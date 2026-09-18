Egyre rosszabb: megbillent a forint

Nem áll meg a forint gyengülése
364,2 felett az árfolyam.
364 felett a forint
Az euróval szemben. 317,5-nél jár a dollárral szemben.
Hiába a jó hangulat, gyengül a forint
Reggel még 362 környékén is járt a forint árfolyama az euróval szemben, mostanra azonban 363,8 körülre gyengült az euróval szemben. Eközben az olaj továbbra is mínuszban.
Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél
Lengyelországban kamatemelésre is szükség lehet, ha az energiaárak tovább emelkednek – figyelmeztetett Wiesław Janczyk, a lengyel jegybank monetáris tanácsának tagja, aki az irányadó kamat szinten tartását valószínűsítő jegybankelnöknél jóval szigorúbb álláspontot képvisel.
Sajtóhír: 2027-ben távozik a posztjáról Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke
Egy X-en megjelent bejegyzés szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke 2027-ben távozik a posztjáról. Az értesülésből nem derül ki, hogy a vezető 2027. október végén lejáró mandátuma után távozna, vagy ezt megelőzően mondana le posztjáról, de elsőre valószínűbbnek tűnik, hogy a hír arról szól, hogy Lagarde nem ambicionálja az újraindulást a mandátuma kifutása után.
Tovább gyengül a forint
Az euróval szemben már 363,6 a forint árfolyama.
Emelkednek az inflációs várakozások az euróövezetben
Az eurózóna háztartásainak inflációs várakozásai augusztusban tovább emelkedtek, ami újabb kamatemelésekre kényszerítheti az Európai Központi Bankot (EKB).
Gyengül a forint
363 fölé gyengült a forint az euróval szemben. Az olaj árában és a dollárban nincs viszont hirtelen elmozdulás.
Tovább ütik a jent a kamatdöntés után
A mai nap már közel 1%-ot gyengül a japán jen a dollárral szemben. A japán kamatemelés nem hatotta meg a befektetőkek, a piac decemberre is emelést vár, miközben a döntéshozók megosztottak.
Tovább erősödik a forint
362-öt közelíti a forint árfolyama az euróval szemben. Az olajár esése csökkenti a nyomást a hazai fizetőeszközön.
Elmondták az elemzők, újabb fájdalmas lépésre készül az Európai Központi Bank
A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint az Európai Központi Bank (EKB) decemberben még egy utolsó kamatemelést hajthat végre, miután a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak újabb lökést adtak az inflációnak. A közgazdászok többsége úgy véli, hogy az októberi ülést kihagyva az irányadó betéti kamat 2,75 százalékra emelkedhet az év végére - írta meg a Bloomberg.
Fordul az olaj, egyre jobban néz ki a forit
A ma reggeli órákban esik az olaj árfolyama, ez pedig megadja az alaphangot a forint árfolyamának is. Az euróval szemben 363 alatt, a dollárral szemben pedig 316 alatt az árfolyam.
Az olajár alakulása mellett nemzetközi fronton a legfontosabb történés a japán jegybank kamatdöntő ülése. A várakozásoknak megfelelően emelés történt, azonban nem voltak egységesek a döntéshozók, ez pedig növeli az esélyét a decemberi tartásnak.
Az euró a reggeli órákban még keveset mozgott a dollárral szemben az elmúlt napok gyengülése után.
A mai nap amerikai és európai konjunktúraadatok érkeznek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
31 éves csúcsra emelkedett a japán kamat - mégis nagyot gyengült rá a jen
A japán jegybank (BOJ) pénteken 31 éves csúcsra, 1,25 százalékra emelte az irányadó kamatot, csatlakozva ezzel a globális szigorítási hullámhoz. A jen ennek ellenére gyengült, amihez bizonyára hozzájárult a monetáris tanács megosztottsága: két tag ellenezte a döntést. A jegybanki közlemény sem adott egyértelműen héja hangvételű iránymutatást a további lépésekről, ami tovább fokozta a piac bizonytalanságát.
10 milliárdos vagyoni hátrány a Volánbusznál - közleményt adott ki a MÁV vezetése
Már a rendőrség is nyomoz az ügyben.
Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak
Egy csúcsfegyver miatt akadt ki a Kreml.
Tömegével darálják be a könyveket, a 2022 előtti tiszta emberi tudás lett a mesterséges intelligencia legértékesebb nyersanyaga
Elharapódzott a destruktív szkennelés, széttárják a kezüket a hatóságok.
Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél
Az energiaárak miatt.
Trump bejelentette: küszöbön a megállapodás, hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák
Még van néhány simítás.
Coface: kínai sokk alá került a közép-európai gazdaság, az ágazati különbségek döntenek
Fokozódik a verseny, szűkülnek a profitkilátások.
Vajon tudsz 50 négyzetméteres lakást venni mediánbérből?
A Bankmonitor azt nézte meg, hogy az első félévre érvényes megyei nettó mediánbérből lehetséges-e vásárolni egy saját 50 négyzetméteres lakást 2026 augusztusában, ha a vásárlónak van e
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
Toyota: 35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.