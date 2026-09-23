Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa, mégis lejtőre került a forint

Lejtőre került a forint
Folyamatosan gyengült a forint a délelőtti órákban, mostanra az euró jegyzése 364,4, a dolláré 319,3 forintig emelkedett.
A forint gyengülésének hátterében jó eséllyel az amerikai kamatvárakozások emelkedése és a dollár erősödése áll.
A pénzpiaci árazások alapján számolt implikált valószínűségek szerint a Fed jó eséllyel októberben is kamatot emelhet, ráadásul egy újabb, decemberi lépés sem elképzelhetetlen most már (40 százalékos esély).
Olyan európai adatok érkeztek, amire három éve nem volt példa
Hároméves csúcsra, 53,1 pontra emelkedett az eurózóna összetett beszerzésimenedzser-indexe (PMI) szeptemberben az augusztusi 52,0 pontról. Úgy tűnik, a gazdasági aktivitás az olajárak megugrása, az ellátási láncok zavarai és az alacsony vízszintek ellenére is töretlen maradt - írják az ING Bank elemzői.
Kezd nagyon rossz napja lenni a forintnak
A dollárral szemben 318 felett az árfolyam (0,67%-os gyengülés), míg az euróval szemben 363 felett jár a magyar fizetőeszköz árfolyama (0,35%)-os gyengülés. Eközben a dollár erősödik a japán jennel és az euróval szemben is, de az olaj ára nem mozgott nagyokat egyelőre.
Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára
Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a magyar kormány jogállamisági önértékelését, ezért azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a kondicionalitási eljárásban még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást – jelentette be Ursula von der Leyen szerdai közleményében. Az Európai Bizottság elnöke szerint ezzel egyidejűleg megszűnhet az a korlátozás is, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk fenntartott intézményeket kizárta több közvetlen uniós programból, így a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadításához azonban még a tagállamokat képviselő EU Tanácsának jóváhagyása szükséges.
Folytatódik a forint botladozása
Gyengüléssel kezdett reggel a magyar deviza, az euróval szemben egészen 363-ig esett, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, míg a dollár jegyzése 317,8-nál jár.
Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa – Merre tovább, forint?
Szerda reggel 362,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. Tegnap mozgalmas napunk volt, hiszen az MNB az eddigi 5,5%-on tartotta az alapkamatot, emellett bejelentette, hogy 2028-tól 3%-ról 2,5%-ra csökken az inflációs célsáv középértéke, a jövő évtől pedig az eddigi 12 helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tartanak évente. A lépések
jelentős átalakítást jelentenek a monetáris politika keretrendszerében, de az alapok nem változnak.
A bejelentések után erősödni kezdett a forint, átmenetileg 360 alá is benézett az euró jegyzése, azonban hamar kifulladt a menetelés. Rövidtávon az átalakítás nem hoz érdemi változást, de értelmezhető úgy, mint az első óvatos lépés a jegybank részéről az euróbevezetés felé vezető úton. Azt az MNB elnöke is kiemelte délutáni sajtótájékoztatóján, hogy a következő hónapokban a nemzetközi hangulat mellett a 2027-es költségvetéssel, valamint a kormány középtávú makrogazdasági és fiskális pályájával kapcsolatos bejelentések mozgathatják a magyar eszközök kockázati felárát.
A nemzetközi hangulat megint kezd borúsra fordulni, ma reggelre a dollár 0,2%-kal erősödött az euróval szemben, ami rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Így lassan az 1,14-es szint felé araszol a jegyzés. A hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti és ukrajnai hírek mozgatják, a háborús fejlemények nyomán kialakuló energiaár-emelkedés a devizapiacot is nyomás alatt tartja.
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