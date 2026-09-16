Erősödik a forint miközben az esti döntésre vár

Csúszik lefelé az uniós ipar
Az Eurostat legfrissebb becslése alapján az eurózóna ipari termelése 2026 júliusában stagnált éves összevetésben, míg az EU egészében 0,3 százalékos bővülést mértek az egy évvel korábbi szinthez képest. Havi alapon ugyanakkor mindkét térségben enyhe visszaesés volt megfigyelhető.
Erősödik a forint
A forint az euróval szemben közel egy egységet (0,25 százalék) erősödött, az árfolyama 364,4 körül jár.
315 - 316 között jár a dollár
A dollár 0,7 egységgel gyengült a forinttal szemben a délelőtti kereskedésben.
Árfolyama 315,7 - 315,8 között mozog.
Varga Mihály: "A világgazdaság átmeneti időszakában a jegybankoknak is a korábbi kereteken kívül kell gondolkodniuk"
A globalizációt felváltó geopolitikai feszültségek, a mesterséges intelligencia térnyerése és az állandósuló gazdasági sokkok új kihívások elé állítják a világ jegybankjait – hangzott el a Magyar Nemzeti Bank 2026. szeptember 16-án megrendezett Budapest Financial Summit konferenciáján. Varga Mihály, az MNB elnöke és Fatih Karahan, a török jegybank elnöke előadásában egyaránt hangsúlyozta, hogy a töredezett világgazdasági környezetben a központi bankoknak újra kell gondolniuk az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartásának eszközeit, miközben a biztonság és a tartalékok diverzifikációja is egyre hangsúlyosabb kérdéssé válik.
Erősödőben a forint
Az euró árfolyama 364,6 forint, amely 0,7 egységnyi, 0,2 százalékos forinterősödést jelent.
Valami baj van a magyar fizetésekkel
Nemcsak júniusban, hanem júliusban is visszafogott volt a bérdinamika Magyarországon. Utoljára 2021-ben láttunk olyan alacsony béremelkedési ütemet, mint most.
A Fed döntésére vár a forint is
A keddi devizapiaci kereskedést az olajár megugrása és az amerikai kötvényhozamok emelkedése határozta meg, miközben a piac már a szerdai Fed-kamatdöntésre készült.
Szerda reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a forint piacán. Az euró 365,4 forint körül jár.
A dollár árfolyama 361,5 forint körül alakul.
Itthon szerdán kereseti statisztika érkezik, az Egyesült Államokban pedig a kiskereskedelmi forgalom adatait közlik. A nap legfontosabb eseménye azonban
a Fed magyar idő szerint este nyolckor érkező kamatdöntése, amelyet Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ.
A piac jelenleg nagyobb esélyt ad a 25 bázispontos kamatemelésnek. A szigorítás mellett elsősorban a fokozódó inflációs kockázatok szólhatnak. Warsh augusztusban, a Fed jackson hole-i konferenciáján már jelezte, hogy amennyiben az áremelkedés nem tér vissza a 2 százalékos célhoz, a jegybanknak lépnie kell. Egy esetleges amerikai kamatemelés az EKB múlt heti szigorítása után később az MNB mozgásterére is hatással lehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt vannak a vészforgatókönyvek: megvan, mikor kaphatja az igazi ütést Európa
Az Európai Központi Bank szeptemberi ülésén 25 bázisponttal emelte a betéti rátát, és frissített makrogazdasági előrejelzéseket tett közzé, amelyek a korábbinál magasabb inflációs és növekedési pályát vetítenek előre. Az emelkedő energia- és élelmiszerárak nyomán az átlagos euróövezeti infláció 2027-ben az alappálya szerint is 2,5 százalékon ragadhat, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalálódása esetén akár 5-6 százalékos tartományba is emelkedhet. Az EKB ezután újraszámolta az energiaválság modellezésére létrehozott három alternatív forgatókönyv gazdasági hatásait is, melyek a gyors normalizációtól egészen a 6 százalék körüli inflációig, illetve technikai recessziós kockázatokig terjednek.
Megadóztathatják az állami nyugdíjat: milliók várják, hogy betartja-e az ígéretét a brit kormány
A kormány csak egy szűk körnek ígért mentességet.
Kezd fogyni a levegő az iszlamista rezsim körül: véges a türelme a legfontosabb szövetségesüknek
Minél gyorsabban lépni kell.
Váratlan dolgot rögzített a szupertávcső: különös változás zajlik a Naprendszer egyik rejtélyes objektumán
Egyelőre nem tudni mi a magyarázat.
Gyökeres fordulat előtt a magyar egészségügy: új rendszerre állnak át a kórházak
Változás jöhet a meddőség kezelésében is.
Kiderült: orosz oligarcha fizethette Donald Trump fiának a luxusesküvőjét, vizsgálat indul
Kiakadtak a demokraták.
Befagytak a várakozások: a lakosság negyede számít csak megtakarításainak növekedésére
Tízből négyen pedig stagnálást várnak, ami december óta nem változott.
Brutális lépésre készülhet Amerika: leállíthatják a dízelexportot
Ez Európának is nagyon fájhat.
Újabb helyen jön durva drágulás, ezt sokan megérzik majd
Jön az áremelés.
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország
Itt a háború következő fordulópontja.
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?