Erősödik a forint miközben az esti döntésre vár

A keddi devizapiaci kereskedést az olajár megugrása és az amerikai kötvényhozamok emelkedése határozta meg, miközben a piac már a szerdai Fed-kamatdöntésre készült.

Szerda reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a forint piacán. Az euró 365,4 forint körül jár.

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A dollár árfolyama 361,5 forint körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon szerdán kereseti statisztika érkezik, az Egyesült Államokban pedig a kiskereskedelmi forgalom adatait közlik. A nap legfontosabb eseménye azonban

a Fed magyar idő szerint este nyolckor érkező kamatdöntése, amelyet Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ.

A piac jelenleg nagyobb esélyt ad a 25 bázispontos kamatemelésnek. A szigorítás mellett elsősorban a fokozódó inflációs kockázatok szólhatnak. Warsh augusztusban, a Fed jackson hole-i konferenciáján már jelezte, hogy amennyiben az áremelkedés nem tér vissza a 2 százalékos célhoz, a jegybanknak lépnie kell. Egy esetleges amerikai kamatemelés az EKB múlt heti szigorítása után később az MNB mozgásterére is hatással lehet.

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