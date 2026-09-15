Rángatják a forintot, nehéz napja van a magyar devizának

Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
Az amerikai tízéves állampapírhozam 2007 óta nem látott szintre, átmenetileg 5,04 százalékig emelkedett, miközben Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a jelenség mögött elsősorban globális tényezők állnak, nem amerikai specifikus problémák. A költségvetési helyzet ugyanakkor továbbra is aggasztó: a szövetségi hiány már meghaladta az előző teljes pénzügyi év deficitjét, az államadósság pedig átlépte a 40 ezer milliárd dollárt. A pénzügyminisztérium kötvény-visszavásárlási programja eddig nem tudta érdemben csillapítani a piaci feszültségeket. Bessent emellett bejelentette, hogy a hétvégén ismét egyeztet He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel, Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozója előtt pedig a kereskedelmi kérdések mellett az iráni konfliktus és Kína teheráni pénzügyi kapcsolatai is napirendre kerülhetnek.
A nyitószintnél oldalazik az árfolyam
Az euróval szemben a forintgyengülés végül csak átmenetinek bizonyult: 365,7-nél áll a váltás.
Újra erősödésben a forint
A forint óvatosan erősödget: már 365,2-nél jár az euróval szemben az árfolyam.
A dollár esetében még enyhébb a korrekció, de már 316,3-nál mozog a kurzus.
Megint gyengülget a forint
A forint újra gyengül, az euróval szemben már ismét 366-nál mozog.
A dollárral szemben 317-ig csúszott vissza az árfolyam.
Kitart a forint
A nyitószint alá erősödött a forint, és az elmúlt órában ott stagnál az euróval szemben. Az árfolyam jelenleg 365,5.
Május óta nem látott szinten a magyar kötvényhozam – Kezdhetünk aggódni?
Utoljára május első felében volt olyan magasan a magyar tízéves kötvényhozam, mint kedden. A folyamat akár aggodalomra is adhatna okot, azonban, ha ránézünk a nemzetközi piacra, akkor továbbra is az látszik, hogy a globális hozamokkal párhuzamosan emelkedik a magyar is, a német kötvényekhez viszonyított relatív hozamkülönbségünk alig változott.
Egyre jobban néz ki a forint
367,5-ről 365,5 közelébe erősödött a forint az euróval szemben másfél óra alatt. A dollárral szemben is nagy volt a mozgás: 318,5-ről 317 alá erősödött a magyar fizetőeszköz.
Kapaszkodót talált a forint
A forint kicsit visszaerősödött dél után: az euró váltása már újra 366,5 alatt jár.
A dollár pedig 317,5-nél áll most, egy forinttal a napi mélypontja alatt.
Jól jelzi, hogy a nemzetközi feszültségek miatt ütik a feltörekvő piaci devizákat, hogy a lengyel zloty is egész délelőtt gyengült az euróval szemben, csak most tudott korrigálni, a kurzus 4,34-ig erősödött vissza.
Kármán András bejelentette a dízeltámogatás részleteit, valamint elárulta a jövedékiadó-emelés hátterét
A kormány havi 5 ezer forintos támogatást adna az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak, a mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé tenné a gázolaj jövedéki adóját – ismertette Kármán András pénzügyminiszter kedden az Országgyűlésben. A törvényjavaslat ettől független másik elemeként novembertől jelentősen emelkedne a dohánytermékek jövedéki adója, amitől a kormány mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt vár, és ezt az egészségügyi kiadások növelésére fordítaná.
Nem talál erőre a forint
Továbbra is napi mélypontjánál, 367,6 közelében mozog az euróárfolyam. Főleg a nemzetközi helyzet helyez nyomást a magyar devizára.
A magyar ipart is megmérgezheti, hogy az előző válság óta nem volt ilyen Európa gazdasági motorjában
Több mint három éve nem emelkedtek olyan gyorsan a német nagykereskedelmi árak, mint augusztusban, miután az iráni és közel-keleti konfliktus jelentősen megdrágította az energiahordozókat és a nyersanyagokat. A folyamat Magyarország számára is fontos, mivel a hazai ipar – különösen az autó-, gép- és vegyipar – szorosan beépült a német termelési láncokba, így a német vállalatok költségeinek emelkedése és az ottani kereslet esetleges gyengülése viszonylag gyorsan megjelenhet a magyar beszállítók rendelésállományában és költségeiben is.
Megszólalt a nagybank: évekre beragadhatnak a magas kamatok
A Morgan Stanley felülvizsgálta kamatvárakozásait: az elemzőház idén két Fed-kamatemelést vár, szeptemberben és decemberben egyaránt 25-25 bázisponttal. A bank szerint a dezinfláció lassabb a vártnál, az energiaárak másodkörös hatásai és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási kereslet egyaránt a szigorítás mellett szólnak. Az euróövezetben szintén szigorúbb pályát vetítenek előre: decemberben újabb EKB-emelést várnak 2,75 százalékra, kamatcsökkentésre pedig legkorábban 2027 végén számítanak. A piacok már szinte teljesen beárazták a Kevin Warsh vezette Fed első kamatemelését az e heti ülésen.
Eddig tartott: újra gyengül a forint
Nem kedvez a megugró olajárak és kötvényhozamok terhelte külső környezet a forintnak: az euróval szemben már 367,3-ig ment fel az árfolyam, pedig már 366,4-ig javított a magyar deviza a délelőtt során.
A dollárral szemben 317,5-ről pattant fel 318,4-ig a váltás.
Bloomberg: Magyarország a legvonzóbbbb célpont a világon
A befektetők figyelme egyre inkább Kelet-Európa felé fordul az európai államkötvénypiacokon. Bulgária, Magyarország és Litvánia a legkeresettebb célpontok közé emelkedett a javuló gazdasági és költségvetési kilátásoknak, valamint a vonzó hozamoknak köszönhetően, miközben a nyugat-európai magállamok – különösen Franciaország és Belgium – egyre kevésbé számítanak biztos menedéknek - írta a Bloomberg.
Újra fellángolt az infláció az euróövezet második legnagyobb gazdaságában
Ismét gyorsult az infláció Franciaországban augusztusban, még ha a végleges adat valamivel kedvezőbb is lett az első becslésnél. Az uniós összehasonlításra használt harmonizált fogyasztóiár-index 2,6 százalékkal emelkedett éves alapon, miközben az energiaárak újbóli megugrása egyre látványosabban nehezíti az infláció letörését az egész euróövezetben az INSEE friss statisztikái szerint.
Korrigálni kezdett a forint
Miután reggel fél 9-kor már 367,15-nél járt az euróárfolyam, most egy enyhe visszaerősödéssel már 366,7-ig jött le a forint.
A dollár esetében eddig a napi csúcs 318,5-nél volt, ahonnan lejött 317,9-ig.
Novembertől jön a fájdalmas drágulás a magyar dohányboltokban, a kormány elárulta, mire megy a pénz
2026. november 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, a belőle származó, várhatóan mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt pedig az egészségügyi ellátásra fordítja az állam. A lépést az indokolja, hogy a dohányzás okozta egészségügyi kiadások jelentősen meghaladják az iparágból származó költségvetési bevételeket - közölte a magyar kormány.
Rossz hírek érkeztek a forintnak: nemzetközi nyomás nő a magyar devizán
A keddi devizapiaci kereskedést egyértelműen a megugró olajár, az amerikai kötvényhozamok emelkedése és a Fed szerdai kamatdöntése határozza meg. Az olaj hordónkénti ára 107 dollár közelében, négyhavi csúcson jár, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, miközben elhalasztották az Öböl-menti országok és Irán közötti tárgyalásokat.
Az újabb energiapiaci inflációs kockázatok tovább erősítették a kamatemelési várakozásokat:
az amerikai tízéves állampapír hozama 5,03 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, a piac pedig már mintegy 93 százalékos valószínűséggel árazza, hogy a Fed szerdán kamatot emel.
A magasabb olajár, az emelkedő amerikai hozamok és a romló kockázati hangulat együtt a dollárt erősítik. A dollárindex kéthetes csúcs közelébe emelkedett, miközben az euró egyhavi mélypontja körül mozog, és az ázsiai, illetve más kockázatosabb devizák többsége is gyengül. A következő nagy kérdés már nem pusztán az, hogy emel-e a Fed, hanem az, hogy Kevin Warsh és a jegybank kommunikációja nyitva hagyja-e az utat további szigorítások előtt. Pénteken a Bank of Japan döntése következik, ahol szintén kamatemelést vár a piac.
A forint ebben a kedvezőtlenebb nemzetközi környezetben gyengüléssel kezdte a keddet.
Reggel negyed kilenc körül az euró 366,75 forintnál járt, mintegy 0,3 százalékkal a hétfői záróérték felett, és már 367 forint fölé is benézett az árfolyam.
A dollár 318 forint környékén mozgott, ami közel 0,5 százalékos forintgyengülést jelent.
A keddi kereskedésben így elsősorban azt érdemes figyelni, hogy meddig kapaszkodnak az amerikai hozamok, folytatódik-e az olaj drágulása, illetve tovább erősödik-e a dollár a szerdai Fed-döntés előtt. Ezek együttesen rövid távon inkább ellenszelet jelentenek a forintnak, így a 367-es euróárfolyam környéke lehet az első fontos szint a délelőtti kereskedésben.
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