A forint már bemelegített, kedden az MNB jön

Nagyot ment ma a forint
Kitart a forint erősödése hétfő késő este, az euró 361,5 forinton, a napi mélypont közelében jár, 2,8 forinttal került lejjebb (0,8 százalék).
A dollár jegyzése 315 forint közelébe süllyedt, ami 2 forintos elmozdulást jelent (0,6 százalék).
A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is erősödik: a zloty ellenében 0,3, a cseh koronával szemben 0,7 százalékkal.
Az euró-dollár árfolyam 1,147 körül mozog, 0,15 százalékos csökkenéssel.
Kitart a forint
Kitart a forint erősödése hétfő este, az euró 361,6 forinton, közvetlenül a napi mélypont közelében jár, ami 2,7 egységnyi (0,8 százalékos) erősödést jelent a magyar deviza számára.
A dollár jegyzése 315 forint közelébe süllyedt, ezzel szemben 0,6 százalékkal került feljebb a forint.
A régiós devizákkal szemben is erősödik a magyar fizetőeszköz: a zloty ellenében 0,3, a cseh koronával szemben 0,7 százalékos az elmozdulás.
361,5 körül jár a forint
Tovább erősödik a forint hétfő este, az euró jegyzése 361,5 forintig süllyedt, ami egyben a napi mélypont, a magyar deviza pedig 0,8 százalékkal került feljebb.
A dollárral szemben is hasonló a kép: a jegyzés 315 forint közelében, szintén a napi minimum környékén jár, ami 0,6 százalékos forinterősödést jelent.
A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is erősödik, a zloty ellenében 0,3, a cseh koronával szemben 0,7 százalékkal.
Még mindig erősödik a forint
Erősödik a forint hétfő délután, az euró jegyzése 362 közelébe süllyedt, ami 0,6 százalékos erősödést jelent a magyar deviza számára, az árfolyam pedig a napi mélypont közelében jár.
A dollár 316 forint alatt mozog ez 1,4 egységnyi forinterősödés.
A régiós devizákkal szemben is erősödés látható: a zloty ellenében 0,2, a cseh koronával szemben 0,5 százalékot jelent mindez.
Az euró-dollár árfolyam 1,147 körül jár, 0,14 százalékos csökkenéssel.
Nem csillapodik a forint ereje
Délutánra sem hagyott alább a forint ereje, ugyan nem tud tovább menni a magyar fizetőeszköz, de továbbra is fél százalék körüli javulásban van az euróval szemben.
Megy tovább a forint
Kora délutánra 362,5-ig erősödött a magyar deviza az euróval szemben, ez már fél százalékkal alacsonyabb a pénteki jegyzésnél.
Erősödni kezdett a forint
Délelőttre az erősödés felé mozfult a magyar deviza, most 363 közelében jár az euróval szemben, ami 0,35%-kal alacsonyabb a péntek esti szintnél. A dollár-forint jegyzés közben 316,24-is esett.
Kivárás a forint piacán
Egyelőre nincs nagy mozgás a forint piacán, az elmúlt percekben visszakanyarodott 364 fölé az euró jegyzése, így már csak jelképes erősödésben van a magyar deviza. A dollár-forint közben 317,4 körül jár.
Minden szem az MNB-re szegeződik, a forint is megmozdulhat a bejelentésekre
Hétfő reggel kis erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, az árfolyam 363,73-nál járt, ami 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a péntek estinél. Úgy tűnik, hogy a múlt heti hullámzás folytatódik a magyar devizapiacán. Várhatóan továbbra is elsősorban a nemzetközi hírek mozgatják majd a jegyzést, a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírek mellett a hétvégi német választások politikai következményeire és a kötvényhozamokra figyelnek elsősorban a befektetők.
Itthon
az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése tartogathat izgalmakat.
A jegybank várhatóan szünetelteti a kamatcsökkentéseket a nyári lazítási ciklus után, az inflációs adatok és kilátások alapján lenne még lehetőség csökkenteni az 5,5%-os alapkamatot, azonban a fejlett jegybankok kamatemelései, a geopolitikai helyzet és a kötvényhozamok emelkedése óvatosságot indokolhat. A fő kérdés az lesz, dönt-e a Tanács az inflációs cél csökkentéséről, legutóbb őszre ígértek ezzel kapcsolatban fejleményt. Az elemzők szerint elképzelhető, hogy már most a jelenlegi 3%-ról 2,5%-ra módosítják a cél középértékét. A jegybank döntései és kommunikációja miatt kedden izgalmasabb napja lehet a forintnak.
Az euró-dollár árfolyam szintén minimálisan mozdult hétfő reggel, az 1,1475 körüli jegyzés 0,1 százalékos dollárerősödést jelent péntekhez képest. A befektetők a következő napokban a háborús és kötvénypiaci hírek mellett az amerikai-kínai csúcstalálkozóra figyelhetnek elsősorban.
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