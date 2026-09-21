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A forint már bemelegített, kedden az MNB jön
Deviza

A forint már bemelegített, kedden az MNB jön

Portfolio
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Erősödik a forint, az euró jegyzése 361 és 362 között, a napi sáv alsó részében jár, miközben a dollár 315 forint felett mozog. A magyar deviza erősödése széles körű, a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is feljebb került. A figyelem kedden az MNB Monetáris Tanácsának ülésére irányulhat: a testület a kamat mellett a friss inflációs jelentés előrejelzéseit is megtárgyalja, és akár az inflációs cél csökkentéséről is dönthet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
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Nagyot ment ma a forint

Kitart a forint erősödése hétfő késő este, az euró 361,5 forinton, a napi mélypont közelében jár, 2,8 forinttal került lejjebb (0,8 százalék).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése 315 forint közelébe süllyedt, ami 2 forintos elmozdulást jelent (0,6 százalék).

A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is erősödik: a zloty ellenében 0,3, a cseh koronával szemben 0,7 százalékkal.

Az euró-dollár árfolyam 1,147 körül mozog, 0,15 százalékos csökkenéssel.

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Kitart a forint

Kitart a forint erősödése hétfő este, az euró 361,6 forinton, közvetlenül a napi mélypont közelében jár, ami 2,7 egységnyi (0,8 százalékos) erősödést jelent a magyar deviza számára.

A dollár jegyzése 315 forint közelébe süllyedt, ezzel szemben 0,6 százalékkal került feljebb a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizákkal szemben is erősödik a magyar fizetőeszköz: a zloty ellenében 0,3, a cseh koronával szemben 0,7 százalékos az elmozdulás.

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361,5 körül jár a forint

Tovább erősödik a forint hétfő este, az euró jegyzése 361,5 forintig süllyedt, ami egyben a napi mélypont, a magyar deviza pedig 0,8 százalékkal került feljebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is hasonló a kép: a jegyzés 315 forint közelében, szintén a napi minimum környékén jár, ami 0,6 százalékos forinterősödést jelent.

A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is erősödik, a zloty ellenében 0,3, a cseh koronával szemben 0,7 százalékkal.

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Még mindig erősödik a forint

Erősödik a forint hétfő délután, az euró jegyzése 362 közelébe süllyedt, ami 0,6 százalékos erősödést jelent a magyar deviza számára, az árfolyam pedig a napi mélypont közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 316 forint alatt mozog ez 1,4 egységnyi forinterősödés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizákkal szemben is erősödés látható: a zloty ellenében 0,2, a cseh koronával szemben 0,5 százalékot jelent mindez.

Az euró-dollár árfolyam 1,147 körül jár, 0,14 százalékos csökkenéssel.

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Nem csillapodik a forint ereje

Délutánra sem hagyott alább a forint ereje, ugyan nem tud tovább menni a magyar fizetőeszköz, de továbbra is fél százalék körüli javulásban van az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megy tovább a forint

Kora délutánra 362,5-ig erősödött a magyar deviza az euróval szemben, ez már fél százalékkal alacsonyabb a pénteki jegyzésnél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödni kezdett a forint

Délelőttre az erősödés felé mozfult a magyar deviza, most 363 közelében jár az euróval szemben, ami 0,35%-kal alacsonyabb a péntek esti szintnél. A dollár-forint jegyzés közben 316,24-is esett.

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Kivárás a forint piacán

Egyelőre nincs nagy mozgás a forint piacán, az elmúlt percekben visszakanyarodott 364 fölé az euró jegyzése, így már csak jelképes erősödésben van a magyar deviza. A dollár-forint közben 317,4 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Minden szem az MNB-re szegeződik, a forint is megmozdulhat a bejelentésekre

Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Hétfő reggel kis erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, az árfolyam 363,73-nál járt, ami 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a péntek estinél. Úgy tűnik, hogy a múlt heti hullámzás folytatódik a magyar devizapiacán. Várhatóan továbbra is elsősorban a nemzetközi hírek mozgatják majd a jegyzést, a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírek mellett a hétvégi német választások politikai következményeire és a kötvényhozamokra figyelnek elsősorban a befektetők.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon

az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése tartogathat izgalmakat.

A jegybank várhatóan szünetelteti a kamatcsökkentéseket a nyári lazítási ciklus után, az inflációs adatok és kilátások alapján lenne még lehetőség csökkenteni az 5,5%-os alapkamatot, azonban a fejlett jegybankok kamatemelései, a geopolitikai helyzet és a kötvényhozamok emelkedése óvatosságot indokolhat. A fő kérdés az lesz, dönt-e a Tanács az inflációs cél csökkentéséről, legutóbb őszre ígértek ezzel kapcsolatban fejleményt. Az elemzők szerint elképzelhető, hogy már most a jelenlegi 3%-ról 2,5%-ra módosítják a cél középértékét. A jegybank döntései és kommunikációja miatt kedden izgalmasabb napja lehet a forintnak.

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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Az euró-dollár árfolyam szintén minimálisan mozdult hétfő reggel, az 1,1475 körüli jegyzés 0,1 százalékos dollárerősödést jelent péntekhez képest. A befektetők a következő napokban a háborús és kötvénypiaci hírek mellett az amerikai-kínai csúcstalálkozóra figyelhetnek elsősorban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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