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Erősödik a forint az MNB kulcsfontosságú ülése előtt
Deviza

Erősödik a forint az MNB kulcsfontosságú ülése előtt

Portfolio
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Kedden ismét összeül az MNB Monetáris Tanácsa, mely a kamat mellett tárgyalja a friss inflációs jelentés előrejelzéseit is. Sőt, akár forradalmi döntést is hozhat a testület az inflációs cél csökkentéséről, ami a forint árfolyamára is hatással lehet. Hétfőn még kivárás jellemezheti a magyar devizát, elsősorban a nemzetközi hírek mozgathatják az árfolyamot.
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Erősödni kezdett a forint

Délelőttre az erősödés felé mozfult a magyar deviza, most 363 közelében jár az euróval szemben, ami 0,35%-kal alacsonyabb a péntek esti szintnél. A dollár-forint jegyzés közben 316,24-is esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kivárás a forint piacán

Egyelőre nincs nagy mozgás a forint piacán, az elmúlt percekben visszakanyarodott 364 fölé az euró jegyzése, így már csak jelképes erősödésben van a magyar deviza. A dollár-forint közben 317,4 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Minden szem az MNB-re szegeződik, a forint is megmozdulhat a bejelentésekre

Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Hétfő reggel kis erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, az árfolyam 363,73-nál járt, ami 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a péntek estinél. Úgy tűnik, hogy a múlt heti hullámzás folytatódik a magyar devizapiacán. Várhatóan továbbra is elsősorban a nemzetközi hírek mozgatják majd a jegyzést, a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírek mellett a hétvégi német választások politikai következményeire és a kötvényhozamokra figyelnek elsősorban a befektetők.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itthon

az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése tartogathat izgalmakat.

A jegybank várhatóan szünetelteti a kamatcsökkentéseket a nyári lazítási ciklus után, az inflációs adatok és kilátások alapján lenne még lehetőség csökkenteni az 5,5%-os alapkamatot, azonban a fejlett jegybankok kamatemelései, a geopolitikai helyzet és a kötvényhozamok emelkedése óvatosságot indokolhat. A fő kérdés az lesz, dönt-e a Tanács az inflációs cél csökkentéséről, legutóbb őszre ígértek ezzel kapcsolatban fejleményt. Az elemzők szerint elképzelhető, hogy már most a jelenlegi 3%-ról 2,5%-ra módosítják a cél középértékét. A jegybank döntései és kommunikációja miatt kedden izgalmasabb napja lehet a forintnak.

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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Az euró-dollár árfolyam szintén minimálisan mozdult hétfő reggel, az 1,1475 körüli jegyzés 0,1 százalékos dollárerősödést jelent péntekhez képest. A befektetők a következő napokban a háborús és kötvénypiaci hírek mellett az amerikai-kínai csúcstalálkozóra figyelhetnek elsősorban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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