A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben

Picit korrigált a forint
Az euró 365 forint felett jár, 3,3 forinttal (0,9 százalék) gyengült a tegnap esti szinthez képest, de napközben járt 322-nél is.
A dollár 4,6 forinttal drágult (1,5 százalék), és 321 forint közelében mozog.
A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is veszít értékéből, a lengyel zloty 0,3, a cseh korona 0,6 százalékkal erősödik vele szemben.
Michael Barr, a Fed egyik vezető tisztségviselője szerint októberben újabb kamatemelés jöhet, a piac pedig már 70 százalékos esélyt áraz erre, miközben a tízéves amerikai hozam is rendkívül nagyot emelkedett.
A választás óta nem látott mélyponton a forint a dollárral szemben
A választás óta nem volt ilyen gyenge a forint a dollárral szemben, a kurzus 4,5 egységgel (1,4 százalék) gyengült és a 320-321-es szint között mozog. Nap közben 322 felett is járt.
Nem kíméli a lakosságot a Fed: újabb kamatemelések jöhetnek
Michael Barr, a Federal Reserve kormányzója a múlt héten végrehajtott 25 bázispontos kamatemelést követően jelezte, hogy további szigorításra lesz szükség az infláció megfékezéséhez. A jegybanki vezető a Chicagói Fed lakhatási konferenciáján beszélt a monetáris politika kilátásairól.
366-nál jár a forint
Szerda este határozottan gyengül a forint, és a mozgás széles körű.
Az euró 366 forint felett jár, 4,1 forinttal került feljebb (1,1 százalék), ezzel a napi maximum közelében mozog.
A dollár ennél is nagyobbat drágult: 5,7 forinttal került feljebb (1,8 százalék), és 322 forint közelében jár, szintén a napi csúcs közelében.
A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben, a lengyel zloty 0,4, a cseh korona 0,7 százalékkal.
Az euró eközben 0,65 százalékkal gyengül a dollárral szemben.
Megállt a lejtmenet
Úgy tűnik, 365 forint körül stabilizálódhat az euró-forint kurzus: a reggel óta tartó lejtmenet után nagyjából 4 óra óta oldalazásra váltott az árfolyam.
Hasonló minta rajzolódott ki a dollárnál is, ott 320 és 321 forint közt ingadozik a jegyzés.
Gyengül a forint
Gyengül a forint szerda délután, az euró 365 forint közelében, a napi sáv felső részében jár, 2,9 forinttal került feljebb (0,8 százalék).
A dollár ennél is nagyobb mértékben, 4,1 forinttal drágult (1,3 százalék), jegyzése 320 forint fölé emelkedett.
A gyengülés széles körű, a magyar deviza a zlotyval szemben 0,2, a cseh koronával szemben 0,5 százalékkal került lejjebb.
Az euró-dollár árfolyam 1,140 körül mozog, 0,47 százalékos csökkenéssel.
Új csúcson a 10 éves amerikai kötvényhozamok
5,04 százalékra emelkedtek ma a 10 éves lejáratú amerikai kötvényhozamok, ami új idei csúcsot jelent. Hasonló szinten legutóbb a 2008-as pénzügyi válság előtt jártak a kötvényhozamok.
Lejtőre került a forint
Folyamatosan gyengült a forint a délelőtti órákban, mostanra az euró jegyzése 364,4, a dolláré 319,3 forintig emelkedett.
A forint gyengülésének hátterében jó eséllyel az amerikai kamatvárakozások emelkedése és a dollár erősödése áll.
A pénzpiaci árazások alapján számolt implikált valószínűségek szerint a Fed jó eséllyel októberben is kamatot emelhet, ráadásul egy újabb, decemberi lépés sem elképzelhetetlen most már (40 százalékos esély).
Olyan európai adatok érkeztek, amire három éve nem volt példa
Hároméves csúcsra, 53,1 pontra emelkedett az eurózóna összetett beszerzésimenedzser-indexe (PMI) szeptemberben az augusztusi 52,0 pontról. Úgy tűnik, a gazdasági aktivitás az olajárak megugrása, az ellátási láncok zavarai és az alacsony vízszintek ellenére is töretlen maradt - írják az ING Bank elemzői.
Kezd nagyon rossz napja lenni a forintnak
A dollárral szemben 318 felett az árfolyam (0,67%-os gyengülés), míg az euróval szemben 363 felett jár a magyar fizetőeszköz árfolyama (0,35%)-os gyengülés. Eközben a dollár erősödik a japán jennel és az euróval szemben is, de az olaj ára nem mozgott nagyokat egyelőre.
Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára
Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a magyar kormány jogállamisági önértékelését, ezért azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a kondicionalitási eljárásban még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást – jelentette be Ursula von der Leyen szerdai közleményében. Az Európai Bizottság elnöke szerint ezzel egyidejűleg megszűnhet az a korlátozás is, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk fenntartott intézményeket kizárta több közvetlen uniós programból, így a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadításához azonban még a tagállamokat képviselő EU Tanácsának jóváhagyása szükséges.
Folytatódik a forint botladozása
Gyengüléssel kezdett reggel a magyar deviza, az euróval szemben egészen 363-ig esett, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, míg a dollár jegyzése 317,8-nál jár.
Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa – Merre tovább, forint?
Szerda reggel 362,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. Tegnap mozgalmas napunk volt, hiszen az MNB az eddigi 5,5%-on tartotta az alapkamatot, emellett bejelentette, hogy 2028-tól 3%-ról 2,5%-ra csökken az inflációs célsáv középértéke, a jövő évtől pedig az eddigi 12 helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tartanak évente. A lépések
jelentős átalakítást jelentenek a monetáris politika keretrendszerében, de az alapok nem változnak.
A bejelentések után erősödni kezdett a forint, átmenetileg 360 alá is benézett az euró jegyzése, azonban hamar kifulladt a menetelés. Rövidtávon az átalakítás nem hoz érdemi változást, de értelmezhető úgy, mint az első óvatos lépés a jegybank részéről az euróbevezetés felé vezető úton. Azt az MNB elnöke is kiemelte délutáni sajtótájékoztatóján, hogy a következő hónapokban a nemzetközi hangulat mellett a 2027-es költségvetéssel, valamint a kormány középtávú makrogazdasági és fiskális pályájával kapcsolatos bejelentések mozgathatják a magyar eszközök kockázati felárát.
A nemzetközi hangulat megint kezd borúsra fordulni, ma reggelre a dollár 0,2%-kal erősödött az euróval szemben, ami rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Így lassan az 1,14-es szint felé araszol a jegyzés. A hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti és ukrajnai hírek mozgatják, a háborús fejlemények nyomán kialakuló energiaár-emelkedés a devizapiacot is nyomás alatt tartja.
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