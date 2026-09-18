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Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél
Deviza

Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél

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Lengyelországban kamatemelésre is szükség lehet, ha az energiaárak tovább emelkednek – figyelmeztetett Wiesław Janczyk, a lengyel jegybank monetáris tanácsának tagja, aki az irányadó kamat szinten tartását valószínűsítő jegybankelnöknél jóval szigorúbb álláspontot képvisel.
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Janczyk egy interjúban kifejtette, hogy bár a lengyel monetáris politika jelenleg kellően szigorú, fennáll a kamatemelés kockázata, még ha egyelőre nem is világos, mikor válhat ez szükségessé. A tanácstag szerint sok múlik a közel-keleti helyzeten, az olaj- és gázárak alakulásán, valamint azon, hogy a lengyel kormány milyen árvédelmi intézkedéseket hoz. Kijelentései érezhetően héjább hangvételt tükröznek, mint Adam Glapiński jegybankelnöké, aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy a kamatok nagyjából 2027 közepéig változatlanok maradhatnak.

A monetáris tanács a márciusi, 25 bázispontos vágása óta 5,75 százalékon tartja az irányadó kamatot, miközben az infláció a jegybanki toleranciasáv felső széle felé kúszik. Augusztusban a fogyasztói árak éves szinten 5,4 százalékkal nőttek, ami 14 havi csúcsot jelent. A kamatderivatíva-piac összesen mintegy 75 bázispontos emelést áraz a következő 12 hónapra.

Janczyk szerint a novemberben esedékes új jegybanki előrejelzés valószínűleg azt mutatja majd, hogy az infláció meghaladja a 2,5 százalékos cél körüli, plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávot. Hozzátette, a földgázárak jelentősen ingadozhatnak, ami tovább ronthatja az inflációs kilátásokat, különösen a fűtési szezon közeledtével.

Donald Tusk miniszterelnök közben bejelentette, hogy a kormány kész üzemanyagár-sapkát bevezetni, amennyiben Karol Nawrocki elnök támogatja az olaj- és gázipari cégekre kivetendő különadót, amelyből az intézkedést finanszíroznák.

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Janczyk szerint a romló kilátások miatt a monetáris lazítás jelenleg nem reális forgatókönyv, ugyanakkor a pozitív reálkamatok továbbra is erős dezinflációs nyomást fejtenek ki a gazdaságra.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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