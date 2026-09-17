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Megjött a legfontosabb adat – mutatjuk, hogy reagál a forint!
Deviza

Megjött a legfontosabb adat – mutatjuk, hogy reagál a forint!

Portfolio
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A Federal Reserve szerda esti kamatemelése után a dollár gyengülni kezdett, ami lendületet a forintnak, amely szépen korrigált az euróval és a dollárral szemben. Az új amerikai munkaerőpiaci adatok után ismét mozgásba lendültek a piacok.
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Az euróval szemben az újabb napi csúcsot követően (362,2) nem volt érdemi elmozdulás, jelenleg mindössze 4 tized forinttal feljebb, 362,6 forint áll a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Készül az EU nagy terve: új szintre emelnék a közös adósságot

Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy az EU által kibocsátott kötvényeket felvegyék a nemzetközi államkötvény-indexekbe, ezzel is erősítve az euró globális szerepét – jelentette be Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa.

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Készül az EU nagy terve: új szintre emelnék a közös adósságot
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Közel kéthavi csúcson a forint a zlotyval szemben

A magyar deviza újra lendületben, amit jól jelez, hogy a lengyel zlotyval szemben már július közepe óta nem látott szintig, 83,2-ig erősödött a magyar fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben közben az újabb napi csúcsot is elérte a kurzus: 362,5-ig zárkózott fel a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Oldalazik a forint

A 362,7-363,1 forint közötti szinteknél jár az euróárfolyam. A munkapiaci adatok se hoztak egyelőre nagy mozgásokat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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A dollár kicsit korrigál

A dollár kicsit visszakorrigált a feszes amerikai munkaerőpiacról szóló – így a Federal Reserve tegnapi várakozásait – visszaigazoló adatra: a napi mélypontot jelentő 1,1495-ös szintről 1,1485-ig jött vissza az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint is kicsit leadott az erősödéséből ezt a mozgást lekövetve: az euróval szemben 362,8-ig jött vissza a korábbi 362,6-os kurzusról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erős munkapiac, botladozó ingatlanpiac jellemzi Amerikát

Az Egyesült Államokban az új munkanélküli segélykérelmek száma 196 ezerre csökkent, ami továbbra is nagyon alacsony szintet jelez. Az építési engedélyek havi alapon 2,7 százalékkal estek, míg a Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe 47,4 pontról 37,8 pontra mérséklődött, az árnyomás ugyanakkor erősödött. A friss adatok lényegében megerősítik a Fed üzenetét: a munkaerőpiac stabil, a kamatérzékeny szegmensek – például az ingatlanpiac – gyengélkednek, más területek viszont a külső sokkok ellenére is ellenállónak bizonyulnak.

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Erős munkapiac, botladozó ingatlanpiac jellemzi Amerikát
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Erősödik tovább a forint

Az euróval szemben már egészen 362,7 forintig jött le az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem általános az erősödés a régióban: a lengyel zloty közel kétéves mélypontra gyengült az euróval szemben: csütörtökön már 4,36757 is volt a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödik a forint 364 körül jár az euró

Erősödik a forint, az euró árfolyama 364 forint alá süllyedt, és 363,6 forinton, a napi mélypontján jár, ami mintegy 0,5 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben valamivel nagyobb, 0,6 százalékos az elmozdulás, az amerikai deviza 317 forint közelében mozog, szintén a napi minimum közelében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizákkal szemben is erősödött a forint: mind a lengyel zloty, mind a cseh korona ellenében nagyjából fél százalékos a napi változás.

Az euró-dollár jegyzés közben enyhén emelkedett, és 1,148 közelében, a napi csúcs környékén jár.

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Viharos nemzetközi környezetben is simán elkeltek a magyar kötvények

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A lefedettség vegyesen alakult, a nyár elejéhez képest pedig egyértelműen csökkenő kereslet látszik. Jó hír viszont, hogy a hét elejéhez képest a hozamok némileg lejjebb csorogtak.

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Viharos nemzetközi környezetben is simán elkeltek a magyar kötvények
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317,5-nél a dollár

A forint a dollárral szemben 317,5-is erősödött, ez több mint egy egységet jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Héthetes csúcsra erősödött a dollár

Héthetes csúcsra erősödött a dollár, miután a Fed kamatot emelt, és megerősítette az infláció elleni küzdelem melletti elkötelezettségét, ám az árfolyam később korrigált az energiaárak esése miatt. A piacok figyelme most a japán jegybank pénteki kamatdöntésére irányul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Federal Reserve kamatemelése mellett Jerome Powell utódja, Kevin Warsh jegybankelnök egyértelművé tette a Fed függetlenségét, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök ismételten alacsonyabb kamatszintet sürgetett. Az elemzők szerint az amerikai eszközök nehéz helyzetbe kerülhettek volna, ha a Fed nem ad határozott iránymutatást, mivel a Warsh galambi beállítottságáról szóló korábbi feltételezések kétségeket ébreszthettek volna az inflációkezelés iránti elszántság kapcsán.

A piaci várakozások ugyanakkor lényegesen szigorúbbak a Fed saját előrejelzéseinél. Míg a döntéshozók 2026-ra még egy kamatemelést, 2027-re pedig a kamatszint tartását vetítik előre, a befektetők idén egynél több, 2027 végéig pedig mintegy három további emelést áraznak be.

A dollár hat főbb devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex 100,36 pontig emelkedett, ami július 31. óta a legmagasabb érték, majd kismértékben 100,13 pontra korrigált vissza. Az euró 0,14 százalékkal 1,1481 dollárra erősödött, miután korábban héthetes mélypontra, 1,1456-ra süllyedt. A font 0,10 százalékkal 1,3395 dollárra drágult a Bank of England csütörtöki kamatdöntő ülése előtt.

A dollárra az olajárak további esése is nyomást gyakorolt, amit a Szaúd-Arábia által Ománon keresztül kínált többlet nyersolaj-szállítmányokról szóló hírek váltottak ki. Az amerikai fizetőeszköz általában profitál a magasabb olajárakból, mivel az Egyesült Államok gazdasága kevésbé kitett az energiapiaci sokkoknak, mint más fejlett gazdaságok.

A befektetők figyelme most a Bank of Japanra szegeződik, amely pénteken várhatóan 31 éve nem látott csúcsra emeli az irányadó kamatot, és további szigorítást jelezhet előre. A Mizuho elemzése szerint a japán jegybank a piaci várakozásoknál lassabb ütemben normalizálhatja monetáris politikáját, így a kamatszint 2027 közepére érheti el az 1,75 százalékot. A dollár-jen árfolyam 0,41 százalékkal 155,68-ig esett csütörtökön, miközben a spekulatív pozíciók egyre inkább a jen erősödésére fogadnak a japán jegybank szigorítási pályája iránti növekvő bizalom nyomán.

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Erősödik a forint

Az euró már 364,4 körül jár, az egy egységnyi forinterősödés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nyíltan megfenyegette Európát Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök súlyos vámok kivetésével fenyegette meg az Európai Uniót arra az esetre, ha az elfogadja Ursula von der Leyen javaslatát, amely Kanadát az EU első társult tagjává tenné.

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Nyíltan megfenyegette Európát Donald Trump
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Merre indul a forint a Fed döntése után?

Kivárás jellemezte a szerdai devizapiaci kereskedést a Fed esti kamatdöntéséig. Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az alapkamatot, ezt követően jelentősen erősödött a dollár, az euróval szembeni árfolyama 1,1460 közelébe került. A forint sem tudta megtartani korábbi erejét, az euróval szemben érezhetően gyengült, a jegyzés a 366-os szintet is megközelítette.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Fed elnöke a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a júniusi ülés óta érkezett adatok széles körben az amerikai gazdaság erősödését jelzik, miközben a munkaerőpiac lényegében teljes foglalkoztatottság mellett működik. Az infláció ugyanakkor továbbra is problémát jelent, a legfrissebb adatok ezen a téren sem mutatnak érdemi javulást.

Donald Trump amerikai elnök ismét bírálta a Fed politikáját, szerinte

az irányadó kamatnak 1 százalékon vagy az alatt kellene lennie, és a jegybanknak gyors kamatcsökkentésbe kellene kezdenie.

Csütörtök reggel az euró 365 forint közelében mozog. A dollár jegyzése 318,4 forint körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Csütörtökön újabb fontos esemény érkezik: kora délután a Bank of England ismerteti döntését. Az ING Bank szakértői a kamatszint tartására számítanak, várakozásuk szerint pedig novemberben jöhet kamatemelés, amennyiben addig magasan maradnak a világpiaci energiaárak.

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