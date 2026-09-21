Minden szem az MNB-re szegeződik, a forint is megmozdulhat a bejelentésekre

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Hétfő reggel kis erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, az árfolyam 363,73-nál járt, ami 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a péntek estinél. Úgy tűnik, hogy a múlt heti hullámzás folytatódik a magyar devizapiacán. Várhatóan továbbra is elsősorban a nemzetközi hírek mozgatják majd a jegyzést, a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírek mellett a hétvégi német választások politikai következményeire és a kötvényhozamokra figyelnek elsősorban a befektetők.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése tartogathat izgalmakat.

A jegybank várhatóan szünetelteti a kamatcsökkentéseket a nyári lazítási ciklus után, az inflációs adatok és kilátások alapján lenne még lehetőség csökkenteni az 5,5%-os alapkamatot, azonban a fejlett jegybankok kamatemelései, a geopolitikai helyzet és a kötvényhozamok emelkedése óvatosságot indokolhat. A fő kérdés az lesz, dönt-e a Tanács az inflációs cél csökkentéséről, legutóbb őszre ígértek ezzel kapcsolatban fejleményt. Az elemzők szerint elképzelhető, hogy már most a jelenlegi 3%-ról 2,5%-ra módosítják a cél középértékét. A jegybank döntései és kommunikációja miatt kedden izgalmasabb napja lehet a forintnak.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

Az euró-dollár árfolyam szintén minimálisan mozdult hétfő reggel, az 1,1475 körüli jegyzés 0,1 százalékos dollárerősödést jelent péntekhez képest. A befektetők a következő napokban a háborús és kötvénypiaci hírek mellett az amerikai-kínai csúcstalálkozóra figyelhetnek elsősorban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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