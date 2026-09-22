Ütik tovább a forintot, már odalett teljesen az erősödés

363 felett
Rég nem látott hullámvasútra ült a keddi kereskedésben a forint, ami nem meglepő a mai mozgalmas nap és hazai fejlemények tükrében.
A délutáni gyengülő hullám oda vezetett, hogy az euró-forint kurzusa a 363,20-as szinten is járt, miközben alig pár órával korábban a 359,50-es szintet is célba vette.
Elgyengült a forint
Már gyengébb a forint mint reggel, az euróval szemben. Az EUR/HUF kurzusa a 363-as szinthez közelít.
Mit mondanak az elemzők az MNB nagy döntéséről?
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa szeptemberi ülésén változatlanul hagyta az alapkamatot 5,50 százalékon, ezzel a nyári kamatvágások után először tartotta szinten az irányadó rátát. A jegybank bejelentette, hogy 2028. január 1-től az inflációs célt 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti, ami az eurózónához való közeledés első komolyabb lépéseként értékelhető. Emellett 2027-től az EKB gyakorlatához igazodva évi 12 helyett 8 kamatdöntő ülést tart majd az MNB. A forint erősödéssel reagált a bejelentésekre, elemzők szerint ugyanakkor az alacsonyabb inflációs cél és a továbbra is bizonytalan külső környezet miatt a további kamatcsökkentések lehetősége rövid távon korlátozott.
Hullámvasúton a forint
Folytatódott a forint gyengülése az elmúlt percekben, így az euró jegyzése mostanra 362,4, a dolláré 316,8 forintra emelkedett.
Visszajött a forint
Nem bizonyult tartósnak a forint délutáni erősödése, Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójának végét követő percekben ugyanis a hétfő esti szintek fölé emelkedett vissza a magyar fizetőeszköz árfolyama.
Az euró most 361,9, a dollár 316 forintba kerül.
Vagyonadó: már csak néhány hetet kell várni
A vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét - mondta Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, a Magyar gazdaság 2030 - Versenyképesség beindítva elnevezésű konferencián tartott előadásában.
Egyértelműen magyar okok vannak a háttérben
A forint a régiós versenytársait is felülteljesíti, látványos az, amit a lengyel zloty ellenében művel.
A PLN/HUF kurzus a 82,75-ös szintet is megközelítette, amire július közepén volt legutóbb példa.
Ebből is jól látható, hogy a keddi MNB-döntések mozgatják ma a forint árfolyamát.
360 alatt az euró-forint
Tovább menetel a forint. Az euróval szembeni kurzus benézett már a 360-as szint alá is a jegybank felől érkező bejelentések nyomán.
Lassan egyhavi csúcsára ment a hazai fizetőeszköz az euró ellenében.
Itt az MNB közleménye!
A Magyar Nemzeti Bank a mai ülésén változatlanul, 5,5%-on tartotta az alapkamatot. A jegybanki közlemény legfontosabb üzenete, hogy a fejlett jegybank tovább emelhetik a kamatokat, miközben a kötvénypiacok aggódnak a fejlett országok adósságpályái miatt. Itthon az aszály negatív növekedési hatásait az export vártnál kedvezőbb bővülése ellensúlyozhatja. Az inflációs előrejelzés 2027-re vonatkozóan emelkedett. Összességében a kamatok tartása szükséges az inflációs cél eléréséhez és a jövőben a jegybank adatvezérelt módon, a globális és hazai fejleményeket figyelembevéve dönt a jegybank.
Itt az MNB új előrejelzése: hiába a nemzetközi kockázatok, mérsékelt marad az idei infláció
Az elmúlt hónapok magas energiaárai ellenére év végéig alacsony marad az árnyomás Magyarországon - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi Inflációs jelentéséből. A kedden nyilvánosságra hozott növekedési és inflációs előrejelzések alapján a fogyasztói árak átlagos növekedési üteme 2026-ban 1,8 százalék lesz, míg a GDP-növekedés szintén 1,8 százalék körül alakulhat.
Varga Mihály az MNB forradalmi döntéséről: jobban tükrözi Magyarország gazdasági fejlettségét
Változatlanul hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, így egyelőre megállnak az 5,5%-os alapkamatnál a nyári mini lazítási ciklus után. Három órakor érkezik az indoklás és Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója.
Belevettek a forintba az MNB bejelentései után
Szeptemberi kamatdöntésével együtt 2,5 százalékra mérsékelte középtávú inflációs célját az MNB. A változás 2028-tól lép majd életbe.
A hírre gyorsan erősödni kezdett a forint, az euró jegyzése 360,7, a dolláré 314,9 forintig süllyedt.
Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a döntés: az MNB csökkentette az inflációs célt
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa úgy határozott, hogy 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. A jegybank a döntés mellett a plusz-mínusz 1 százalékpontos toleranciasávot változatlanul fenntartja. Az új célérték az MNB árstabilitás iránti elköteleződését jelzi, és középtávon alacsonyabb inflációs pályát vetít előre a magyar gazdaság számára.
Oldalazik a forint az MNB döntése után
Nem érkezett érdemi árfolyam-reakció az MNB szeptemberi kamatdöntésére, ami megerősíti, hogy az előzetes árazások alapján ez volt messze a legvalószínűbb forgatókönyv.
Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatója és a frissített makrogazdasági előrejelzések ugyanakkor hozhatnak változást a forint kilátásai szempontjából is, hiszen
ezek alapján kiderül, mennyi mozgástere lesz ősszel az MNB-nek csökkenteni a kamatokat.
Az euró most 361,6, a dollár 315,4 forintba kerül.
Itt az MNB kamatdöntése!
Kedden 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így a nyári „mini kamatcsökkentési ciklus” után egyelőre kivár a jegybank. A legfontosabb kérdésekre azonban egyelőre nem kaptunk választ, de hamarosan kiderülhet az MNB friss prognózisa, illetve akár az inflációs cél csökkentését is bejelenthetik.
Hatalmas bejelentés jött Iránból: 7 napon belül újranyitják Hormuzt, ehhez Amerikának egyetlen dolgot kell tennie
Irán hét napon belül kész megnyitni a Hormuzi-szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők blokádját – közölte egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel kedden.
361 felé csorog az euró jegyzése
A kora délutáni órákban is folytatta enyhe erősödését a forint, így az euró jegyzése 361, a dolláré 315 forint felé közelít.
A jó piaci hangulat hátterében a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló hírek és az olajárak csökkenése állhat.
A globális piacok számára referenciául szolgáló Brent jegyzése közel két hét urán ismét 100 dollár elá csökkent, ami javíthatta a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.
Elmondták az elemzők, merre indulhat a forint az MNB döntése után
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan szünetelteti az utóbbi időszakban követett, óvatos kamatcsökkentési ciklusát, miközben friss makrogazdasági előrejelzést tesz közzé, és az inflációs cél felülvizsgálata is napirendre kerülhet, ami a forint árfolyamát is támogathatja - áll az ING Bank devizapiaci kitekintőjében.
Kilengések után a tegnap esti szintek közelébe ért a forint
A délelőtti órákban látott kisebb kilengések után most ismét a tegnap esti szintek közelében mozog a forint árfolyama. Az euró jegyzése most 361,7, a dolláré 315,6 forint.
Fordulat a forintban, tegnap esti szintre erősödött vissza az árfolyam
Gyors fordulat történt a forint árfolyamában az elmúlt percekben: az euró jegyzése 361,6, a dolláré 315,5 forintig mérséklődött.
Gyengül a forint
Az euró jegyzése 362,5, a dolláré 316,5 forint.
Erősödő dollár, lefelé mutató kockázatok az euróban
A dollár a hét elején az olajárak csökkenése és a globális részvénypiacok emelkedése ellenére is erősödni tudott. A mozgás hátterében a Fed tisztségviselőinek héja hangvételű megszólalásai állnak, amelyek megakadályozták, hogy az amerikai rövid lejáratú hozamok kövessék a globális korrekciót.
Az euró-dollár árfolyamában rövid távon továbbra is a lefelé mutató kockázatok dominálnak
- írják az ING Bank közgazdászai devizapiaci kitekintőjükben.
Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke arra figyelmeztetett, hogy
a kínálati sokkok az erős fogyasztói kiadásokkal és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokkal párosulva tartósan magasan tarthatják az inflációt, így a kétszázalékos célhoz való visszatérés sem lesz fájdalommentes.
Bár Goolsbee idén nem szavazó tag az FOMC-ban, a nézetei a döntéshozók spektrumának közepén helyezkednek el, ezért véleményét a piac a bizottsági konszenzus jó mutatójának tekinti. Később Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke is megerősítette a szigorúbb üzenetet, hangsúlyozva, hogy az előrehozott, fokozatos szigorítás célravezetőbb, miközben a monetáris politika jelenleg még túlságosan lazának tekinthető.
A megszólalások megtámasztották a rövid lejáratú dollárhozamokat egy olyan napon, amikor a Brent olaj ára rövid időre hordónként 100 dollár alá esett, ami a többi G10-es jegybank irányadó kamatvárakozásait lefelé húzta.
Az elemzők szerint a Fed kommunikációja az olajáresés időszakaiban képes megtörni az olaj és a dollár közötti szokásos összefüggést,
mivel a piac úgy tekint az amerikai jegybankra, mint amely alapvetően az inflációra fókuszál, míg a többi fejlett piaci jegybank érzékenyebb az energiaárak alakulására.
Lefelé mutató kockázatok dominálnak az EURUSD kurzusban
Egy hatvannapos modell alapján az euró-dollár árfolyam rövid távú fair értéke július vége óta először süllyedt 1,150 alá. A kétéves SOFR és ESTR közötti különbözet 150 bázispontra tágult vissza, ami szintén a júliusi szinteknek felel meg. Bár az EKB tisztségviselői eddig határozottan héja hangvételt ütöttek meg, és az októberi kamatemelés továbbra is terítéken van, a befektetők egyre inkább az ezzel ellentétes narratívát árazzák, ez pedig további nyomást gyakorol az euró-dollár jegyzésre. A francia tízéves hozamfelár a német Bundhoz képest elérte a 100 bázispontot; ezt a devizapiac egyelőre óvatosan kezeli, de a felár további tágulásának kockázata fennáll, az euró pedig hamarosan érzékenyebbé válhat erre.
A font-euró árfolyam szeptember eleje óta szűk, 0,855–0,860-as sávban mozog. A Bank of England múlt heti kamatdöntő ülése sem volt annyira héja hangvételű, mint az EKB vagy a Fed döntése, ugyanakkor nem szállt szembe érdemben a piac agresszív szigorítási várakozásaival sem. A piac mintegy 75 százalékos valószínűséggel áraz novemberi kamatemelést, júniusig pedig összesen 92 bázispontos emelést vár.
Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint az energiaárak újabb emelkedési hulláma miatt az euróövezeti infláció a korábban vártnál hosszabb ideig marad magas szinten – derül ki a Le Temps című svájci lapnak adott interjújából - írta meg a Bloomberg.
Újra 362 felett az euró árfolyama
Az euró jegyzése 362,2, a dolláré 316,0 forint most.
Kis kilengésekkel kezdi a napot a forint
Az euró árfolyama 362 forint fölé, a dolláré 316 forint közelébe emelkedett, hogy aztán némileg korrigáljon az elmúlt percekben.
Tovább gyengül a japán jen
A jen kedden 157,47-es szintre gyengült a dollárral szemben, noha a japán munkaszüneti nap és az esetleges jegybanki beavatkozástól való félelem tompította az elmozdulásokat. A Nikkei gazdasági lap értesülései szerint
a japán hatóságok pénteken árfolyam-ellenőrzést végeztek a dollár/jen jegyzéseknél, ami a piaci intervenció megszokott előjele.
A japán fizetőeszközt a japán jegybank (BOJ) pénteki kamatemelése sem tudta felpörgetni, mivel a döntést két galamb hangvételű ellenszavazat kísérte. Ez éles ellentétben áll a Fed és a többi jegybank héja hangnemével, a piacok ugyanis idén további szigorításokat áraznak a legtöbb fejlett gazdaságban. A befektetők mindössze 30 százalékos esélyt adnak annak, hogy a BOJ októberben 1,5 százalékra emeli az irányadó kamatot, miközben a Fed esetében 55 százalékos valószínűséggel áraznak egy újabb, 25 bázispontos emelést.
Carlos Casanova, a Union Bancaire Privée ázsiai vezető közgazdásza rámutatott, hogy
amíg a BOJ nem szigorít a Fednél gyorsabb ütemben, a mintegy 275 bázispontos amerikai–japán kamatkülönbözet továbbra is kedvez a jenalapú carry trade ügyleteknek.
Előrejelzése szerint a dollár/jen árfolyam az év végére elérheti a 160-as szintet, majd 2027 közepére 156-ig korrigálhat vissza.
Az ausztrál dollár árfolyama eközben 0,7120 körül ingadozott, miután Michele Bullock, az ausztrál jegybank (RBA) elnöke arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas energiaárak miatt felfelé mutató inflációs kockázatok alakulhatnak ki, ami megerősítette a jövő heti kamatemelési várakozásokat. Az új-zélandi dollár 0,4 százalékot pattant fel a háromhavi mélypontjáról, miután Anna Breman, az új-zélandi jegybank (RBNZ) elnöke jelezte, hogy az olajárak tartós emelkedése a vártnál magasabb inflációt hozhat.
Érkezik a döntés, ami meghatározhatja a forint őszét
A 360-367-es sávban ingadozik az euró-forint árfolyam július közepe óta, azaz a magyar fizetőeszköz megtalálhatta egyensúlyát a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben.
A mai nap folyamán azonban olyan döntés érkezhet az MNB-ből, ami új egyensúlyt jelölhet ki a magyar fizetőeszköz számára.
A korábban megjelent értesülések szerint ugyanis a magyar jegybank három lazítás után ma jó eséllyel szünetelteti a kamatcsökkentési ciklust, ezzel együtt pedig 2,5 százalékra csökkentheti az inflációs célt. A Portfolionak nyilatkozó elemzők véleménye egybecseng az előzetes értesülésekkel.
Mindezek mellett a frissített makrogazdasági előrejelzések publikálása szintén a mai ülésen esedékes.
Az MNB-ből érkező hírek mellett a befektetők az augusztusi magyar államháztartási jelentésre, illetve a közel-keleti fejleményekre és a nemzetközi kötvénypiacokra figyelhetnek leginkább.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Kiderült, miért nem szavazták meg a Tisza Párt képviselői a Fidesz és a KDNP tagjelöltjeit a Médiatanácsba
Saját belátásuk szerint dönthettek a képviselők.
Beigazolódott a Tesla nagy ígérete? Tizedannyi baleset történik az önvezető autókkal egy európai országban
Friss statisztika érkezett.
Váratlan fordulat: különleges tűzszünet jöhet Oroszország és Ukrajna között
Washinton új ötlete nem mellőzi az önös érdekeket.
Vagyonadó: már csak néhány hetet kell várni
A kata átalakítását célzó törvénytervezet is hamarosan megjelenik.
Nem látjuk a fától az erdőt: pedig ezen múlhat a hazai energiarendszer jövője
Rossz kérdéseket teszünk fel.
Kiderült, mit tartalmaz Trump történelmi megállapodása: lezárnak egy hatalmas területet az oroszok elől
Újabb lépésben tér vissza a hidegháború.
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.