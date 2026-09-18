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Egyre rosszabb: megbillent a forint
Deviza

Egyre rosszabb: megbillent a forint

Portfolio
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Csütörtök reggel esik az olaj, ami kedvezően hat a forint árfolyamára: az euróval szemben 363 alatt, a dollárral szemben 316 alatt jegyzik a magyar devizát. A japán jegybank a várakozásoknak megfelelően kamatot emelt, ám a döntéshozók megosztottsága növeli a decemberi tartás esélyét. Az euró-dollár árfolyam az elmúlt napok gyengülése után reggel keveset mozdult. A nap folyamán amerikai és európai konjunktúraadatok érkezésére számíthatnak a befektetők.
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Nem áll meg a forint gyengülése

364,2 felett az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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364 felett a forint

Az euróval szemben. 317,5-nél jár a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hiába a jó hangulat, gyengül a forint

Reggel még 362 környékén is járt a forint árfolyama az euróval szemben, mostanra azonban 363,8 körülre gyengült az euróval szemben. Eközben az olaj továbbra is mínuszban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél

Lengyelországban kamatemelésre is szükség lehet, ha az energiaárak tovább emelkednek – figyelmeztetett Wiesław Janczyk, a lengyel jegybank monetáris tanácsának tagja, aki az irányadó kamat szinten tartását valószínűsítő jegybankelnöknél jóval szigorúbb álláspontot képvisel.

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Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél
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Sajtóhír: 2027-ben távozik a posztjáról Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke

Egy X-en megjelent bejegyzés szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke 2027-ben távozik a posztjáról. Az értesülésből nem derül ki, hogy a vezető 2027. október végén lejáró mandátuma után távozna, vagy ezt megelőzően mondana le posztjáról, de elsőre valószínűbbnek tűnik, hogy a hír arról szól, hogy Lagarde nem ambicionálja az újraindulást a mandátuma kifutása után.

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Sajtóhír: 2027-ben távozik a posztjáról Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke
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Tovább gyengül a forint

Az euróval szemben már 363,6 a forint árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Emelkednek az inflációs várakozások az euróövezetben

Az eurózóna háztartásainak inflációs várakozásai augusztusban tovább emelkedtek, ami újabb kamatemelésekre kényszerítheti az Európai Központi Bankot (EKB).

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Emelkednek az inflációs várakozások az euróövezetben
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Gyengül a forint

363 fölé gyengült a forint az euróval szemben. Az olaj árában és a dollárban nincs viszont hirtelen elmozdulás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább ütik a jent a kamatdöntés után

A mai nap már közel 1%-ot gyengül a japán jen a dollárral szemben. A japán kamatemelés nem hatotta meg a befektetőkek, a piac decemberre is emelést vár, miközben a döntéshozók megosztottak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább erősödik a forint

362-öt közelíti a forint árfolyama az euróval szemben. Az olajár esése csökkenti a nyomást a hazai fizetőeszközön.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Elmondták az elemzők, újabb fájdalmas lépésre készül az Európai Központi Bank

A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint az Európai Központi Bank (EKB) decemberben még egy utolsó kamatemelést hajthat végre, miután a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak újabb lökést adtak az inflációnak. A közgazdászok többsége úgy véli, hogy az októberi ülést kihagyva az irányadó betéti kamat 2,75 százalékra emelkedhet az év végére - írta meg a Bloomberg.

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Elmondták az elemzők, újabb fájdalmas lépésre készül az Európai Központi Bank
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Fordul az olaj, egyre jobban néz ki a forit

A ma reggeli órákban esik az olaj árfolyama, ez pedig megadja az alaphangot a forint árfolyamának is. Az euróval szemben 363 alatt, a dollárral szemben pedig 316 alatt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az olajár alakulása mellett nemzetközi fronton a legfontosabb történés a japán jegybank kamatdöntő ülése. A várakozásoknak megfelelően emelés történt, azonban nem voltak egységesek a döntéshozók, ez pedig növeli az esélyét a decemberi tartásnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró a reggeli órákban még keveset mozgott a dollárral szemben az elmúlt napok gyengülése után.

A mai nap amerikai és európai konjunktúraadatok érkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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31 éves csúcsra emelkedett a japán kamat - mégis nagyot gyengült rá a jen

A japán jegybank (BOJ) pénteken 31 éves csúcsra, 1,25 százalékra emelte az irányadó kamatot, csatlakozva ezzel a globális szigorítási hullámhoz. A jen ennek ellenére gyengült, amihez bizonyára hozzájárult a monetáris tanács megosztottsága: két tag ellenezte a döntést. A jegybanki közlemény sem adott egyértelműen héja hangvételű iránymutatást a további lépésekről, ami tovább fokozta a piac bizonytalanságát.

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31 éves csúcsra emelkedett a japán kamat - mégis nagyot gyengült rá a jen

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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