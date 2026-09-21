A forint már bemelegített, kedden az MNB jön

Kitart a forint erősödése hétfő este, az euró 361,6 forinton, közvetlenül a napi mélypont közelében jár, ami 2,7 egységnyi (0,8 százalékos) erősödést jelent a magyar deviza számára.

A dollár jegyzése 315 forint közelébe süllyedt, ezzel szemben 0,6 százalékkal került feljebb a forint.

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A régiós devizákkal szemben is erősödik a magyar fizetőeszköz: a zloty ellenében 0,3, a cseh koronával szemben 0,7 százalékos az elmozdulás.