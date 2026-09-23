15°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben
Deviza

A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Gyengül a forint: euró 366, a dollár 322 forint felett is járt. A magyar deviza a lengyel zlotyval, valamint a cseh koronával szemben is veszít értékéből. Közben jelentősen erősödik a dollár, amely az euróval szemben július vége óta nem látott szintre jutott, miután Michael Barr, a Fed egyik vezető tisztségviselője újabb, októberi kamatemelés lehetőségéről beszélt az erősödő inflációs nyomás miatt. A piac már 70 százalékos eséllyel áraz egy újabb amerikai kamatemelést, miközben a kötvénypiacon is rendkívül nagy mozgás alakult ki: a tízéves hozam a megadott adatok szerint 1,70 százalékponttal emelkedett, és 2007 júliusa óta nem látott szintre került.
Megosztás

Picit korrigált a forint

Az euró 365 forint felett jár, 3,3 forinttal (0,9 százalék) gyengült a tegnap esti szinthez képest, de napközben járt 322-nél is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 4,6 forinttal drágult (1,5 százalék), és 321 forint közelében mozog.

A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is veszít értékéből, a lengyel zloty 0,3, a cseh korona 0,6 százalékkal erősödik vele szemben.

Michael Barr, a Fed egyik vezető tisztségviselője szerint októberben újabb kamatemelés jöhet, a piac pedig már 70 százalékos esélyt áraz erre, miközben a tízéves amerikai hozam is rendkívül nagyot emelkedett.

Megosztás

A választás óta nem látott mélyponton a forint a dollárral szemben

A választás óta nem volt ilyen gyenge a forint a dollárral szemben, a kurzus 4,5 egységgel (1,4 százalék) gyengült és a 320-321-es szint között mozog. Nap közben 322 felett is járt.

Kép (1)

Megosztás

Nem kíméli a lakosságot a Fed: újabb kamatemelések jöhetnek

Michael Barr, a Federal Reserve kormányzója a múlt héten végrehajtott 25 bázispontos kamatemelést követően jelezte, hogy további szigorításra lesz szükség az infláció megfékezéséhez. A jegybanki vezető a Chicagói Fed lakhatási konferenciáján beszélt a monetáris politika kilátásairól.

Tovább a cikkhez
Nem kíméli a lakosságot a Fed: újabb kamatemelések jöhetnek
Megosztás

366-nál jár a forint

Szerda este határozottan gyengül a forint, és a mozgás széles körű.

Az euró 366 forint felett jár, 4,1 forinttal került feljebb (1,1 százalék), ezzel a napi maximum közelében mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ennél is nagyobbat drágult: 5,7 forinttal került feljebb (1,8 százalék), és 322 forint közelében jár, szintén a napi csúcs közelében.

A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben, a lengyel zloty 0,4, a cseh korona 0,7 százalékkal.

Az euró eközben 0,65 százalékkal gyengül a dollárral szemben.

Megosztás

Megállt a lejtmenet

Úgy tűnik, 365 forint körül stabilizálódhat az euró-forint kurzus: a reggel óta tartó lejtmenet után nagyjából 4 óra óta oldalazásra váltott az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hasonló minta rajzolódott ki a dollárnál is, ott 320 és 321 forint közt ingadozik a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengül a forint

Gyengül a forint szerda délután, az euró 365 forint közelében, a napi sáv felső részében jár, 2,9 forinttal került feljebb (0,8 százalék).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ennél is nagyobb mértékben, 4,1 forinttal drágult (1,3 százalék), jegyzése 320 forint fölé emelkedett.

A gyengülés széles körű, a magyar deviza a zlotyval szemben 0,2, a cseh koronával szemben 0,5 százalékkal került lejjebb.

Az euró-dollár árfolyam 1,140 körül mozog, 0,47 százalékos csökkenéssel.

Megosztás

Új csúcson a 10 éves amerikai kötvényhozamok

5,04 százalékra emelkedtek ma a 10 éves lejáratú amerikai kötvényhozamok, ami új idei csúcsot jelent. Hasonló szinten legutóbb a 2008-as pénzügyi válság előtt jártak a kötvényhozamok.

Kép
10 éves lejáratú amerikai kötvényhozamok alakulása. Forrás: TradingView.
Megosztás

Lejtőre került a forint

Folyamatosan gyengült a forint a délelőtti órákban, mostanra az euró jegyzése 364,4, a dolláré 319,3 forintig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint gyengülésének hátterében jó eséllyel az amerikai kamatvárakozások emelkedése és a dollár erősödése áll.

A pénzpiaci árazások alapján számolt implikált valószínűségek szerint a Fed jó eséllyel októberben is kamatot emelhet, ráadásul egy újabb, decemberi lépés sem elképzelhetetlen most már (40 százalékos esély).

Megosztás

Olyan európai adatok érkeztek, amire három éve nem volt példa

Hároméves csúcsra, 53,1 pontra emelkedett az eurózóna összetett beszerzésimenedzser-indexe (PMI) szeptemberben az augusztusi 52,0 pontról. Úgy tűnik, a gazdasági aktivitás az olajárak megugrása, az ellátási láncok zavarai és az alacsony vízszintek ellenére is töretlen maradt - írják az ING Bank elemzői.

Tovább a cikkhez
Olyan európai adatok érkeztek, amire három éve nem volt példa
Megosztás

Kezd nagyon rossz napja lenni a forintnak

A dollárral szemben 318 felett az árfolyam (0,67%-os gyengülés), míg az euróval szemben 363 felett jár a magyar fizetőeszköz árfolyama (0,35%)-os gyengülés. Eközben a dollár erősödik a japán jennel és az euróval szemben is, de az olaj ára nem mozgott nagyokat egyelőre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára

Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a magyar kormány jogállamisági önértékelését, ezért azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a kondicionalitási eljárásban még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást – jelentette be Ursula von der Leyen szerdai közleményében. Az Európai Bizottság elnöke szerint ezzel egyidejűleg megszűnhet az a korlátozás is, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk fenntartott intézményeket kizárta több közvetlen uniós programból, így a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadításához azonban még a tagállamokat képviselő EU Tanácsának jóváhagyása szükséges.

Tovább a cikkhez
Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára
Megosztás

Folytatódik a forint botladozása

Gyengüléssel kezdett reggel a magyar deviza, az euróval szemben egészen 363-ig esett, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, míg a dollár jegyzése 317,8-nál jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa – Merre tovább, forint?

Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Szerda reggel 362,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. Tegnap mozgalmas napunk volt, hiszen az MNB az eddigi 5,5%-on tartotta az alapkamatot, emellett bejelentette, hogy 2028-tól 3%-ról 2,5%-ra csökken az inflációs célsáv középértéke, a jövő évtől pedig az eddigi 12 helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tartanak évente. A lépések

jelentős átalakítást jelentenek a monetáris politika keretrendszerében, de az alapok nem változnak.

A bejelentések után erősödni kezdett a forint, átmenetileg 360 alá is benézett az euró jegyzése, azonban hamar kifulladt a menetelés. Rövidtávon az átalakítás nem hoz érdemi változást, de értelmezhető úgy, mint az első óvatos lépés a jegybank részéről az euróbevezetés felé vezető úton. Azt az MNB elnöke is kiemelte délutáni sajtótájékoztatóján, hogy a következő hónapokban a nemzetközi hangulat mellett a 2027-es költségvetéssel, valamint a kormány középtávú makrogazdasági és fiskális pályájával kapcsolatos bejelentések mozgathatják a magyar eszközök kockázati felárát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi hangulat megint kezd borúsra fordulni, ma reggelre a dollár 0,2%-kal erősödött az euróval szemben, ami rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Így lassan az 1,14-es szint felé araszol a jegyzés. A hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti és ukrajnai hírek mozgatják, a háborús fejlemények nyomán kialakuló energiaár-emelkedés a devizapiacot is nyomás alatt tartja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility