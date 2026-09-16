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Erősödik a forint miközben az esti döntésre vár
Deviza

Erősödik a forint miközben az esti döntésre vár

Portfolio
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Szerda reggel nem alakult ki határozott irány a forint piacán, de délelőttre már egyértelmű az erősödés. Este Fed-döntés érkezik, a piac nagyobb esélyt adott egy 25 bázispontos kamatemelésnek, amelyet elsősorban a fokozódó inflációs kockázatok indokolhatnak. Kevin Warsh jegybankelnök korábban már jelezte, hogy az áremelkedés tartós eltérése a 2 százalékos céltól lépéskényszert jelenthet a Fed számára. Egy esetleges amerikai kamatemelés az EKB múlt heti szigorítása után az MNB mozgásterére is hatással lehet.
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Csúszik lefelé az uniós ipar

Az Eurostat legfrissebb becslése alapján az eurózóna ipari termelése 2026 júliusában stagnált éves összevetésben, míg az EU egészében 0,3 százalékos bővülést mértek az egy évvel korábbi szinthez képest. Havi alapon ugyanakkor mindkét térségben enyhe visszaesés volt megfigyelhető.

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Csúszik lefelé az uniós ipar
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Erősödik a forint

A forint az euróval szemben közel egy egységet (0,25 százalék) erősödött, az árfolyama 364,4 körül jár.

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315 - 316 között jár a dollár

A dollár 0,7 egységgel gyengült a forinttal szemben a délelőtti kereskedésben.

Árfolyama 315,7 - 315,8 között mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Varga Mihály: "A világgazdaság átmeneti időszakában a jegybankoknak is a korábbi kereteken kívül kell gondolkodniuk"

A globalizációt felváltó geopolitikai feszültségek, a mesterséges intelligencia térnyerése és az állandósuló gazdasági sokkok új kihívások elé állítják a világ jegybankjait – hangzott el a Magyar Nemzeti Bank 2026. szeptember 16-án megrendezett Budapest Financial Summit konferenciáján. Varga Mihály, az MNB elnöke és Fatih Karahan, a török jegybank elnöke előadásában egyaránt hangsúlyozta, hogy a töredezett világgazdasági környezetben a központi bankoknak újra kell gondolniuk az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartásának eszközeit, miközben a biztonság és a tartalékok diverzifikációja is egyre hangsúlyosabb kérdéssé válik.

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Varga Mihály:
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Erősödőben a forint

Az euró árfolyama 364,6 forint, amely 0,7 egységnyi, 0,2 százalékos forinterősödést jelent.

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Valami baj van a magyar fizetésekkel

Nemcsak júniusban, hanem júliusban is visszafogott volt a bérdinamika Magyarországon. Utoljára 2021-ben láttunk olyan alacsony béremelkedési ütemet, mint most.

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Valami baj van a magyar fizetésekkel
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A Fed döntésére vár a forint is

A keddi devizapiaci kereskedést az olajár megugrása és az amerikai kötvényhozamok emelkedése határozta meg, miközben a piac már a szerdai Fed-kamatdöntésre készült.

Szerda reggel egyelőre nem alakult ki határozott irány a forint piacán. Az euró 365,4 forint körül jár.

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A dollár árfolyama 361,5 forint körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon szerdán kereseti statisztika érkezik, az Egyesült Államokban pedig a kiskereskedelmi forgalom adatait közlik. A nap legfontosabb eseménye azonban

a Fed magyar idő szerint este nyolckor érkező kamatdöntése, amelyet Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ.

A piac jelenleg nagyobb esélyt ad a 25 bázispontos kamatemelésnek. A szigorítás mellett elsősorban a fokozódó inflációs kockázatok szólhatnak. Warsh augusztusban, a Fed jackson hole-i konferenciáján már jelezte, hogy amennyiben az áremelkedés nem tér vissza a 2 százalékos célhoz, a jegybanknak lépnie kell. Egy esetleges amerikai kamatemelés az EKB múlt heti szigorítása után később az MNB mozgásterére is hatással lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Itt vannak a vészforgatókönyvek: megvan, mikor kaphatja az igazi ütést Európa

Az Európai Központi Bank szeptemberi ülésén 25 bázisponttal emelte a betéti rátát, és frissített makrogazdasági előrejelzéseket tett közzé, amelyek a korábbinál magasabb inflációs és növekedési pályát vetítenek előre. Az emelkedő energia- és élelmiszerárak nyomán az átlagos euróövezeti infláció 2027-ben az alappálya szerint is 2,5 százalékon ragadhat, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalálódása esetén akár 5-6 százalékos tartományba is emelkedhet. Az EKB ezután újraszámolta az energiaválság modellezésére létrehozott három alternatív forgatókönyv gazdasági hatásait is, melyek a gyors normalizációtól egészen a 6 százalék körüli inflációig, illetve technikai recessziós kockázatokig terjednek.

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Itt vannak a vészforgatókönyvek: megvan, mikor kaphatja az igazi ütést Európa

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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