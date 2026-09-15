Rángatják a forintot, nehéz napja volt a magyar devizának

A keddi devizapiaci kereskedést egyértelműen a megugró olajár, az amerikai kötvényhozamok emelkedése és a Fed szerdai kamatdöntése határozza meg. Az olaj hordónkénti ára 107 dollár közelében, négyhavi csúcson jár, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, miközben elhalasztották az Öböl-menti országok és Irán közötti tárgyalásokat.

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Az újabb energiapiaci inflációs kockázatok tovább erősítették a kamatemelési várakozásokat:

az amerikai tízéves állampapír hozama 5,03 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, a piac pedig már mintegy 93 százalékos valószínűséggel árazza, hogy a Fed szerdán kamatot emel.

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A magasabb olajár, az emelkedő amerikai hozamok és a romló kockázati hangulat együtt a dollárt erősítik. A dollárindex kéthetes csúcs közelébe emelkedett, miközben az euró egyhavi mélypontja körül mozog, és az ázsiai, illetve más kockázatosabb devizák többsége is gyengül. A következő nagy kérdés már nem pusztán az, hogy emel-e a Fed, hanem az, hogy Kevin Warsh és a jegybank kommunikációja nyitva hagyja-e az utat további szigorítások előtt. Pénteken a Bank of Japan döntése következik, ahol szintén kamatemelést vár a piac.

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A forint ebben a kedvezőtlenebb nemzetközi környezetben gyengüléssel kezdte a keddet.

Reggel negyed kilenc körül az euró 366,75 forintnál járt, mintegy 0,3 százalékkal a hétfői záróérték felett, és már 367 forint fölé is benézett az árfolyam.

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A dollár 318 forint környékén mozgott, ami közel 0,5 százalékos forintgyengülést jelent.

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A keddi kereskedésben így elsősorban azt érdemes figyelni, hogy meddig kapaszkodnak az amerikai hozamok, folytatódik-e az olaj drágulása, illetve tovább erősödik-e a dollár a szerdai Fed-döntés előtt. Ezek együttesen rövid távon inkább ellenszelet jelentenek a forintnak, így a 367-es euróárfolyam környéke lehet az első fontos szint a délelőtti kereskedésben.

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