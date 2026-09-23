Meglépte az MNB, amire 2005 óta nem volt példa – Merre tovább, forint?

Döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az inflációs cél csökkentéséről, mely 2028-tól lesz érvényes. Hasonlóra több mint húsz éve nem volt példa. A hírre a forint erősödni kezdett, benézett 360 alá is az euró jegyzése, azonban hamar elillant a jó hangulat.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Szerda reggel 362,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. Tegnap mozgalmas napunk volt, hiszen az MNB az eddigi 5,5%-on tartotta az alapkamatot, emellett bejelentette, hogy 2028-tól 3%-ról 2,5%-ra csökken az inflációs célsáv középértéke, a jövő évtől pedig az eddigi 12 helyett csak nyolc kamatdöntő ülést tartanak évente. A lépések

jelentős átalakítást jelentenek a monetáris politika keretrendszerében, de az alapok nem változnak.

A bejelentések után erősödni kezdett a forint, átmenetileg 360 alá is benézett az euró jegyzése, azonban hamar kifulladt a menetelés. Rövidtávon az átalakítás nem hoz érdemi változást, de értelmezhető úgy, mint az első óvatos lépés a jegybank részéről az euróbevezetés felé vezető úton. Azt az MNB elnöke is kiemelte délutáni sajtótájékoztatóján, hogy a következő hónapokban a nemzetközi hangulat mellett a 2027-es költségvetéssel, valamint a kormány középtávú makrogazdasági és fiskális pályájával kapcsolatos bejelentések mozgathatják a magyar eszközök kockázati felárát.

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A nemzetközi hangulat megint kezd borúsra fordulni, ma reggelre a dollár 0,2%-kal erősödött az euróval szemben, ami rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Így lassan az 1,14-es szint felé araszol a jegyzés. A hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti és ukrajnai hírek mozgatják, a háborús fejlemények nyomán kialakuló energiaár-emelkedés a devizapiacot is nyomás alatt tartja.

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