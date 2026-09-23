18°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa, mégis lejtőre került a forint
Deviza

Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa, mégis lejtőre került a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az inflációs cél csökkentéséről, mely 2028-tól lesz érvényes. Hasonlóra több mint húsz éve nem volt példa. A hírre a forint erősödni kezdett, benézett 360 alá is az euró jegyzése, azonban hamar elillant a jó hangulat.
Megosztás

Lejtőre került a forint

Folyamatosan gyengült a forint a délelőtti órákban, mostanra az euró jegyzése 364,4, a dolláré 319,3 forintig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint gyengülésének hátterében jó eséllyel az amerikai kamatvárakozások emelkedése és a dollár erősödése áll.

A pénzpiaci árazások alapján számolt implikált valószínűségek szerint a Fed jó eséllyel októberben is kamatot emelhet, ráadásul egy újabb, decemberi lépés sem elképzelhetetlen most már (40 százalékos esély).

Megosztás

Olyan európai adatok érkeztek, amire három éve nem volt példa

Hároméves csúcsra, 53,1 pontra emelkedett az eurózóna összetett beszerzésimenedzser-indexe (PMI) szeptemberben az augusztusi 52,0 pontról. Úgy tűnik, a gazdasági aktivitás az olajárak megugrása, az ellátási láncok zavarai és az alacsony vízszintek ellenére is töretlen maradt - írják az ING Bank elemzői.

Tovább a cikkhez
Olyan európai adatok érkeztek, amire három éve nem volt példa
Megosztás

Kezd nagyon rossz napja lenni a forintnak

A dollárral szemben 318 felett az árfolyam (0,67%-os gyengülés), míg az euróval szemben 363 felett jár a magyar fizetőeszköz árfolyama (0,35%)-os gyengülés. Eközben a dollár erősödik a japán jennel és az euróval szemben is, de az olaj ára nem mozgott nagyokat egyelőre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára

Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a magyar kormány jogállamisági önértékelését, ezért azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a kondicionalitási eljárásban még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást – jelentette be Ursula von der Leyen szerdai közleményében. Az Európai Bizottság elnöke szerint ezzel egyidejűleg megszűnhet az a korlátozás is, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk fenntartott intézményeket kizárta több közvetlen uniós programból, így a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadításához azonban még a tagállamokat képviselő EU Tanácsának jóváhagyása szükséges.

Tovább a cikkhez
Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára
Megosztás

Folytatódik a forint botladozása

Gyengüléssel kezdett reggel a magyar deviza, az euróval szemben egészen 363-ig esett, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, míg a dollár jegyzése 317,8-nál jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa – Merre tovább, forint?

Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Szerda reggel 362,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. Tegnap mozgalmas napunk volt, hiszen az MNB az eddigi 5,5%-on tartotta az alapkamatot, emellett bejelentette, hogy 2028-tól 3%-ról 2,5%-ra csökken az inflációs célsáv középértéke, a jövő évtől pedig az eddigi 12 helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tartanak évente. A lépések

jelentős átalakítást jelentenek a monetáris politika keretrendszerében, de az alapok nem változnak.

A bejelentések után erősödni kezdett a forint, átmenetileg 360 alá is benézett az euró jegyzése, azonban hamar kifulladt a menetelés. Rövidtávon az átalakítás nem hoz érdemi változást, de értelmezhető úgy, mint az első óvatos lépés a jegybank részéről az euróbevezetés felé vezető úton. Azt az MNB elnöke is kiemelte délutáni sajtótájékoztatóján, hogy a következő hónapokban a nemzetközi hangulat mellett a 2027-es költségvetéssel, valamint a kormány középtávú makrogazdasági és fiskális pályájával kapcsolatos bejelentések mozgathatják a magyar eszközök kockázati felárát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi hangulat megint kezd borúsra fordulni, ma reggelre a dollár 0,2%-kal erősödött az euróval szemben, ami rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Így lassan az 1,14-es szint felé araszol a jegyzés. A hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti és ukrajnai hírek mozgatják, a háborús fejlemények nyomán kialakuló energiaár-emelkedés a devizapiacot is nyomás alatt tartja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”
Ütik tovább a forintot, már odalett teljesen az erősödés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility