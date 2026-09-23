14°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa – Merre tovább, forint?
Deviza

Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa – Merre tovább, forint?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az inflációs cél csökkentéséről, mely 2028-tól lesz érvényes. Hasonlóra több mint húsz éve nem volt példa. A hírre a forint erősödni kezdett, benézett 360 alá is az euró jegyzése, azonban hamar elillant a jó hangulat.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Szerda reggel 362,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. Tegnap mozgalmas napunk volt, hiszen az MNB az eddigi 5,5%-on tartotta az alapkamatot, emellett bejelentette, hogy 2028-tól 3%-ról 2,5%-ra csökken az inflációs célsáv középértéke, a jövő évtől pedig az eddigi 12 helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tartanak évente. A lépések

jelentős átalakítást jelentenek a monetáris politika keretrendszerében, de az alapok nem változnak.

A bejelentések után erősödni kezdett a forint, átmenetileg 360 alá is benézett az euró jegyzése, azonban hamar kifulladt a menetelés. Rövidtávon az átalakítás nem hoz érdemi változást, de értelmezhető úgy, mint az első óvatos lépés a jegybank részéről az euróbevezetés felé vezető úton. Azt az MNB elnöke is kiemelte délutáni sajtótájékoztatóján, hogy a következő hónapokban a nemzetközi hangulat mellett a 2027-es költségvetéssel, valamint a kormány középtávú makrogazdasági és fiskális pályájával kapcsolatos bejelentések mozgathatják a magyar eszközök kockázati felárát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi hangulat megint kezd borúsra fordulni, ma reggelre a dollár 0,2%-kal erősödött az euróval szemben, ami rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Így lassan az 1,14-es szint felé araszol a jegyzés. A hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti és ukrajnai hírek mozgatják, a háborús fejlemények nyomán kialakuló energiaár-emelkedés a devizapiacot is nyomás alatt tartja.

Még több Deviza

Ütik tovább a forintot, már odalett teljesen az erősödés

Elmondták az elemzők, merre indulhat a forint az MNB döntése után

A forint már bemelegített, kedden az MNB jön

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök
Ütik tovább a forintot, már odalett teljesen az erősödés
Elmondták az elemzők, merre indulhat a forint az MNB döntése után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility