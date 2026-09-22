Ütik tovább a forintot, már odalett teljesen az erősödés

A dollár a hét elején az olajárak csökkenése és a globális részvénypiacok emelkedése ellenére is erősödni tudott. A mozgás hátterében a Fed tisztségviselőinek héja hangvételű megszólalásai állnak, amelyek megakadályozták, hogy az amerikai rövid lejáratú hozamok kövessék a globális korrekciót.

Az euró-dollár árfolyamában rövid távon továbbra is a lefelé mutató kockázatok dominálnak

- írják az ING Bank közgazdászai devizapiaci kitekintőjükben.

Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke arra figyelmeztetett, hogy

a kínálati sokkok az erős fogyasztói kiadásokkal és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokkal párosulva tartósan magasan tarthatják az inflációt, így a kétszázalékos célhoz való visszatérés sem lesz fájdalommentes.

Bár Goolsbee idén nem szavazó tag az FOMC-ban, a nézetei a döntéshozók spektrumának közepén helyezkednek el, ezért véleményét a piac a bizottsági konszenzus jó mutatójának tekinti. Később Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke is megerősítette a szigorúbb üzenetet, hangsúlyozva, hogy az előrehozott, fokozatos szigorítás célravezetőbb, miközben a monetáris politika jelenleg még túlságosan lazának tekinthető.

A megszólalások megtámasztották a rövid lejáratú dollárhozamokat egy olyan napon, amikor a Brent olaj ára rövid időre hordónként 100 dollár alá esett, ami a többi G10-es jegybank irányadó kamatvárakozásait lefelé húzta.

Az elemzők szerint a Fed kommunikációja az olajáresés időszakaiban képes megtörni az olaj és a dollár közötti szokásos összefüggést,

mivel a piac úgy tekint az amerikai jegybankra, mint amely alapvetően az inflációra fókuszál, míg a többi fejlett piaci jegybank érzékenyebb az energiaárak alakulására.

Lefelé mutató kockázatok dominálnak az EURUSD kurzusban

Egy hatvannapos modell alapján az euró-dollár árfolyam rövid távú fair értéke július vége óta először süllyedt 1,150 alá. A kétéves SOFR és ESTR közötti különbözet 150 bázispontra tágult vissza, ami szintén a júliusi szinteknek felel meg. Bár az EKB tisztségviselői eddig határozottan héja hangvételt ütöttek meg, és az októberi kamatemelés továbbra is terítéken van, a befektetők egyre inkább az ezzel ellentétes narratívát árazzák, ez pedig további nyomást gyakorol az euró-dollár jegyzésre. A francia tízéves hozamfelár a német Bundhoz képest elérte a 100 bázispontot; ezt a devizapiac egyelőre óvatosan kezeli, de a felár további tágulásának kockázata fennáll, az euró pedig hamarosan érzékenyebbé válhat erre.

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A font-euró árfolyam szeptember eleje óta szűk, 0,855–0,860-as sávban mozog. A Bank of England múlt heti kamatdöntő ülése sem volt annyira héja hangvételű, mint az EKB vagy a Fed döntése, ugyanakkor nem szállt szembe érdemben a piac agresszív szigorítási várakozásaival sem. A piac mintegy 75 százalékos valószínűséggel áraz novemberi kamatemelést, júniusig pedig összesen 92 bázispontos emelést vár.