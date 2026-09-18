Estére lenyugodott a forint

Nincsenek nagy mozgások
Estére megpihent a forint: az euróval szemben nagyjából 7 óra óta nem történt jelentős változás. Most egy euróért 364,14 forintot, egy dollárért 317,25 dollárt kell adni.
Erőre kapott a forint
Este folytatódott a forint erősödése, bár túlságosan erős dinamika továbbra sem látható.
Jelenleg 364,21 forintot kell adni egy euróért, a dollár 317,33.
Enyhe forinterősödés jött az este
Az esti órákban enyhe erősödés látható a forint árfolyamában: a magyar fizetőeszköz visszapattant 365-ről, most épp 364,47-nél jár az euróval szemben. A dollár 317,91.
365 felett is járt a forint
Tovább folytatódik a forint vesszőfutása és már 365 felett is járt az árfolyam az euróval szemben.
Csökkent az esélye, hogy német elnöke legyen az EKB-nak
Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke gyakorlatilag kiesett az Európai Központi Bank következő elnöki tisztségéért folyó versenyből – írta pénteken a Handelsblatt négy, a folyamatokat ismerő forrásra hivatkozva.
Visszaesés az amerikai feldolgozóiparban
Idén először csökkent váratlanul az Egyesült Államok feldolgozóipari termelése augusztusban. A Fed pénteken közzétett adatai szerint a szektor kibocsátása 0,3 százalékkal esett vissza, miközben az elemzők 0,3 százalékos növekedésre számítottak.
Tovább gyengül a forint
Rossz hírek jöttek a Közel-Keletről, emelkedik az olaj ára és ezt követi a forint is.
Nem áll meg a forint gyengülése
364,2 felett az árfolyam.
364 felett a forint
Az euróval szemben. 317,5-nél jár a dollárral szemben.
Hiába a jó hangulat, gyengül a forint
Reggel még 362 környékén is járt a forint árfolyama az euróval szemben, mostanra azonban 363,8 körülre gyengült az euróval szemben. Eközben az olaj továbbra is mínuszban.
Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél
Lengyelországban kamatemelésre is szükség lehet, ha az energiaárak tovább emelkednek – figyelmeztetett Wiesław Janczyk, a lengyel jegybank monetáris tanácsának tagja, aki az irányadó kamat szinten tartását valószínűsítő jegybankelnöknél jóval szigorúbb álláspontot képvisel.
Sajtóhír: 2027-ben távozik a posztjáról Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke
Egy X-en megjelent bejegyzés szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke 2027-ben távozik a posztjáról. Az értesülésből nem derül ki, hogy a vezető 2027. október végén lejáró mandátuma után távozna, vagy ezt megelőzően mondana le posztjáról, de elsőre valószínűbbnek tűnik, hogy a hír arról szól, hogy Lagarde nem ambicionálja az újraindulást a mandátuma kifutása után.
Tovább gyengül a forint
Az euróval szemben már 363,6 a forint árfolyama.
Emelkednek az inflációs várakozások az euróövezetben
Az eurózóna háztartásainak inflációs várakozásai augusztusban tovább emelkedtek, ami újabb kamatemelésekre kényszerítheti az Európai Központi Bankot (EKB).
Gyengül a forint
363 fölé gyengült a forint az euróval szemben. Az olaj árában és a dollárban nincs viszont hirtelen elmozdulás.
Tovább ütik a jent a kamatdöntés után
A mai nap már közel 1%-ot gyengül a japán jen a dollárral szemben. A japán kamatemelés nem hatotta meg a befektetőkek, a piac decemberre is emelést vár, miközben a döntéshozók megosztottak.
Tovább erősödik a forint
362-öt közelíti a forint árfolyama az euróval szemben. Az olajár esése csökkenti a nyomást a hazai fizetőeszközön.
Elmondták az elemzők, újabb fájdalmas lépésre készül az Európai Központi Bank
A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint az Európai Központi Bank (EKB) decemberben még egy utolsó kamatemelést hajthat végre, miután a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak újabb lökést adtak az inflációnak. A közgazdászok többsége úgy véli, hogy az októberi ülést kihagyva az irányadó betéti kamat 2,75 százalékra emelkedhet az év végére - írta meg a Bloomberg.
Fordul az olaj, egyre jobban néz ki a forit
A ma reggeli órákban esik az olaj árfolyama, ez pedig megadja az alaphangot a forint árfolyamának is. Az euróval szemben 363 alatt, a dollárral szemben pedig 316 alatt az árfolyam.
Az olajár alakulása mellett nemzetközi fronton a legfontosabb történés a japán jegybank kamatdöntő ülése. A várakozásoknak megfelelően emelés történt, azonban nem voltak egységesek a döntéshozók, ez pedig növeli az esélyét a decemberi tartásnak.
Az euró a reggeli órákban még keveset mozgott a dollárral szemben az elmúlt napok gyengülése után.
A mai nap amerikai és európai konjunktúraadatok érkeznek.
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31 éves csúcsra emelkedett a japán kamat - mégis nagyot gyengült rá a jen
A japán jegybank (BOJ) pénteken 31 éves csúcsra, 1,25 százalékra emelte az irányadó kamatot, csatlakozva ezzel a globális szigorítási hullámhoz. A jen ennek ellenére gyengült, amihez bizonyára hozzájárult a monetáris tanács megosztottsága: két tag ellenezte a döntést. A jegybanki közlemény sem adott egyértelműen héja hangvételű iránymutatást a további lépésekről, ami tovább fokozta a piac bizonytalanságát.
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