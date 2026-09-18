Estére lenyugodott a forint

A ma reggeli órákban esik az olaj árfolyama, ez pedig megadja az alaphangot a forint árfolyamának is. Az euróval szemben 363 alatt, a dollárral szemben pedig 316 alatt az árfolyam.

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Az olajár alakulása mellett nemzetközi fronton a legfontosabb történés a japán jegybank kamatdöntő ülése. A várakozásoknak megfelelően emelés történt, azonban nem voltak egységesek a döntéshozók, ez pedig növeli az esélyét a decemberi tartásnak.

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Az euró a reggeli órákban még keveset mozgott a dollárral szemben az elmúlt napok gyengülése után.

A mai nap amerikai és európai konjunktúraadatok érkeznek.

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