróérték felett, és már 367 forint fölé is benézett az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 318 forint környékén mozgott, ami közel 0,5 százalékos forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A keddi kereskedésben így elsősorban azt érdemes figyelni, hogy meddig kapaszkodnak az amerikai hozamok, folytatódik-e az olaj drágulása, illetve tovább erősödik-e a dollár a szerdai Fed-döntés előtt. Ezek együttesen rövid távon inkább ellenszelet jelentenek a forintnak, így a 367-es euróárfolyam környéke lehet az első fontos szint a délelőtti kereskedésben.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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