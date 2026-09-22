Elmondták az elemzők, merre indulhat a forint az MNB döntése után

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Az elemzői várakozások szerint az MNB mai döntésével 5,50 százalékon hagyja az alapkamatot. A jegybank emellett friss makrogazdasági előrejelzést tesz közzé, és napirendre kerülhet az inflációs cél esetleges módosítása is, a jelenlegi 3 százalékos célérték két lépésben történő csökkentése 2 százalékra.

Az ING szakértői szerint Magyarország továbbra is a közép-kelet-európai régió leginkább figyelt piaca, ahol az eszközosztályok széles körében kiemelkedően magas a befektetői vételi (long) pozicionáltság, amit a választások utáni sajátos narratíva és az euróbevezetés kilátásai is táplálnak. A globális energiaárak közelmúltbeli megugrása ugyanakkor ismét rávilágított arra, hogy a magyar eszközök piaci érzékenysége (bétája) kiemelkedően magas a nemzetközi piacokhoz képest, ami a hazai gazdaság energiaköltségeknek való kitettségét és a túlzsúfolt pozíciókat egyaránt tükrözi.

A kamatkondíciókra vonatkozó várakozások az elmúlt két hónapban markánsan felfelé módosultak. Ezt erősítették azok a piaci értesülések is, miszerint az MNB éppen azért tarthat szünetet a kamatcsökkentésben, hogy megalapozza az inflációs cél csökkentését. A hozamgörbe rövid végén jelenleg alig egy teljes kamatvágást áraz a piac, ezt a várakozást pedig a mai döntés próbára teheti - írják az ING Bank közgazdászai. Az elemzők szerint az sem lenne meglepő, ha az energiaárak újbóli emelkedése esetén a piac kis eséllyel kamatemelést is beárazna – a régió más országaihoz hasonlóan –, noha az alapforgatókönyv az év későbbi részében kamatcsökkentést vetít előre.

Az alacsonyabb inflációs cél ugyanakkor a hozamgörbe hosszú végét támogathatná, ami a már most is invertált hozamgörbe további laposodására mutat.

A forint szintén profitálhat a szigorúbb jegybanki kiállásból, hiszen a kamatvágások szüneteltetése és az alacsonyabb inflációs cél egyaránt a tartósan szigorú monetáris politika jelzéseként értelmezhető, ez pedig növeli a carry trade vonzerejét.

A hazai folyamatok piaci hatása ugyanakkor egyelőre korlátozott, és a deviza-, illetve kötvénypiac tartós erősödése a geopolitikai helyzet érdemi javulása nélkül nehezen képzelhető el

- zárul az ING Bank szakértőinek elemzése.

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