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Csökken a nyomás a forinton, de már az MNB-re figyelnek a befektetők
Deviza

Csökken a nyomás a forinton, de már az MNB-re figyelnek a befektetők

Portfolio
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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntése lesz a mai nap legfontosabb eseménye a forint árfolyama számára. A jegybank mai döntése mellett közzéteszi frissített előrejelzését is, amely az őszi kamatcsökkentések sorsát is eldöntheti. A forint délelőtt némileg erősödni tudott a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben, amiben a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló hírek és az olajárak csökkenése játszhatott szerepet.
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361 felé csorog az euró jegyzése

A kora délutáni órákban is folytatta enyhe erősödését a forint, így az euró jegyzése 361, a dolláré 315 forint felé közelít.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jó piaci hangulat hátterében a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló hírek és az olajárak csökkenése állhat.

A globális piacok számára referenciául szolgáló Brent jegyzése közel két hét urán ismét 100 dollár elá csökkent, ami javíthatta a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.

Olajár
A Brent nyersolaj árfolyama. Forrás: TradingView.
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Elmondták az elemzők, merre indulhat a forint az MNB döntése után

A Magyar Nemzeti Bank várhatóan szünetelteti az utóbbi időszakban követett, óvatos kamatcsökkentési ciklusát, miközben friss makrogazdasági előrejelzést tesz közzé, és az inflációs cél felülvizsgálata is napirendre kerülhet, ami a forint árfolyamát is támogathatja - áll az ING Bank devizapiaci kitekintőjében.

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Elmondták az elemzők, merre indulhat a forint az MNB döntése után
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Kilengések után a tegnap esti szintek közelébe ért a forint

A délelőtti órákban látott kisebb kilengések után most ismét a tegnap esti szintek közelében mozog a forint árfolyama. Az euró jegyzése most 361,7, a dolláré 315,6 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Fordulat a forintban, tegnap esti szintre erősödött vissza az árfolyam

Gyors fordulat történt a forint árfolyamában az elmúlt percekben: az euró jegyzése 361,6, a dolláré 315,5 forintig mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengül a forint

Az euró jegyzése 362,5, a dolláré 316,5 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödő dollár, lefelé mutató kockázatok az euróban

A dollár a hét elején az olajárak csökkenése és a globális részvénypiacok emelkedése ellenére is erősödni tudott. A mozgás hátterében a Fed tisztségviselőinek héja hangvételű megszólalásai állnak, amelyek megakadályozták, hogy az amerikai rövid lejáratú hozamok kövessék a globális korrekciót.

Az euró-dollár árfolyamában rövid távon továbbra is a lefelé mutató kockázatok dominálnak

- írják az ING Bank közgazdászai devizapiaci kitekintőjükben.

Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke arra figyelmeztetett, hogy

a kínálati sokkok az erős fogyasztói kiadásokkal és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokkal párosulva tartósan magasan tarthatják az inflációt, így a kétszázalékos célhoz való visszatérés sem lesz fájdalommentes.

Bár Goolsbee idén nem szavazó tag az FOMC-ban, a nézetei a döntéshozók spektrumának közepén helyezkednek el, ezért véleményét a piac a bizottsági konszenzus jó mutatójának tekinti. Később Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke is megerősítette a szigorúbb üzenetet, hangsúlyozva, hogy az előrehozott, fokozatos szigorítás célravezetőbb, miközben a monetáris politika jelenleg még túlságosan lazának tekinthető.

A megszólalások megtámasztották a rövid lejáratú dollárhozamokat egy olyan napon, amikor a Brent olaj ára rövid időre hordónként 100 dollár alá esett, ami a többi G10-es jegybank irányadó kamatvárakozásait lefelé húzta.

Az elemzők szerint a Fed kommunikációja az olajáresés időszakaiban képes megtörni az olaj és a dollár közötti szokásos összefüggést,

mivel a piac úgy tekint az amerikai jegybankra, mint amely alapvetően az inflációra fókuszál, míg a többi fejlett piaci jegybank érzékenyebb az energiaárak alakulására.

Lefelé mutató kockázatok dominálnak az EURUSD kurzusban

Egy hatvannapos modell alapján az euró-dollár árfolyam rövid távú fair értéke július vége óta először süllyedt 1,150 alá. A kétéves SOFR és ESTR közötti különbözet 150 bázispontra tágult vissza, ami szintén a júliusi szinteknek felel meg. Bár az EKB tisztségviselői eddig határozottan héja hangvételt ütöttek meg, és az októberi kamatemelés továbbra is terítéken van, a befektetők egyre inkább az ezzel ellentétes narratívát árazzák, ez pedig további nyomást gyakorol az euró-dollár jegyzésre. A francia tízéves hozamfelár a német Bundhoz képest elérte a 100 bázispontot; ezt a devizapiac egyelőre óvatosan kezeli, de a felár további tágulásának kockázata fennáll, az euró pedig hamarosan érzékenyebbé válhat erre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font-euró árfolyam szeptember eleje óta szűk, 0,855–0,860-as sávban mozog. A Bank of England múlt heti kamatdöntő ülése sem volt annyira héja hangvételű, mint az EKB vagy a Fed döntése, ugyanakkor nem szállt szembe érdemben a piac agresszív szigorítási várakozásaival sem. A piac mintegy 75 százalékos valószínűséggel áraz novemberi kamatemelést, júniusig pedig összesen 92 bázispontos emelést vár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció

Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint az energiaárak újabb emelkedési hulláma miatt az euróövezeti infláció a korábban vártnál hosszabb ideig marad magas szinten – derül ki a Le Temps című svájci lapnak adott interjújából - írta meg a Bloomberg.

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Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció
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Újra 362 felett az euró árfolyama

Az euró jegyzése 362,2, a dolláré 316,0 forint most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kis kilengésekkel kezdi a napot a forint

Az euró árfolyama 362 forint fölé, a dolláré 316 forint közelébe emelkedett, hogy aztán némileg korrigáljon az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább gyengül a japán jen

A jen kedden 157,47-es szintre gyengült a dollárral szemben, noha a japán munkaszüneti nap és az esetleges jegybanki beavatkozástól való félelem tompította az elmozdulásokat. A Nikkei gazdasági lap értesülései szerint

a japán hatóságok pénteken árfolyam-ellenőrzést végeztek a dollár/jen jegyzéseknél, ami a piaci intervenció megszokott előjele.

A japán fizetőeszközt a japán jegybank (BOJ) pénteki kamatemelése sem tudta felpörgetni, mivel a döntést két galamb hangvételű ellenszavazat kísérte. Ez éles ellentétben áll a Fed és a többi jegybank héja hangnemével, a piacok ugyanis idén további szigorításokat áraznak a legtöbb fejlett gazdaságban. A befektetők mindössze 30 százalékos esélyt adnak annak, hogy a BOJ októberben 1,5 százalékra emeli az irányadó kamatot, miközben a Fed esetében 55 százalékos valószínűséggel áraznak egy újabb, 25 bázispontos emelést.

Carlos Casanova, a Union Bancaire Privée ázsiai vezető közgazdásza rámutatott, hogy

amíg a BOJ nem szigorít a Fednél gyorsabb ütemben, a mintegy 275 bázispontos amerikai–japán kamatkülönbözet továbbra is kedvez a jenalapú carry trade ügyleteknek.

Előrejelzése szerint a dollár/jen árfolyam az év végére elérheti a 160-as szintet, majd 2027 közepére 156-ig korrigálhat vissza.

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Az ausztrál dollár árfolyama eközben 0,7120 körül ingadozott, miután Michele Bullock, az ausztrál jegybank (RBA) elnöke arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas energiaárak miatt felfelé mutató inflációs kockázatok alakulhatnak ki, ami megerősítette a jövő heti kamatemelési várakozásokat. Az új-zélandi dollár 0,4 százalékot pattant fel a háromhavi mélypontjáról, miután Anna Breman, az új-zélandi jegybank (RBNZ) elnöke jelezte, hogy az olajárak tartós emelkedése a vártnál magasabb inflációt hozhat.

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Érkezik a döntés, ami meghatározhatja a forint őszét

A 360-367-es sávban ingadozik az euró-forint árfolyam július közepe óta, azaz a magyar fizetőeszköz megtalálhatta egyensúlyát a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben.

Forint euró
EURHUF árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.

A mai nap folyamán azonban olyan döntés érkezhet az MNB-ből, ami új egyensúlyt jelölhet ki a magyar fizetőeszköz számára.

A korábban megjelent értesülések szerint ugyanis a magyar jegybank három lazítás után ma jó eséllyel szünetelteti a kamatcsökkentési ciklust, ezzel együtt pedig 2,5 százalékra csökkentheti az inflációs célt. A Portfolionak nyilatkozó elemzők véleménye egybecseng az előzetes értesülésekkel.

Mindezek mellett a frissített makrogazdasági előrejelzések publikálása szintén a mai ülésen esedékes.

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Az MNB-ből érkező hírek mellett a befektetők az augusztusi magyar államháztartási jelentésre, illetve a közel-keleti fejleményekre és a nemzetközi kötvénypiacokra figyelhetnek leginkább.

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