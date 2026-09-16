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Döntött a Fed, nagyon rákapcsolt az amerikai dollár
Deviza

Döntött a Fed, nagyon rákapcsolt az amerikai dollár

Portfolio
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Kivárás jellemezte az egész szerdai kereskedésben a devizapiacokat, majd érkezett este a Fed kamatdöntése. Ezt követően érdekes dollárszárnyalás bontakozott ki.
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Nagy menetelés után egyelőre megállt a dollár

A dollár euróval szembeni árfolyama az 1,1460-as szintnél állt meg.

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Végül elgyengült a forint

Nem tudta végig megtartani erejét a forint, az euróval szemben is érezhetően gyengült a hazai fizetőeszköz. A jegyzések a 366-os szintet is megközelítették.

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Nincs megállás a dollárban

Még jobban rákapcsolt a dollár, az euróval szemben már az 1,147-es szintnél jár.

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Mérsékelten gyengül a forint

A dollár látványos erősödésével párhuzamosan mérsékelten gyengül a forint. Az euróval szembeni jegyzéek a 365-ös szint felé tartanak, a dollár ellenében pedig 1,5 egységet gyengült a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Rákapcsolt a dollár

A kamatdöntés bejelentése óta eltelt 15 perc, és kialakult egyelőre egy határozott irány: a dollár erősödése. Az euróval szembeni jegyzések az 1,149-es szintig szakadtak le.

Legutóbb július végén volt ennyire erős az amerikai fizetőeszköz.

A dollár hirtelen szárnyalása érdekes, ugyanis a kamatemelés híre nem meglepő, a piacok ezt a döntést már beárazták, és közben az amerikai jegybank inflációs előrejelzése nem változott (az energiaárak és üzemanyagárak emelkedése ellenére). Vagyis a Fed inkább megengedő előrejelzést tett le az asztalra. Az amerikai fizetőeszköz erősödése kapcsán ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kamatdöntések napján mindig óriási a volatilitás, és könnyen lehet, hogy ez még nem a tartós irány, érkezik ugyanis Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Rángatják a dollárt

A Fed kamatemelési döntése után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az alapkamatot az amerikai jegybank. A frissített előrejelzésben magasabb növekedéssel, csökenő munkanélküliségi rátával és csak minimálisan emelkedő inflációval számolnak. A kamatpálya feljebb tolódott. A sajtótájékoztató 20.30-kor kezdődik. Ebben a cikkben élőben közvetítjük azt is.

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Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank
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Esik a zloty

Érdekes és szembetűnő a lengyel zloty szenvedése a szerdai kereskedésben. Az euróval szembeni árfolyama a 4,357-es szint fölé emelkedett, ami lassan kétéves mélypontnak felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Lefagyott az euró-dollár árfolyama

Az amerikai kamatdöntést megelőző órákban nincs érdem elmozdulás az euró-dollár árfolyamban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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0,2 százalékos erősödésben a forint

Az euró 17 óra magasságában 364,5 forint körül járt, nap közben szűk sávban mozgott.

A dollár valamivel 316 alatt mozog.

A forint mindkét devizával szemben 0,2 százalék körüli mértékben erősödött szerdán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Korrigált a forint

A forint már csak 0,3 egységnyi erősödésben van ma ez 365 forintos árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Meglepő adat érkezett az Egyesült Államokból, feladták a leckét a Federal Reserve-nek

A vártnál jóval erőteljesebben pattant vissza az amerikai kiskereskedelmi forgalom augusztusban, ami a tartósan magas infláció miatti lakossági aggodalmak ellenére is a gazdaság ellenálló képességét igazolja.

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Meglepő adat érkezett az Egyesült Államokból, feladták a leckét a Federal Reserve-nek
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Továbbra is erősödésben a forint

Az euró 364,3 körül jár, ez egy egységnyi forinterősödés, a dollár árfolyama kora délután 315,7, amely 0,7 egység és szintén a hazai deviza erősödését jelenti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Csúszik lefelé az uniós ipar

Az Eurostat legfrissebb becslése alapján az eurózóna ipari termelése 2026 júliusában stagnált éves összevetésben, míg az EU egészében 0,3 százalékos bővülést mértek az egy évvel korábbi szinthez képest. Havi alapon ugyanakkor mindkét térségben enyhe visszaesés volt megfigyelhető.

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Csúszik lefelé az uniós ipar
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Erősödik a forint

A forint az euróval szemben közel egy egységet (0,25 százalék) erősödött, az árfolyama 364,4 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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315 - 316 között jár a dollár

A dollár 0,7 egységgel gyengült a forinttal szemben a délelőtti kereskedésben.

Árfolyama 315,7 - 315,8 között mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Varga Mihály: "A világgazdaság átmeneti időszakában a jegybankoknak is a korábbi kereteken kívül kell gondolkodniuk"

A globalizációt felváltó geopolitikai feszültségek, a mesterséges intelligencia térnyerése és az állandósuló gazdasági sokkok új kihívások elé állítják a világ jegybankjait – hangzott el a Magyar Nemzeti Bank 2026. szeptember 16-án megrendezett Budapest Financial Summit konferenciáján. Varga Mihály, az MNB elnöke és Fatih Karahan, a török jegybank elnöke előadásában egyaránt hangsúlyozta, hogy a töredezett világgazdasági környezetben a központi bankoknak újra kell gondolniuk az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartásának eszközeit, miközben a biztonság és a tartalékok diverzifikációja is egyre hangsúlyosabb kérdéssé válik.

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Varga Mihály:
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Erősödőben a forint

Az euró árfolyama 364,6 forint, amely 0,7 egységnyi, 0,2 százalékos forinterősödést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Valami baj van a magyar fizetésekkel

Nemcsak júniusban, hanem júliusban is visszafogott volt a bérdinamika Magyarországon. Utoljára 2021-ben láttunk olyan alacsony béremelkedési ütemet, mint most.

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Valami baj van a magyar fizetésekkel
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A Fed döntésére vár a forint is

A keddi devizapiaci kereskedést az olajár megugrása és az amerikai kötvényhozamok emelkedése határozta meg, miközben a piac már a szerdai Fed-kamatdöntésre készült.

Szerda reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a forint piacán. Az euró 365,4 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 361,5 forint körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon szerdán kereseti statisztika érkezik, az Egyesült Államokban pedig a kiskereskedelmi forgalom adatait közlik. A nap legfontosabb eseménye azonban

a Fed magyar idő szerint este nyolckor érkező kamatdöntése, amelyet Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ.

A piac jelenleg nagyobb esélyt ad a 25 bázispontos kamatemelésnek. A szigorítás mellett elsősorban a fokozódó inflációs kockázatok szólhatnak. Warsh augusztusban, a Fed jackson hole-i konferenciáján már jelezte, hogy amennyiben az áremelkedés nem tér vissza a 2 százalékos célhoz, a jegybanknak lépnie kell. Egy esetleges amerikai kamatemelés az EKB múlt heti szigorítása után később az MNB mozgásterére is hatással lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Itt vannak a vészforgatókönyvek: megvan, mikor kaphatja az igazi ütést Európa

Az Európai Központi Bank szeptemberi ülésén 25 bázisponttal emelte a betéti rátát, és frissített makrogazdasági előrejelzéseket tett közzé, amelyek a korábbinál magasabb inflációs és növekedési pályát vetítenek előre. Az emelkedő energia- és élelmiszerárak nyomán az átlagos euróövezeti infláció 2027-ben az alappálya szerint is 2,5 százalékon ragadhat, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalálódása esetén akár 5-6 százalékos tartományba is emelkedhet. Az EKB ezután újraszámolta az energiaválság modellezésére létrehozott három alternatív forgatókönyv gazdasági hatásait is, melyek a gyors normalizációtól egészen a 6 százalék körüli inflációig, illetve technikai recessziós kockázatokig terjednek.

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Itt vannak a vészforgatókönyvek: megvan, mikor kaphatja az igazi ütést Európa

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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