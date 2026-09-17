Visszavágott a forint a Fed kamatemelése után

Héthetes csúcsra erősödött a dollár, miután a Fed kamatot emelt, és megerősítette az infláció elleni küzdelem melletti elkötelezettségét, ám az árfolyam később korrigált az energiaárak esése miatt. A piacok figyelme most a japán jegybank pénteki kamatdöntésére irányul.

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A Federal Reserve kamatemelése mellett Jerome Powell utódja, Kevin Warsh jegybankelnök egyértelművé tette a Fed függetlenségét, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök ismételten alacsonyabb kamatszintet sürgetett. Az elemzők szerint az amerikai eszközök nehéz helyzetbe kerülhettek volna, ha a Fed nem ad határozott iránymutatást, mivel a Warsh galambi beállítottságáról szóló korábbi feltételezések kétségeket ébreszthettek volna az inflációkezelés iránti elszántság kapcsán.

A piaci várakozások ugyanakkor lényegesen szigorúbbak a Fed saját előrejelzéseinél. Míg a döntéshozók 2026-ra még egy kamatemelést, 2027-re pedig a kamatszint tartását vetítik előre, a befektetők idén egynél több, 2027 végéig pedig mintegy három további emelést áraznak be.

A dollár hat főbb devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex 100,36 pontig emelkedett, ami július 31. óta a legmagasabb érték, majd kismértékben 100,13 pontra korrigált vissza. Az euró 0,14 százalékkal 1,1481 dollárra erősödött, miután korábban héthetes mélypontra, 1,1456-ra süllyedt. A font 0,10 százalékkal 1,3395 dollárra drágult a Bank of England csütörtöki kamatdöntő ülése előtt.

A dollárra az olajárak további esése is nyomást gyakorolt, amit a Szaúd-Arábia által Ománon keresztül kínált többlet nyersolaj-szállítmányokról szóló hírek váltottak ki. Az amerikai fizetőeszköz általában profitál a magasabb olajárakból, mivel az Egyesült Államok gazdasága kevésbé kitett az energiapiaci sokkoknak, mint más fejlett gazdaságok.

A befektetők figyelme most a Bank of Japanra szegeződik, amely pénteken várhatóan 31 éve nem látott csúcsra emeli az irányadó kamatot, és további szigorítást jelezhet előre. A Mizuho elemzése szerint a japán jegybank a piaci várakozásoknál lassabb ütemben normalizálhatja monetáris politikáját, így a kamatszint 2027 közepére érheti el az 1,75 százalékot. A dollár-jen árfolyam 0,41 százalékkal 155,68-ig esett csütörtökön, miközben a spekulatív pozíciók egyre inkább a jen erősödésére fogadnak a japán jegybank szigorítási pályája iránti növekvő bizalom nyomán.