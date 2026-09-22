Érkezik a döntés, ami meghatározhatja a forint őszét

A jen kedden 157,47-es szintre gyengült a dollárral szemben, noha a japán munkaszüneti nap és az esetleges jegybanki beavatkozástól való félelem tompította az elmozdulásokat. A Nikkei gazdasági lap értesülései szerint

a japán hatóságok pénteken árfolyam-ellenőrzést végeztek a dollár/jen jegyzéseknél, ami a piaci intervenció megszokott előjele.

A japán fizetőeszközt a japán jegybank (BOJ) pénteki kamatemelése sem tudta felpörgetni, mivel a döntést két galamb hangvételű ellenszavazat kísérte. Ez éles ellentétben áll a Fed és a többi jegybank héja hangnemével, a piacok ugyanis idén további szigorításokat áraznak a legtöbb fejlett gazdaságban. A befektetők mindössze 30 százalékos esélyt adnak annak, hogy a BOJ októberben 1,5 százalékra emeli az irányadó kamatot, miközben a Fed esetében 55 százalékos valószínűséggel áraznak egy újabb, 25 bázispontos emelést.

Carlos Casanova, a Union Bancaire Privée ázsiai vezető közgazdásza rámutatott, hogy

amíg a BOJ nem szigorít a Fednél gyorsabb ütemben, a mintegy 275 bázispontos amerikai–japán kamatkülönbözet továbbra is kedvez a jenalapú carry trade ügyleteknek.

Előrejelzése szerint a dollár/jen árfolyam az év végére elérheti a 160-as szintet, majd 2027 közepére 156-ig korrigálhat vissza.

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Az ausztrál dollár árfolyama eközben 0,7120 körül ingadozott, miután Michele Bullock, az ausztrál jegybank (RBA) elnöke arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas energiaárak miatt felfelé mutató inflációs kockázatok alakulhatnak ki, ami megerősítette a jövő heti kamatemelési várakozásokat. Az új-zélandi dollár 0,4 százalékot pattant fel a háromhavi mélypontjáról, miután Anna Breman, az új-zélandi jegybank (RBNZ) elnöke jelezte, hogy az olajárak tartós emelkedése a vártnál magasabb inflációt hozhat.