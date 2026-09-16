Döntött a Fed, nagyon rákapcsolt az amerikai dollár

A kamatdöntés bejelentése óta eltelt 15 perc, és kialakult egyelőre egy határozott irány: a dollár erősödése. Az euróval szembeni jegyzések az 1,149-es szintig szakadtak le.

Legutóbb július végén volt ennyire erős az amerikai fizetőeszköz.

A dollár hirtelen szárnyalása érdekes, ugyanis a kamatemelés híre nem meglepő, a piacok ezt a döntést már beárazták, és közben az amerikai jegybank inflációs előrejelzése nem változott (az energiaárak és üzemanyagárak emelkedése ellenére). Vagyis a Fed inkább megengedő előrejelzést tett le az asztalra. Az amerikai fizetőeszköz erősödése kapcsán ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kamatdöntések napján mindig óriási a volatilitás, és könnyen lehet, hogy ez még nem a tartós irány, érkezik ugyanis Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója.

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